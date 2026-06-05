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Mükremin Gezgin Tahliye Edildi! Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Paylaşım Geldi

Mükremin Gezgin Tahliye Edildi! Cezaevinden Çıktıktan Sonra İlk Paylaşım Geldi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 16:40
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Mükremin Gezgin'in yaklaşık dört ay süren tutukluluğunun ardından tahliye edilmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. TikTok ve Instagram'da paylaştığı videolarla milyonlarca kişiye ulaşan fenomen isim, Şubat ayında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı. Hakkındaki davanın ilk duruşmasında serbest bırakılan Gezgin'in avukatından gelen 'Adalet yerini buldu' açıklaması dikkat çekerken, cezaevinden çıktıktan sonra yaptığı ilk paylaşım da kısa sürede gündem oldu.

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Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen tutuklama kararıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin, geçtiğimiz aylarda hakkında başlatılan soruşturma ve ardından gelen tutuklama kararıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Özellikle TikTok ve Instagram'da yayınladığı içerikleri, kurgusal hamilelik videoları ve paylaşımlarıyla milyonlarca kişiye ulaşan Gezgin, Şubat 2026'da yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran soruşturmada Mükremin Gezgin hakkında 'yasaklı madde kullanımını kolaylaştırmak', 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamaları yöneltildi. Suçlamaların ardından tutuklanan fenomen isim yaklaşık dört ay boyunca cezaevinde kaldı.

Türkiye'de özellikle kurgusal hamilelik serisiyle tanınan Mükremin Gezgin, aylar boyunca hamileymiş gibi videolar paylaşmış, ardından bir sağlık kuruluşunda çekilen ve kucağında bebekle yer aldığı görüntülerle sosyal medyada büyük tartışma yaratmıştı.

4 Haziran 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada ise Mükremin Gezgin hakkında tahliye kararı verildi.

4 Haziran 2026 tarihinde görülen ilk duruşmada ise Mükremin Gezgin hakkında tahliye kararı verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklulukta geçirilen süreyi ve delilleri karartma ihtimalinin bulunmamasını dikkate alarak fenomen ismin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Ancak dava sona ermedi; Gezgin hakkındaki yargılama tutuksuz olarak devam edecek.

Tahliye kararının ardından ilk açıklama Mükremin Gezgin'in avukatı Elif Narin Dursun'dan geldi. Dursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Müvekkilimiz Mükremin Gezgin hakkında yürüttüğümüz hukuki süreç sonucunda tahliye kararı verilmiştir. Adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyuyor, müvekkilime ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum' ifadelerini kullandı.

Cezaevinden çıktıktan sonra sessizliğini bozan Mükremin Gezgin, kendisini merak eden herkese teşekkür etti. Bir süre ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Beni merak eden, arayan, soran herkese teşekkür ederim... Biraz toparlanmak, ailemle bol bol vakit geçirmek şu an bana iyi gelecek tek şey. Sizinle sohbet etmeyi çok ama çok özledim. Kendimi iyi hissettiğim ilk anda döneceğim, sohbet edeceğiz. Biraz ailemle vakit geçirmem gerek. Hepinizi çok seviyorum.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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