Dilara Aksüyek'in Son Hali Kullanıcılar Arasında Estetik Tartışması Yarattı!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde aldığı eğitimin ardından oyunculuk kariyerine adım atan başarılı isim, özellikle güçlü kadın karakterlere hayat verdiği projelerle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Merhamet, Muhteşem Yüzyıl: Kösem gibi yapımlarda boy gösteren Aksüyek'in asıl büyük çıkışı ise İstanbullu Gelin ile oldu. Boran ailesinin hırslı ve bir o kadar da karmaşık karakterlerinden İpek Boran'ı canlandıran oyuncu, yıllar boyunca dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Son olarak Kanal D'nin yeni yaz dizisi Daha 17 ile ekranlara dönen oyuncu, dizide Nuray karakterine hayat veriyor. Bodrum'da çekilen yapımın dikkat çeken isimlerinden biri olan Nuray; güçlü bir kadın olarak izleyici karşısına çıkıyor. Daha ilk bölümlerden karakterin hikayesi sosyal medyada konuşulmaya başlanırken, Dilara Aksüyek'in performansı da izleyicilerden olumlu yorumlar aldı. Yaz sezonunun iddialı yapımları arasında gösterilen Daha 17, oyuncunun kariyerindeki yeni dönemin en dikkat çeken projelerinden biri olarak öne çıkıyor.