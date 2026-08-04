Bilim İnsanlarından 'Kıyamet Asteroidi' Senaryosu: En Etkili Savunma Yöntemi Belirlendi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Kaynak: https://www.indyturk.com/node/780731/...
Çinli bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, Dünya'ya çarpma riski taşıyan büyük asteroitlere karşı geliştirilebilecek en etkili savunma yöntemlerinden birini ortaya koydu. Çalışmaya göre, asteroidin içine yerleştirilecek nükleer bir düzeneğin belirli bir derinlikte patlatılması, gök cismini parçalamada veya yörüngesini değiştirmede mevcut yöntemlere kıyasla çok daha etkili olabilir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya'ya çarpması halinde küresel çapta yıkıma yol açabilecek büyük asteroitlere karşı nasıl önlem alınabileceği uzun yıllardır bilim dünyasının en önemli araştırma konularından biri.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Asteroidin içine yerleştirilen nükleer düzenek daha etkili.
Araştırmanın sonuçlarına göre, yaklaşık 200 Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerjiye sahip bir nükleer patlama, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroidi tamamen parçalayabilecek kapasiteye sahip olabilir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın