Sahne Statik Elektrik Üretti: Manifest Kızlarının Saçları Elektriklenince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

Sahne şovlarında sıklıkla kullanılan kuru buz makineleri, yapay sis üreteçleri ve yüksek güçlü fanlar bir araya geldiğinde ortamdaki nem dengesini aniden değiştirebiliyor. Özellikle sürtünmeyle birleşen rüzgâr gücü, havada ciddi bir statik elektrik birikimine yol açıyor. Şarkıcıların hareketli performansı ve sahne zeminindeki yalıtım malzemeleri de bu akımın vücutlarında toplanmasına neden oluyor. Vücutta biriken bu statik yük, gidecek yer bulamadığında her bir saç telinin aynı kutupta yüklenerek birbirinden kaçmasına ve dikleşmesine yol açıyor. İzleyiciler her ne kadar bu durumu komik bir sahne kazası veya eğlenceli bir an olarak görse de, aslında arka planda tamamen fizik kurallarının işlediği anlık bir statik deşarj olayı yaşanıyor.