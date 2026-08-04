Milyonlarca Yıldır Kayıp Olan Adadan Servet Çıktı: Geleceğin Teknolojisini Değiştirecek Keşif

Güney Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde gerçekleştirilen jeolojik incelemeler, gezegenin geçmişine ışık tutan önemli bir bulguyu ortaya koydu. Brezilya kıyılarının açıklarında yer alan Rio Grande Yükseltisi bölgesinde yürütülen kapsamlı araştırmalarda, milyonlarca yıl önce sular altında kaldığı tespit edilen tropikal bir adanın varlığı belirlendi. Sao Paulo Üniversitesi bünyesindeki araştırmacılar tarafından on yılı aşkın bir sürede tamamlanan çalışmalar, söz konusu bölgenin daha önce düşünüldüğü gibi sadece volkanik bazaltik platolardan veya deniz dağlarından ibaret olmadığını, yüzölçümü bakımından günümüz İzlanda'sının tam beş katına ulaşan devasa bir kara parçası olduğunu gösterdi.

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