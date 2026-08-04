Dünyanın En Güzel 20 Şehri Açıklandı: İstanbul'un Sırası Şaşırttı!

Listenin ilk sırasında birçok kişiyi şaşırtan bir isim bulunuyor: Avustralya'nın Adelaide kenti. Architectural Digest, Adelaide'i Art Deco mimarisi, sahil şeridi, geniş bulvarları ve çevresini saran doğal güzellikleri sayesinde dünyanın en güzel şehri olarak gösterdi.

İkinci sırada Estonya'nın orta çağ atmosferini koruyan başkenti Tallinn, üçüncü sırada ise Karayipler'deki Portsmouth (Dominika) yer aldı.

İstanbul ilk 20'de

Doğu ile Batı'yı buluşturan, binlerce yıllık tarihi ve eşsiz siluetiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri kabul edilen İstanbul, listenin 11. sırasında kendine yer buldu. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Boğaz'dan tarihi yarımadaya kadar uzanan mimari mirasıyla İstanbul, dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen tek Türk şehri oldu.

Not: Bu sıralama, Architectural Digest tarafından 2024 yılında yayımlandı ve derginin şehirlerin tarihi mirası, mimarisi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliklerini esas alarak hazırladığı son liste olma özelliğini taşıyor. Henüz 2025 veya 2026 yılına ait güncellenmiş bir sıralama yayımlanmadı.