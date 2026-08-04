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Kurt Cobain'in En Karanlık Anında Yazdığı ve Dünyayı Değiştirdiği Şarkı

etiket Kurt Cobain'in En Karanlık Anında Yazdığı ve Dünyayı Değiştirdiği Şarkı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 14:31
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Bazı şarkılar vardır yıllar geçse de eskimez... Smells Like Teen Spirit de tam olarak böyle şarkılardan biri! Öyle ki hikayesi de şarkının kendisi kadar etkileyici. Kurt Cobain'in en karanlık anında yazdığı bu şarkının oluşma hikayesine bir bakalım!

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Bu şarkı özünde ruhsal bir patlamanın eseri...

Kurt Cobain, şarkıyı içsel bir bunalımın ve kendi nesli olan X neslinin hissizliğine duyduğu derin öfkenin zirvesinde, adeta patlama noktasına geldiği anlarda kaleme aldı.

Aynı zamanda dönem gençliğine de sert bir ironi barındırıyordu.

  • Cobain, şarkıyı bir gençlik marşı olsun diye değil tam tersi gençliğin apatisini, vurdumduymazlığını ve tüketim kültürüne teslim oluşunu eleştiren alaycı bir üslupla yazdı.

Şarkıdaki bir söz ikonik oldu...

'İşte buradayız, eğlendirip durun bizi' yani 'Here we are now, entertain us' dizesi, dönemin hissizleşmiş, pasif ve her şeyi hazır bekleyen gençlik anlayışını en net ve karanlık şekilde özetleyen slogan haline geldi.

Şarkının adıysa büyük bir yanlış anlaşılmaydı.

  • Arkadaşı Kathleen Hanna'nın duvara yazdığı 'Kurt smells like Teen Spirit' yazısını devrimci bir slogan sanan Cobain, şarkıya bu ismi verdi. 'Teen Spirit'in aslında popüler bir genç kız deodorantı markası olduğunuysa şarkı yayımlandıktan sonra öğrendi...

Şarkıyı yayınladıktan sonra glam rock ve hair metal çılgınlığını bir gecede bitirdi.

  • Bu şarkıyla birlikte 1980'lerin şaşalı, yüzeysel ve makyajlı rock müziğini bir anda tedavülden kaldırdı. Müzik dünyasının odağını sahte bir gösterişten, ham ve gerçek hislere kaydırdı. Devrim niteliğindeydi!
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Sokağın modasını küreselleştirdi.

  • MTV'de dönmeye başlayan lise salonu temalı klibiyle birlikte Grunge müziği ana akıma taşıdı. Yırtık kotlar, eski oduncu gömlekleri ve salaş giyim küresel bir gençlik modasına dönüştü.

Ve şarkı zaman içinde tam olarak Cobain'in kaçtığı o şeye dönüştü: Ana akım ikonuna...

  • Sisteme ve popüler kültüre başkaldırmak için yazılan bu şarkı, Cobain'i devasa bir pop kültür figürü yaptı. Şarkının yakaladığı devasa başarı, onun en büyük içsel çatışmalarından biri haline geldi.

Müzik tarihinde yeni bir çağ açtı...

Şarkı, alternatif rock müziği sadece marjinal bir tür olmaktan çıkarıp tüm dünyada milyonların sesi yaptı. 90'lar müziğinin yönünü ve ruhunu tek başına baştan tanımladı. Yani şarkının etkisi sandığımızdan da büyüktü!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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