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Dilara Aksüyek'in Son Hali Kullanıcılar Arasında Estetik Tartışması Yarattı!

Dilara Aksüyek'in Son Hali Kullanıcılar Arasında Estetik Tartışması Yarattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
06.06.2026 - 14:44
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Türk televizyonlarının sevilen oyuncularından Dilara Aksüyek, başarılı kariyeri ve güzelliğiyle yıllardır adından söz ettirmeye devam ediyor. İstanbullu Gelin dizisinde canlandırdığı İpek Boran karakteriyle geniş kitlelerin tanıdığı oyuncu, son olarak Kanal D'nin yeni dizisi Daha 17 ile ekranlara döndü. Ancak Aksüyek bu kez yeni projesinden çok sosyal medyada gündem olan son görüntüsüyle konuşuluyor. Ünlü oyuncunun paylaşılan yeni kareleri bazı kullanıcılar tarafından estetik iddialarını beraberinde getirirken, birçok hayranı ise Aksüyek'in yıllardır aynı yüz hatlarına ve benzer mimiklere sahip olduğunu savundu. Kısa sürede büyüyen tartışma sosyal medyada farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

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Dilara Aksüyek, son yıllarda ekranların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Dilara Aksüyek, son yıllarda ekranların en dikkat çeken kadın oyuncularından biri olarak gösteriliyor.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk kariyerine adım atan başarılı isim, özellikle güçlü kadın karakterlere hayat verdiği projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Merhamet, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda boy gösteren Aksüyek'in asıl büyük çıkışı ise İstanbullu Gelin ile oldu. Boran ailesinin hırslı ve bir o kadar da karmaşık karakterlerinden İpek Boran'ı canlandıran oyuncu, yıllar boyunca dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. 

Son olarak Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17 ile ekranlara dönen oyuncu, dizide Nuray karakterine hayat veriyor. Bodrum'da çekilen yapımın dikkat çeken isimlerinden biri olan Nuray; güçlü bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Daha ilk bölümlerden karakterin hikayesi sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, Dilara Aksüyek'in performansı da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen Daha 17, oyuncunun kariyerindeki yeni dönemin en dikkat çeken projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Ancak son günlerde oyuncu bu kez rolüyle değil, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündemde.

Ancak son günlerde oyuncu bu kez rolüyle değil, sosyal medyada yayılan görüntüleriyle gündemde.

Özellikle son paylaşımlarının ardından bazı kullanıcılar Dilara Aksüyek'in estetik operasyon geçirdiğini iddia etti. Oyuncunun yüz hatlarında ve mimiklerinde değişiklik olduğunu öne süren yorumlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, farklı bir görüş de dikkat çekti. Pek çok kullanıcı ise İstanbullu Gelin dönemine ait görüntüleri paylaşarak Aksüyek'in yıllardır benzer yüz hatlarına ve mimiklere sahip olduğunu savundu. Özellikle göz çevresi, kaş yapısı ve gülüşünün yıllar içinde büyük ölçüde değişmediğini belirten hayranları, ortaya atılan estetik iddialarına katılmadıklarını dile getirdi. Böylece sosyal medyada ikiye bölünen kullanıcılar arasında oyuncunun son görüntüsü üzerinden yeni bir tartışma başlamış oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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