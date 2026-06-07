Sahne Statik Elektrik Üretti: Manifest Kızlarının Saçları Elektriklenince Ortaya İlginç Bir Görüntü Çıktı

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Konser heyecanı ve canlı performansların büyüsü, bazen sahnede yaşanan beklenmedik anlarla çok daha unutulmaz hale geliyor. Sanatçılar seyircileri coşturmak için tüm enerjilerini ortaya koyarken, sahne arkası ekibinin hazırladığı görsel efektler de bu şova renk katıyor. Ancak bazen duman makineleri, ışık şovları veya dev vantilatörler planlanandan farklı sonuçlar doğurabiliyor.
Manifest'in konserinde sahnede dumanlı bir gösteri yapılmak istendi. Fakat kızların saçları dumandan farklı biçimde etkilenince ortaya gülümseten bir görüntü çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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