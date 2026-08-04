Bilim İnsanlarından 'Kıyamet Asteroidi' Senaryosu: En Etkili Savunma Yöntemi Belirlendi

Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu tür gök cisimlerine karşı en etkili yöntemin asteroidin içine yerleştirilecek nükleer bir düzenekle gerçekleştirilecek kontrollü patlama olabileceğini ortaya koydu.

Geçmişte Dünya'da kitlesel yok oluşlara ve büyük çevresel değişimlere neden olan asteroid çarpmaları, günümüzde de potansiyel bir tehdit olarak görülüyor. Gökbilimciler her yıl Dünya'nın yakınından geçen çok sayıda asteroid tespit etse de, henüz keşfedilmemiş büyük gök cisimlerinin varlığını koruduğu ve olası çarpışmalarda uyarı süresinin bazen yalnızca birkaç gün ya da hafta olabileceği belirtiliyor.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nden araştırmacılar, özellikle yüzlerce metre çapındaki büyük asteroitlerde mevcut saptırma yöntemlerinin yeterli olmayabileceğini ifade ediyor. NASA'nın 2022 yılında başarıyla gerçekleştirdiği DART görevi küçük ölçekli yörünge değişikliği sağlayabilse de, çok daha büyük cisimlerde aynı etkinliğin sağlanamayacağı değerlendiriliyor.