Üç Kıta ve 50 Farklı Ülkeden Topladıklarıyla Karadeniz'de İmkansızı Başardı: Kimse Ona İnanmamıştı!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Samsun’da yaşamını sürdüren 74 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, evinin bahçesini üç kıta ile 50 farklı ülkeden topladığı tohumlarla zenginleştirerek kapsamlı bir üretim alanına dönüştürdü. Yurt dışı görevleri esnasında ve seyahatlerinde temin ettiği tohumları seracılık yöntemi kullanmaksızın tamamen doğal koşullarda toprakla buluşturan Albayrak, Karadeniz iklim şartlarında egzotik ürünlerin yetiştirilebileceğini kanıtladı.
Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Emekli Öğretmen Farklı Kıtalara Özgü Onlarca Ürünü Samsun’da Yetiştirmeyi Başardı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denenen 200 Ürün Çeşidinden 120 Tanesi Bölge İklimine Uyum Sağladı
Doğru Sulama Teknikleriyle Avokado Rekoltesinde Artış Bekleniyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın