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Üç Kıta ve 50 Farklı Ülkeden Topladıklarıyla Karadeniz'de İmkansızı Başardı: Kimse Ona İnanmamıştı!

Üç Kıta ve 50 Farklı Ülkeden Topladıklarıyla Karadeniz'de İmkansızı Başardı: Kimse Ona İnanmamıştı!

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:10
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Samsun’da yaşamını sürdüren 74 yaşındaki emekli öğretmen Hakkı Albayrak, evinin bahçesini üç kıta ile 50 farklı ülkeden topladığı tohumlarla zenginleştirerek kapsamlı bir üretim alanına dönüştürdü. Yurt dışı görevleri esnasında ve seyahatlerinde temin ettiği tohumları seracılık yöntemi kullanmaksızın tamamen doğal koşullarda toprakla buluşturan Albayrak, Karadeniz iklim şartlarında egzotik ürünlerin yetiştirilebileceğini kanıtladı.

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Emekli Öğretmen Farklı Kıtalara Özgü Onlarca Ürünü Samsun’da Yetiştirmeyi Başardı

Emekli Öğretmen Farklı Kıtalara Özgü Onlarca Ürünü Samsun’da Yetiştirmeyi Başardı

Üretim alanında Çin fasulyesi, Kızılderili muzu (pawpaw), Hindistan ağaç kavunu, Meksika avokadosu, Kaliforniya fındığı, Japon elması, goji berry ve Frenk üzümü gibi dünya mutfaklarına özgü ürünler yer alıyor. Bunun yanı sıra mor patates ile birlikte mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı renklerdeki sıra dışı domates çeşitleri de hiçbir yapay müdahale olmaksızın doğal ortamda üretilmeye devam ediyor.

Denenen 200 Ürün Çeşidinden 120 Tanesi Bölge İklimine Uyum Sağladı

Denenen 200 Ürün Çeşidinden 120 Tanesi Bölge İklimine Uyum Sağladı

Yıllar içerisinde yaklaşık 200 farklı ürünü denediğini ifade eden Albayrak, bunlardan 120 adedinin Karadeniz iklimine tam uyum sağladığını açıkladı. Peru kökenli pepino ile başlayan üretim sürecinde avokado, güz yemişi ve pawpaw gibi türlerde yüksek verim elde edildiği bildirildi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde görevli akademisyenler tarafından yürütülen gözlemlerde, pawpaw meyvesinin tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağladığı tespit edildi. Bu bilimsel çalışmanın ardından söz konusu meyvenin bölgedeki popülerliği artış gösterdi.

Doğru Sulama Teknikleriyle Avokado Rekoltesinde Artış Bekleniyor

Doğru Sulama Teknikleriyle Avokado Rekoltesinde Artış Bekleniyor

İklim koşullarının verimlilik üzerindeki doğrudan etkisine dikkat çeken Albayrak, sulama düzenindeki iyileştirmeler sayesinde yaşanan meyve dökülmelerinin büyük ölçüde önüne geçildiğini vurguladı. Bu sezon yaklaşık 300 adet avokado hasadı hedefleyen üretici, tam verim aşamasında yıllık bir ton rekolteye ulaşılacağını belirtti. Marketlerde satılan muadillerine kıyasla oldukça iri olan ve ağırlığı 250 ile 400 gram arasında değişen avokadoların büyüklüklerine göre tanesi 70 ila 100 lira arasında satışa sunulacağı aktarıldı. Yetiştirilen organik ürünler, fideler ve meyveler, doğal beslenmeye özen gösteren tüketiciler tarafından yoğun ilgi görmeyi sürdürüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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