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Metal Müziğe Yeni Başlayanların Bilmesi Gereken 12 Temel Terim

etiket Metal Müziğe Yeni Başlayanların Bilmesi Gereken 12 Temel Terim

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
05.08.2026 - 19:01
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Metal müzik dünyasına yeni adım attıysan, muhtemelen 'Bu şarkıdaki riff efsane!' ya da 'Adam resmen blast beat döşemiş.' gibi cümleleri duyup hiçbir şey anlamadığın anlar olmuştur. Merak etme, herkes bir zamanlar aynı noktadaydı. Metal dünyasının kendine has bir dili var ve bu terimleri öğrendikçe dinlediğin müzik bambaşka bir hal almaya başlıyor. Hazırsan, metal sohbetlerine katılmanı sağlayacak o terimlere birlikte bakalım. 👇

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1. Riff

'Bunu biliyorum canım!' diyor olabilirsin ama biz yine de söyleyelim. Riff, bir metal şarkının omurgası desek abartmış olmayız. Riff; şarkının tekrar eden, akılda kalan gitar melodisi veya ritmik bölümüdür. Hatta çoğu zaman bir metal şarkısını unutursun ama o riff günlerce kafanda dönmeye devam eder. Metallica'nın, Pantera'nın ya da Black Sabbath'ın onlarca klasik parçasını unutulmaz yapan şey tam olarak budur.

2. Breakdown

Özellikle metalcore ve deathcore dinliyorsan bu terimi çok sık duyacaksın. Breakdown; şarkının temposunun düştüğü ama ağırlığının katlandığı, konserlerde herkesin birbirine girmesine sebep olan bölümdür. Daha basit anlatacak olursak, şarkıda tam her şey sakinleşti derken davul ve gitar öyle bir girer ki istemsizce kafanı sallamaya başlarsın. Hatta mosh pitlerin en hareketli anları genellikle breakdown sırasında yaşanır.

3. Growl (Brutal Vokal)

Her metal türünde şarkılar tertemiz söylenmiyor. Growl ya da brutal vokal, özellikle death metal ve deathcore gibi türlerde kullanılan kalın ve agresif vokal tekniğidir. Hani ilk duyduğunda kulağa biri kükrüyor, bağırıyormuş gibi geliyor ya işte o teknik! Bu aslında doğru teknikle yapılan oldukça kontrollü bir vokal biçimidir. Zamanla kulağın alıştığında söylediği sözleri bile ayırt etmeye başlarsın. Evet, ilk başta imkansız gibi geliyor ama oluyor...

4. Blast Beat

Bu tam anlamıyla davulcunun coşması demek! Blast beat; trampet, kick ve zilin inanılmaz hızlı şekilde peş peşe çalındığı davul tekniğidir. Özellikle black metal ve death metal gruplarında sıkça karşına çıkar. İlk dinleyişte kulağa gürültü gibi gelebilir ama dikkat edersen aslında oldukça disiplinli bir ritim düzeni vardır. Yani izlerken yorulabilirsin o derece!

5. Tremolo Picking

Tremolo picking, gitaristin pena tutan elinin adeta turbo moda geçtiği tekniklerden biridir. Dinlerken, 'Nasıl bu kadar hızlı çalıyor?' diye düşünürsün. Bu teknik, aynı notanın ya da birkaç notanın çok hızlı şekilde art arda çalınmasıyla oluşur. Özellikle black metaldeki o kesintisiz ve soğuk gitar melodilerinin temelinde bu teknik vardır.

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6. Double Kick

Metal müzikte davulun öne çıktığı o an var ya... Double kick, davulcunun iki ayağını kullanarak bas davulu çok hızlı şekilde çalmasını ifade eder. Bu sayede şarkılar çok daha güçlü bir his kazanır. Özellikle thrash, death ve power metalde bunu bolca duyarsın. Yani davulcu şarkıda tüm yeteneğini ortaya koyar!

7. Solo

Bunu zaten biliyorsundur. Gitar solosu, şarkının belirli bir bölümünde gitaristin ön plana çıkıp bütün hünerlerini sergilediği andır. Yani sadece hızlı nota basmak değildir. Kimi solo seni duygulandırır, kimi ise enerjini artırır. İyi yazılmış bir solo, şarkının en unutulmaz anı haline gelebilir.

8. Headbang

Headbang, tam anlamıyla yeni başlayanlar için metal müzik terimi. Metal dinlemenin belki de en eğlenceli ritüeli... Headbang, müziğin ritmine eşlik ederek başını öne arkaya doğru ya da dairesel şekilde sallamaktır. Dışarıdan bakan biri için biraz garip görünebilir ama konser ortamında kendinden geçmeni sağlar. Hatta bazı parçılar sırf headbang yapmak için yazılmış gibi hissettirir. Yalnız ilk denemende boynunu fazla zorlamamaya dikkat et! 🤘

9. Mosh Pit

Biraz da kaos! Belki de metal müziği tam anlamıyla yaşamanı sağlayan şey mosh pit! Peki nedir bu? Konserlerde insanların birbirine kontrollü şekilde çarpışarak eğlenmesine deniyor. İlk kez gören biri kavga çıktığını sanabilir ama metalciler için gayet normal bir olay. Dışarıdan sert görünse de çoğu zaman düşündüğünden çok daha eğlenceli bir ortamdır.

10. EP

Metal gruplarının kariyerini takip ederken sıkça karşılaşacağın bir terim de EP'dir. EP (Extended Play), albümden daha kısa olan ama tekli çalışmadan daha uzun olan kayıtları ifade eder. Genellikle 3 ila 6 şarkı arasında olur ve yeni kurulan gruplar kendilerini tanıtmak için sıkça EP yayımlar. Bir grubun tam albümünü bulamıyorsan büyük ihtimalle önce bir EP'sine denk gelmişsindir.

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11. Pig Squeal

Adı biraz komik olsa da bu, metal dünyasında oldukça ciddi bir vokal tekniğidir. Pig squeal, adından da anlaşılacağı gibi domuza benzeyen tiz ve boğuk seslerin çıkarıldığı ekstrem vokal tarzıdır. Özellikle deathcore ve brutal death metal gruplarında sıkça kullanılır. İlk kez duyan biri 'Bu ses gerçekten bir insandan mı çıkıyor?' diye şaşırabilir. İşin ilginç tarafı, doğru teknikle yapıldığında ses tellerine zarar vermeden uygulanabilen bir vokal biçimi olması.

12. Circle Pit

Mosh pit'in bir diğer versiyonu da circle pit'tir. Burada konser alanındaki insanlar büyük bir çember oluşturarak aynı yönde koşmaya başlar. Dışarıdan bakınca kaotik görünse de aslında herkes müziğin temposuna uyum sağlayarak hareket eder. Özellikle thrash, punk ve death metal parçalarında vokalistlerin 'Circle pit!' diye bağırmasıyla bir anda yüzlerce kişi harekete geçebilir. İlk kez katılacaksan bağcıklarını sağlam bağla, gerisini müziğe bırak!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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