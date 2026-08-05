Metal Müziğe Yeni Başlayanların Bilmesi Gereken 12 Temel Terim
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Metal müzik dünyasına yeni adım attıysan, muhtemelen 'Bu şarkıdaki riff efsane!' ya da 'Adam resmen blast beat döşemiş.' gibi cümleleri duyup hiçbir şey anlamadığın anlar olmuştur. Merak etme, herkes bir zamanlar aynı noktadaydı. Metal dünyasının kendine has bir dili var ve bu terimleri öğrendikçe dinlediğin müzik bambaşka bir hal almaya başlıyor. Hazırsan, metal sohbetlerine katılmanı sağlayacak o terimlere birlikte bakalım. 👇
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1. Riff
2. Breakdown
3. Growl (Brutal Vokal)
4. Blast Beat
5. Tremolo Picking
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6. Double Kick
7. Solo
8. Headbang
9. Mosh Pit
10. EP
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11. Pig Squeal
12. Circle Pit
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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