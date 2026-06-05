Can Polat'ın Cenazesinde Gerginlik Tırmandı: Engin Polat'a Saldırı Anları Ortaya Çıktı!
Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem yakın korumalığını hem de şoförlüğünü yapan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Henüz 37 yaşında ve dört çocuk babası olan Can Polat'ın ölümü, ailesini ve yakın çevresini yasa boğarken olayın perde arkasından gelen iddialar da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma sürerken, saldırının ardından düzenlenen cenaze töreninde yaşananlar en az olayın kendisi kadar konuşuldu. Acılı annenin feryatları, Can Polat'ın kızının yürek dağlayan sözleri, Dilan ve Engin Polat'a yöneltilen sert tepkiler ve cenazede yaşandığı öne sürülen gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.
Kaynak: @editciablan
Can Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve Polat ailesini yasa boğdu.
Tören boyunca Can Polat'ın yakınlarının, yaşanan trajedinin ardından Dilan ve Engin Polat çiftine tepki gösterdiği de öne sürüldü.
Cenaze töreninden saatler sonra ortaya çıkan yeni görüntüler ise gündemi bir kez daha hareketlendirdi.
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