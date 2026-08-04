Dünyanın En Güzel 20 Şehri Açıklandı: İstanbul'un Sırası Şaşırttı!
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Dünyanın en güzel şehirleri sıralandı. Mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen yayınlarından Architectural Digest, tarihi dokusu, mimari zenginliği, kültürel mirası ve doğal güzelliklerini değerlendirerek dünyanın en etkileyici 20 şehrini belirledi. Listede Türkiye'den yalnızca İstanbul yer aldı. Peki İstanbul kaçıncı sırada? Dünyanın en güzel şehri hangisi?
İşte detaylar.
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İşte dünyanın en güzel 20 şehri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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