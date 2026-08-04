article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Milyonlarca Yıldır Kayıp Olan Adadan Servet Çıktı: Geleceğin Teknolojisini Değiştirecek Keşif

Milyonlarca Yıldır Kayıp Olan Adadan Servet Çıktı: Geleceğin Teknolojisini Değiştirecek Keşif

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 14:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde gerçekleştirilen jeolojik incelemeler, gezegenin geçmişine ışık tutan önemli bir bulguyu ortaya koydu. Brezilya kıyılarının açıklarında yer alan Rio Grande Yükseltisi bölgesinde yürütülen kapsamlı araştırmalarda, milyonlarca yıl önce sular altında kaldığı tespit edilen tropikal bir adanın varlığı belirlendi. Sao Paulo Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından on yılı aşkın bir sürede tamamlanan çalışmalar, söz konusu bölgenin daha önce düşünüldüğü gibi sadece volkanik bazaltik platolardan veya deniz dağlarından ibaret olmadığını, yüzölçümü bakımından günümüz İzlanda'sının tam beş katına ulaşan devasa bir kara parçası olduğunu gösterdi.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://agencia.fapesp.br/study-shows...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bölgeden Alınan Toprak Örnekleri Adanın Geçmişte Gür Bir Bitki Örtüsüne Sahip Olduğunu Kanıtladı

Bölgeden Alınan Toprak Örnekleri Adanın Geçmişte Gür Bir Bitki Örtüsüne Sahip Olduğunu Kanıtladı

Araştırma ekibinin deniz tabanından elde ettiği mineralolojik veriler, adanın bir dönem atmosferle doğrudan temas kurduğunu doğruladı. Yapılan ayrıntılı analizlerde, sıcak ve nemli tropikal iklim koşullarında meydana gelen kaolinit, hematit ve goethit içerikli kırmızı kil tabakalarına rastlandı. İncelemelerde görev üstlenen deniz jeologları, deniz tabanındaki bu toprak yapısının alışılagelmişin dışında bir özellik taşıdığını ve doğrudan karasal ayrışma sonucu oluştuğunu ifade etti. Jeolojik süreçlerde volkanik faaliyetlerin yavaşlaması ve tektonik hareketlerin hız kazanması neticesinde dev kütlenin Güney Amerika yönüne doğru kayarak zamanla okyanus sularına gömüldüğü kaydedildi.

Tespit Edilen Zengin Maden Rezervleri Küresel Sanayi Ve Teknolojik Üretim İçin Kritik Bir Potansiyel Sunuyor

Tespit Edilen Zengin Maden Rezervleri Küresel Sanayi Ve Teknolojik Üretim İçin Kritik Bir Potansiyel Sunuyor

Söz konusu keşif, sadece jeolojik geçmişiyle değil, yapısında barındırdığı zengin yeraltı kaynaklarıyla da dikkat çekti. Bölgede gerçekleştirilen derinlemesine analizlerde, yenilenebilir enerji sistemleri, batarya üretimi, elektrikli araç imalatı ve yüksek teknoloji cihazlarında hayati önem taşıyan lityum, nikel, kobalt ve tellür gibi kritik mineral rezervleri saptandı. Uzmanlar, bu stratejik madenlerin küresel ekonomi ve sanayi açısından yüksek değer taşıdığına dikkat çekti.

Brezilya Yönetimi Bölgenin Kontrolünü Sağlamak Adına Uluslararası Makamlara Resmi Başvuru Gerçekleştirdi

Brezilya Yönetimi Bölgenin Kontrolünü Sağlamak Adına Uluslararası Makamlara Resmi Başvuru Gerçekleştirdi

Stratejik alanın uluslararası sularda yer alması üzerine Brezilya hükümeti, bölgeyi kendi karasularına dahil etmek amacıyla kıta sahanlığını genişletme talebiyle harekete geçti. Uluslararası Deniz Tabanı Otoritesi bünyesinde değerlendirmeye alınan talebin onaylanması için çevresel etki değerlendirmelerinin ve sürdürülebilirlik şartlarının eksiksiz karşılanması koşulu getirildi. Bilim insanları ise muhtemel madencilik faaliyetlerinin bölgedeki mercanlar, süngerler ve hassas deniz canlıları üzerindeki olası ekolojik tahribatının titizlikle incelenmesi gerektiğini bildirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın