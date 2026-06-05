Mükremin Gezgin Tahliye Edildi! Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Paylaşım Geldi
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Mükremin Gezgin'in yaklaşık dört ay süren tutukluluğunun ardından tahliye edilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla milyonlarca kişiye ulaşan fenomen isim, Şubat ayında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Hakkındaki davanın ilk duruşmasında serbest bırakılan Gezgin'in avukatından gelen 'Adalet yerini buldu' açıklaması dikkat çekerken, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da kısa sürede gündem oldu.
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Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen tutuklama kararıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
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4 Haziran 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada ise Mükremin Gezgin hakkında tahliye kararı verildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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