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Bilim İnsanlarından 'Kıyamet Asteroidi' Senaryosu: En Etkili Savunma Yöntemi Belirlendi

Bilim İnsanlarından 'Kıyamet Asteroidi' Senaryosu: En Etkili Savunma Yöntemi Belirlendi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 14:05
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Çinli bilim insanlarının yürüttüğü yeni bir araştırma, Dünya'ya çarpma riski taşıyan büyük asteroitlere karşı geliştirilebilecek en etkili savunma yöntemlerinden birini ortaya koydu. Çalışmaya göre, asteroidin içine yerleştirilecek nükleer bir düzeneğin belirli bir derinlikte patlatılması, gök cismini parçalamada veya yörüngesini değiştirmede mevcut yöntemlere kıyasla çok daha etkili olabilir.

Kaynak: https://www.indyturk.com/node/780731/...
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Dünya'ya çarpması halinde küresel çapta yıkıma yol açabilecek büyük asteroitlere karşı nasıl önlem alınabileceği uzun yıllardır bilim dünyasının en önemli araştırma konularından biri.

Dünya'ya çarpması halinde küresel çapta yıkıma yol açabilecek büyük asteroitlere karşı nasıl önlem alınabileceği uzun yıllardır bilim dünyasının en önemli araştırma konularından biri.

Çinli araştırmacılar tarafından yürütülen yeni bir çalışma, bu tür gök cisimlerine karşı en etkili yöntemin asteroidin içine yerleştirilecek nükleer bir düzenekle gerçekleştirilecek kontrollü patlama olabileceğini ortaya koydu.

Geçmişte Dünya'da kitlesel yok oluşlara ve büyük çevresel değişimlere neden olan asteroid çarpmaları, günümüzde de potansiyel bir tehdit olarak görülüyor. Gökbilimciler her yıl Dünya'nın yakınından geçen çok sayıda asteroid tespit etse de, henüz keşfedilmemiş büyük gök cisimlerinin varlığını koruduğu ve olası çarpışmalarda uyarı süresinin bazen yalnızca birkaç gün ya da hafta olabileceği belirtiliyor.

Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi'nden araştırmacılar, özellikle yüzlerce metre çapındaki büyük asteroitlerde mevcut saptırma yöntemlerinin yeterli olmayabileceğini ifade ediyor. NASA'nın 2022 yılında başarıyla gerçekleştirdiği DART görevi küçük ölçekli yörünge değişikliği sağlayabilse de, çok daha büyük cisimlerde aynı etkinliğin sağlanamayacağı değerlendiriliyor.

Asteroidin içine yerleştirilen nükleer düzenek daha etkili.

Asteroidin içine yerleştirilen nükleer düzenek daha etkili.

Space: Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmada bilim insanları, olası bir savunma senaryosunu bilgisayar ortamında simüle etti. Senaryoya göre ilk aşamada bir uzay aracı asteroid yüzeyinde derin bir krater açıyor. Daha sonra nükleer düzenek bu kraterin içine yerleştirilerek patlatılıyor.

Araştırmacılar farklı derinliklerde ve farklı patlama güçlerinde yapılan simülasyonları karşılaştırarak hangi yöntemin en yüksek etkiyi oluşturduğunu analiz etti. Hesaplamalarda fırlatma aracının özellikleri ve çarpışma hızı gibi değişkenler de dikkate alındı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yaklaşık 200 Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerjiye sahip bir nükleer patlama, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroidi tamamen parçalayabilecek kapasiteye sahip olabilir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yaklaşık 200 Hiroşima atom bombasına eşdeğer enerjiye sahip bir nükleer patlama, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroidi tamamen parçalayabilecek kapasiteye sahip olabilir.

Bunun yanında patlamanın derinliği de kritik önem taşıyor. Simülasyonlar, bombanın yüzeyin yaklaşık 30 metre altınayerleştirilmesi halinde asteroidin hızındaki değişimin, yüzeye yakın gerçekleştirilen patlamalara göre yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu gösterdi.

Bilim insanları ayrıca kilometre ölçeğindeki büyük bir asteroidin, yaklaşık 20 metre derinlikte gerçekleştirilecek patlamayla Dünya'dan uzaklaşmasını sağlayacak şekilde saniyede 30 santimetreden fazla ek hız kazanabileceğini hesapladı.

Büyük asteroitlere karşı yeni savunma modeli

Araştırmacılar, elde edilen bulguların özellikle kısa uyarı süresine sahip veya çok büyük Dünya yakınındaki asteroitlere karşı geliştirilecek savunma sistemlerinin tasarlanmasında önemli bir bilimsel temel oluşturabileceğini belirtti.

Çalışmada, acil durum senaryolarında nükleer patlamaların büyük asteroitleri etkisiz hale getirmek ya da yörüngelerini hızla değiştirmek için uygulanabilecek en etkili yöntemlerden biri olabileceği vurgulandı. Bununla birlikte araştırma, teorik simülasyonlara dayanıyor ve şu aşamada pratik olarak test edilmiş bir teknoloji niteliği taşımıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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