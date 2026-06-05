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Can Polat'ın Cenazesinde Gerginlik Tırmandı: Engin Polat'a Saldırı Anları Ortaya Çıktı!

Can Polat'ın Cenazesinde Gerginlik Tırmandı: Engin Polat'a Saldırı Anları Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.06.2026 - 15:53
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Dilan Polat ve Engin Polat'ın uzun yıllardır hem yakın korumalığını hem de şoförlüğünü yapan Can Polat, Çeşme'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Henüz 37 yaşında ve dört çocuk babası olan Can Polat'ın ölümü, ailesini ve yakın çevresini yasa boğarken olayın perde arkasından gelen iddialar da kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Soruşturma sürerken, saldırının ardından düzenlenen cenaze töreninde yaşananlar en az olayın kendisi kadar konuşuldu. Acılı annenin feryatları, Can Polat'ın kızının yürek dağlayan sözleri, Dilan ve Engin Polat'a yöneltilen sert tepkiler ve cenazede yaşandığı öne sürülen gerginliğin görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: @editciablan

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Can Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve Polat ailesini yasa boğdu.

Can Polat'ın ölüm haberi başta ailesi olmak üzere yakın çevresini ve Polat ailesini yasa boğdu.

İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ise zaman zaman duygusal anlara, zaman zaman da büyük gerginliklere sahne oldu.

Törenin en yürek burkan anlarından biri ise Can Polat'ın kızının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü dakikalar oldu. Genç kızın babasının tabutuna sarılarak uzun süre ağladığı, 'Babamı öldürdüler, tatil benim babama mezar oldu' sözleriyle feryat ettiği görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan genç kızın bir süre sonra fenalaştığı ve çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü. 

Acılı annenin tabut başında sinir krizleri geçirdiği, gözyaşlarına boğulduğu ve yaşananların ardından Dilan Polat'a yönelik ağır sözler sarf ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cenazeye katılanlar, ailenin yaşadığı öfke ve üzüntünün zaman zaman kontrol edilemez boyutlara ulaştığını aktardı.

Tören boyunca Can Polat'ın yakınlarının, yaşanan trajedinin ardından Dilan ve Engin Polat çiftine tepki gösterdiği de öne sürüldü.

Özellikle sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşanan gerginlikler dikkat çekerken, cenaze alanında güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü.

Can Polat'ın ölümünün ardından gözlerin çevrildiği isimlerden biri de Engin Polat oldu. Cenaze törenine katılan Engin Polat'ın çelik yelek giydiği yönündeki iddialar ve görüntüler sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Cenaze töreninden saatler sonra ortaya çıkan yeni görüntüler ise gündemi bir kez daha hareketlendirdi.

Sosyal medya hesabı @editciablan tarafından paylaşılan videolarda, cami avlusunda aile yakınları ile Engin Polat arasında gerginlik yaşandığı öne sürüldü.

Paylaşılan görüntülerde kalabalığın bir anda hareketlendiği ve çevredeki kişilerin araya girmeye çalıştığı görülürken, Engin Polat'a fiziki müdahalede bulunulduğu iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
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