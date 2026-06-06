Dilara Aksüyek'in Son Hali Kullanıcılar Arasında Estetik Tartışması Yarattı!
Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Dilara Aksüyek, başarılı kariyeri ve güzelliğiyle yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek Boran karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı oyuncu, son olarak Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ile ekranlara döndü. Ancak Aksüyek bu kez yeni projesinden çok sosyal medyada gündem olan son görüntüsüyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun paylaşılan yeni kareleri bazı kullanıcılar tarafından estetik iddialarını beraberinde getirirken, birçok hayranı ise Aksüyek'in yıllardır aynı yüz hatlarına ve benzer mimiklere sahip olduğunu savundu. Kısa sürede büyüyen tartışma sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.
Dilara Aksüyek, son yıllarda ekranların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.
Ancak son günlerde oyuncu bu kez rolüyle değil, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündemde.
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