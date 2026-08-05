Metal Müziğe Yeni Başlayanların Bilmesi Gereken 12 Temel Terim

Her metal türünde şarkılar tertemiz söylenmiyor. Growl ya da brutal vokal, özellikle death metal ve deathcore gibi türlerde kullanılan kalın ve agresif vokal tekniğidir. Hani ilk duyduğunda kulağa biri kükrüyor, bağırıyormuş gibi geliyor ya işte o teknik! Bu aslında doğru teknikle yapılan oldukça kontrollü bir vokal biçimidir. Zamanla kulağın alıştığında söylediği sözleri bile ayırt etmeye başlarsın. Evet, ilk başta imkansız gibi geliyor ama oluyor...