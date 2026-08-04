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Sahneyi Bir Anda Terk Etti: Rapçi Khontkar'ın Konserindeki Halleri Dikkat Çekti

Sahneyi Bir Anda Terk Etti: Rapçi Khontkar'ın Konserindeki Halleri Dikkat Çekti

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.08.2026 - 13:13
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Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Khontkar, bu kez şarkılarıyla değil, konserinde yaşanan sıra dışı anlarla gündemde. 'Mary Jane', 'JENGA', 'Gelemem' ve 'Beamer Boi' gibi milyonlarca dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı rapçi, İstanbul'daki konserinde sergilediği tavırlarla dikkat çekti. Performansını aniden yarıda bırakan Khontkar'ın sahneyi hızla terk etmesi ve çıkışta başını aynaya çarpması sosyal medyada kısa sürede viral olurken, yaşananların nedeni büyük merak konusu oldu. İşte konser gecesinde yaşananların tüm detayları...

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Son yıllarda Türk rap sahnesinin en çok konuşulan ve en çok dinlenen isimlerinden biri olan Khontkar, gerçek adıyla Onur Dinç, trap müziğin Türkiye'deki öncü temsilcileri arasında gösteriliyor.

Son yıllarda Türk rap sahnesinin en çok konuşulan ve en çok dinlenen isimlerinden biri olan Khontkar, gerçek adıyla Onur Dinç, trap müziğin Türkiye'deki öncü temsilcileri arasında gösteriliyor.

Kurucusu olduğu RedKeys Music çatısı altında yayımladığı projelerle kendine özgü tarzını oluşturan başarılı rapçi, yıllar içinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşmayı başardı.

Kariyeri boyunca özellikle Mary Jane, JENGA, Gelemem, Beamer Boi, Geldiğim Yer gibi parçalarla dijital platformlarda milyonlarca dinlenmeye ulaştı. Özellikle Ben Fero ile birlikte seslendirdiği JENGA, Türk rap tarihinin en çok dinlenen ortak çalışmalarından biri olurken, 'Mary Jane' ise Khontkar'ın kariyerindeki en büyük çıkış şarkılarından biri olarak öne çıktı.

Kendine özgü sahne performansı, sert üslubu ve farklı tarzıyla rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdüren Khontkar, bu kez müziğiyle değil konserinde yaşanan sıra dışı olayla gündeme geldi.

Khontkar'ın İstanbul'da verdiği konser, seyircilerin beklemediği anlarla magazin ve sosyal medyanın en çok konuştuğu olaylardan biri haline geldi.

Rapçi, sahneye üstü çıplak ve başına siyah bir örtü geçirerek çıktı. Konserin daha ilk dakikalarından Khontkar'ın tavırları dikkat çekti.

Kısa süre sonra performansı aniden yarıda kesen sanatçı, başındaki siyah örtüyü sert bir hareketle çıkarıp fırlattı. Ardından elindeki mikrofonu bırakan Khontkar, hiçbir açıklama yapmadan sahneden hızla ayrıldı.

Yaşananlar karşısında büyük şaşkınlık yaşayan seyirciler, rapçiye seslenmeye başladı. Salondan 'Nereye?', 'Hayır!' şeklinde tepkiler yükselirken konser alanında kısa süreli bir belirsizlik yaşandı.

Sahneden öfkeyle ayrılan Khontkar, konser alanından çıkmaya çalışırken bu kez talihsiz bir kaza yaşadı.

Hızla koridora yönelen rapçi, başını sert şekilde aynaya çarptı.

Konserden paylaşılan anlar kısa sürede gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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