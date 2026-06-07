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Sahne Statik Elektrik Üretti: Manifest Kızlarının Saçları Elektriklenince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

Sahne Statik Elektrik Üretti: Manifest Kızlarının Saçları Elektriklenince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.06.2026 - 14:24 Son Güncelleme: 07.06.2026 - 14:32

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Konser heyecanı ve canlı performansların büyüsü, bazen sahnede yaşanan beklenmedik anlarla çok daha unutulmaz hale geliyor. Sanatçılar seyircileri coşturmak için tüm enerjilerini ortaya koyarken, sahne arkası ekibinin hazırladığı görsel efektler de bu şova renk katıyor. Ancak bazen duman makineleri, ışık şovları veya dev vantilatörler planlanandan farklı sonuçlar doğurabiliyor.

Manifest'in konserinde sahnede dumanlı bir gösteri yapılmak istendi. Fakat kızların saçları dumandan farklı biçimde etkilenince ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.

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Peki bu nasıl oldu?

Peki bu nasıl oldu?

Sahne şovlarında sıklıkla kullanılan kuru buz makineleri, yapay sis üreteçleri ve yüksek güçlü fanlar bir araya geldiğinde ortamdaki nem dengesini aniden değiştirebiliyor. Özellikle sürtünmeyle birleşen rüzgâr gücü, havada ciddi bir statik elektrik birikimine yol açıyor. Şarkıcıların hareketli performansı ve sahne zeminindeki yalıtım malzemeleri de bu akımın vücutlarında toplanmasına neden oluyor. Vücutta biriken bu statik yük, gidecek yer bulamadığında her bir saç telinin aynı kutupta yüklenerek birbirinden kaçmasına ve dikleşmesine yol açıyor. İzleyiciler her ne kadar bu durumu komik bir sahne kazası veya eğlenceli bir an olarak görse de, aslında arka planda tamamen fizik kurallarının işlediği anlık bir statik deşarj olayı yaşanıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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