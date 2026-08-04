Sahneyi Bir Anda Terk Etti: Rapçi Khontkar'ın Konserindeki Halleri Dikkat Çekti
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Türk rap sahnesinin en çok dinlenen isimlerinden Khontkar, bu kez şarkılarıyla değil, konserinde yaşanan sıra dışı anlarla gündemde. 'Mary Jane', 'JENGA', 'Gelemem' ve 'Beamer Boi' gibi milyonlarca dinlenen parçalarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan başarılı rapçi, İstanbul'daki konserinde sergilediği tavırlarla dikkat çekti. Performansını aniden yarıda bırakan Khontkar'ın sahneyi hızla terk etmesi ve çıkışta başını aynaya çarpması sosyal medyada kısa sürede viral olurken, yaşananların nedeni büyük merak konusu oldu. İşte konser gecesinde yaşananların tüm detayları...
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Son yıllarda Türk rap sahnesinin en çok konuşulan ve en çok dinlenen isimlerinden biri olan Khontkar, gerçek adıyla Onur Dinç, trap müziğin Türkiye'deki öncü temsilcileri arasında gösteriliyor.
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Kendine özgü sahne performansı, sert üslubu ve farklı tarzıyla rap dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı sürdüren Khontkar, bu kez müziğiyle değil konserinde yaşanan sıra dışı olayla gündeme geldi.
Rapçi, sahneye üstü çıplak ve başına siyah bir örtü geçirerek çıktı. Konserin daha ilk dakikalarından Khontkar'ın tavırları dikkat çekti.
Konserden paylaşılan anlar kısa sürede gündem oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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