Üç Kıta ve 50 Farklı Ülkeden Topladıklarıyla Karadeniz'de İmkansızı Başardı: Kimse Ona İnanmamıştı!

Üretim alanında Çin fasulyesi, Kızılderili muzu (pawpaw), Hindistan ağaç kavunu, Meksika avokadosu, Kaliforniya fındığı, Japon elması, goji berry ve Frenk üzümü gibi dünya mutfaklarına özgü ürünler yer alıyor. Bunun yanı sıra mor patates ile birlikte mor, siyah, kahverengi, turuncu ve sarı renklerdeki sıra dışı domates çeşitleri de hiçbir yapay müdahale olmaksızın doğal ortamda üretilmeye devam ediyor.