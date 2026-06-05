Serenay Sarıkaya, Feyza Civelek ve Blok3'ün Yasaklı Madde Test Sonuçları Belli Oldu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mayıs 2026'da çok sayıda ünlü isim hakkında inceleme başlatıldı. Aralarında Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, Onur Tuna, Berkay Şahin ve Feyza Civelek'in de bulunduğu isimler hakkında çeşitli işlemler yürütülürken gözler Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek sonuçlara çevrilmişti.

Burak Doğan'ın haberine göre, Feyza Civelek'in yasaklı madde test onucu pozitif çıktı.

Soruşturmanın en çok konuşulan isimlerinden biri de Doğukan Güngör olmuştu. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda oyuncunun test sonucunun pozitif çıktığı öğrenilirken, bu gelişme kısa sürede Kızılcık Şerbeti cephesinde de büyük bir krize dönüşmüştü. Yapım şirketi ve kanalın aldığı karar sonrası dört sezondur dizinin başrollerinden biri olan Fatih Ünal karakterine hayat veren Doğukan Güngör'ün kadroyla yolları ayrıldı. Oyuncunun yerine Emre Dinler'in dahil edilmesi sosyal medyada uzun süre tartışılırken, Doğukan Güngör'ün vedası ve ardından yaşanan gelişmeler dizinin hayranları arasında da büyük yankı uyandırmıştı.