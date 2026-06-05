Mükremin Gezgin Tahliye Edildi! Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Paylaşım Geldi

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süreyi ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını dikkate alarak fenomen ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ancak dava sona ermedi; Gezgin hakkındaki yargılama tutuksuz olarak devam edecek.

Tahliye kararının ardından ilk açıklama Mükremin Gezgin'in avukatı Elif Narin Dursun'dan geldi. Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra sessizliğini bozan Mükremin Gezgin, kendisini merak eden herkese teşekkür etti. Bir süre ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Beni merak eden, arayan, soran herkese teşekkür ederim... Biraz toparlanmak, ailemle bol bol vakit geçirmek şu an bana iyi gelecek tek şey. Sizinle sohbet etmeyi çok ama çok özledim. Kendimi iyi hissettiğim ilk anda döneceğim, sohbet edeceğiz. Biraz ailemle vakit geçirmem gerek. Hepinizi çok seviyorum.”