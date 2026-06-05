Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok3'ün Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu!
Ünlü isimlere yönelik yürütülen yasaklı madde soruşturmasında gözler günlerdir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporlardaydı. Aralarında oyuncuların, şarkıcıların, fenomenlerin ve televizyon dünyasından tanınmış isimlerin bulunduğu çok sayıda kişi hakkında alınan kan, idrar ve saç örneklerinin sonuçları dosyaya girdi. Gazeteci Mustafa Kadir Mercan'ın paylaştığı bilgilere göre bazı isimlerin test sonuçları tamamen negatif çıkarken, bazı isimler için ise pozitif bulgular tespit edildi. Özellikle Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek, Onur Tuna ve Blok3 lakaplı Hakan Aydın gibi kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerin sonuçları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gelin, soruşturma kapsamında açıklanan test sonuçlarına ve dosyada yer alan dikkat çekici detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: Burak Doğan, Mustafa Kadir Mercan
Türkiye'nin son günlerde en çok konuştuğu soruşturmalardan biri olan ünlülere yönelik yasaklı madde operasyonunda adı geçen isimlerden biri de Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek olmuştu.
Soruşturmada adı geçen en dikkat çekici isimlerden biri de Serenay Sarıkaya olmuştu.
Soruşturmada test sonuçları açıklanan isimler arasında Serenay Sarıkaya, Berkay Şahin, Mirgün Sırrı Cabas, Tuğçe Postoğlu, Cansu Tekin, Onur Tuna, Özgür Deniz Cellat, Zehra Hanzade Gürkanlar, Hakan Aydın (Blok3), Feyza Civelek ve çok sayıda sosyal medya fenomeni yer aldı.
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