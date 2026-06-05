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Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok3'ün Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu!

Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok3'ün Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 17:23
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Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında gözler günlerdir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporlardaydı. Aralarında oyuncuların, şarkıcıların, fenomenlerin ve televizyon dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi hakkında alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları dosyaya girdi. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın paylaştığı bilgilere göre bazı isimlerin test sonuçları tamamen negatif çıkarken, bazı isimler için ise pozitif bulgular tespit edildi. Özellikle Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Blok3 lakaplı Hakan Aydın gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin sonuçları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelin, soruşturma kapsamında açıklanan test sonuçlarına ve dosyada yer alan dikkat çekici detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: Burak Doğan, Mustafa Kadir Mercan

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Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu soruşturmalardan biri olan ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.

Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu soruşturmalardan biri olan ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mayıs 2026'da çok sayıda ünlü isim hakkında inceleme başlatıldı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Berkay Şahin ve Feyza Civelek'in de bulunduğu isimler hakkında çeşitli işlemler yürütülürken gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara çevrilmişti.

Burak Doğan'ın haberine göre, Feyza Civelek'in yasaklı madde test onucu pozitif çıktı.

Soruşturmanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Doğukan Güngör olmuştu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilirken, bu gelişme kısa sürede Kızılcık Şerbeti cephesinde de büyük bir krize dönüşmüştü. Yapım şirketi ve kanalın aldığı karar sonrası dört sezondur dizinin başrollerinden biri olan Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün kadroyla yolları ayrıldı. Oyuncunun yerine Emre Dinler'in dahil edilmesi sosyal medyada uzun süre tartışılırken, Doğukan Güngör'ün vedası ve ardından yaşanan gelişmeler dizinin hayranları arasında da büyük yankı uyandırmıştı.

Soruşturmada adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Serenay Sarıkaya olmuştu.

Soruşturmada adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Serenay Sarıkaya olmuştu.

Operasyon kapsamında ifadesi alınan ve ardından Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ünlü oyuncunun saç, kan ve idrar örnekleri detaylı incelemeye tabi tutuldu.

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre Serenay Sarıkaya'nın test sonucu negatif çıktı.

Soruşturmada test sonuçları açıklanan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Hakan Aydın (Blok3), Feyza Civelek ve çok sayıda sosyal medya fenomeni yer aldı.

Soruşturmada test sonuçları açıklanan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Hakan Aydın (Blok3), Feyza Civelek ve çok sayıda sosyal medya fenomeni yer aldı.

Dosyaya giren Adli Tıp Kurumu raporlarıyla birlikte hangi isimlerin testlerinin negatif, hangilerinin pozitif çıktığı da netlik kazandı. 

Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre;

Serenay Sarıkaya'nın kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı negatif çıktı.

• Berkay Şahin'in kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı negatif çıktı.

• Mirgün Sırrı Cabas'ın kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı negatif çıktı.

• Tuğçe Postoğlu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı negatif çıktı.

• Cansu Tekin'in kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı negatif çıktı.

• Onur Tuna'nın kan ve idrar örnekleri pozitif, kıl örneği de pozitif çıktı.

• Özgür Deniz Cellat'ın kan ve idrar örnekleri pozitif, kıl örneği de pozitif çıktı.

• Osman Haktan Canevi'nin kan ve idrar örnekleri pozitif, kıl örneği de pozitif çıktı.

• Zehra Hanzade Gürkanlar'ın kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı pozitif çıktı.

• Fatma Uludan Gugu'nun kan, idrar ve kıl örneklerinin tamamı pozitif çıktı.

• Hakan Aydın'ın (Blok3) kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneği pozitif çıktı.

• Mehmet Rahşan'ın kan örneği negatif, idrar ve kıl örnekleri pozitif çıktı.

• Kübra İmren Siyahdemir'in kan ve idrar örnekleri pozitif çıkarken, kıl örneği de pozitif çıktı.

• Feyza Civelek'in kan örneği negatif çıktı. Ancak idrar ve kıl örneklerinin pozitif olduğu belirtildi.

• Yaşar Özdaş'ın kan ve idrar örnekleri negatif çıkarken, kıl örneği pozitif çıktı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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