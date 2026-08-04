Kurt Cobain'in En Karanlık Anında Yazdığı ve Dünyayı Değiştirdiği Şarkı
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Bazı şarkılar vardır yıllar geçse de eskimez... Smells Like Teen Spirit de tam olarak böyle şarkılardan biri! Öyle ki hikayesi de şarkının kendisi kadar etkileyici. Kurt Cobain'in en karanlık anında yazdığı bu şarkının oluşma hikayesine bir bakalım!
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Bu şarkı özünde ruhsal bir patlamanın eseri...
Aynı zamanda dönem gençliğine de sert bir ironi barındırıyordu.
Şarkıdaki bir söz ikonik oldu...
Şarkının adıysa büyük bir yanlış anlaşılmaydı.
Şarkıyı yayınladıktan sonra glam rock ve hair metal çılgınlığını bir gecede bitirdi.
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Sokağın modasını küreselleştirdi.
Ve şarkı zaman içinde tam olarak Cobain'in kaçtığı o şeye dönüştü: Ana akım ikonuna...
Müzik tarihinde yeni bir çağ açtı...
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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