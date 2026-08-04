Sahneyi Bir Anda Terk Etti: Rapçi Khontkar'ın Konserindeki Halleri Dikkat Çekti

Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Khontkar, bu kez şarkılarıyla değil, konserinde yaşanan sıra dışı anlarla gündemde. 'Mary Jane', 'JENGA', 'Gelemem' ve 'Beamer Boi' gibi milyonlarca dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı rapçi, İstanbul'daki konserinde sergilediği tavırlarla dikkat çekti. Performansını aniden yarıda bırakan Khontkar'ın sahneyi hızla terk etmesi ve çıkışta başını aynaya çarpması sosyal medyada kısa sürede viral olurken, yaşananların nedeni büyük merak konusu oldu. İşte konser gecesinde yaşananların tüm detayları...