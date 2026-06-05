Can Polat'ın Cenazesinde Gerginlik Tırmandı: Engin Polat'a Saldırı Anları Ortaya Çıktı!

İstanbul Ataşehir'deki Küçükbakkalköy Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreni ise zaman zaman duygusal anlara, zaman zaman da büyük gerginliklere sahne oldu.

Törenin en yürek burkan anlarından biri ise Can Polat'ın kızının tabuta sarılarak gözyaşı döktüğü dakikalar oldu. Genç kızın babasının tabutuna sarılarak uzun süre ağladığı, 'Babamı öldürdüler, tatil benim babama mezar oldu' sözleriyle feryat ettiği görüntüler sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Yakınlarının desteğiyle ayakta durmaya çalışan genç kızın bir süre sonra fenalaştığı ve çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldığı görüldü.

Acılı annenin tabut başında sinir krizleri geçirdiği, gözyaşlarına boğulduğu ve yaşananların ardından Dilan Polat'a yönelik ağır sözler sarf ettiği görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Cenazeye katılanlar, ailenin yaşadığı öfke ve üzüntünün zaman zaman kontrol edilemez boyutlara ulaştığını aktardı.