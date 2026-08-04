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Dünyanın En Güzel 20 Şehri Açıklandı: İstanbul'un Sırası Şaşırttı!

Dünyanın En Güzel 20 Şehri Açıklandı: İstanbul'un Sırası Şaşırttı!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
04.08.2026 - 11:48
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Dünyanın en güzel şehirleri sıralandı. Mimarlık ve tasarım dünyasının önde gelen yayınlarından Architectural Digest, tarihi dokusu, mimari zenginliği, kültürel mirası ve doğal güzelliklerini değerlendirerek dünyanın en etkileyici 20 şehrini belirledi. Listede Türkiye'den yalnızca İstanbul yer aldı. Peki İstanbul kaçıncı sırada? Dünyanın en güzel şehri hangisi? 

İşte detaylar. 

Kaynak

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Zirvede sürpriz bir şehir var: Adelaide

Zirvede sürpriz bir şehir var: Adelaide

Listenin ilk sırasında birçok kişiyi şaşırtan bir isim bulunuyor: Avustralya'nın Adelaide kenti. Architectural Digest, Adelaide'i Art Deco mimarisi, sahil şeridi, geniş bulvarları ve çevresini saran doğal güzellikleri sayesinde dünyanın en güzel şehri olarak gösterdi.

İkinci sırada Estonya'nın orta çağ atmosferini koruyan başkenti Tallinn, üçüncü sırada ise Karayipler'deki Portsmouth (Dominika) yer aldı.

İstanbul ilk 20'de

Doğu ile Batı'yı buluşturan, binlerce yıllık tarihi ve eşsiz siluetiyle dünyanın en özel şehirlerinden biri kabul edilen İstanbul, listenin 11. sırasında kendine yer buldu. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Boğaz'dan tarihi yarımadaya kadar uzanan mimari mirasıyla İstanbul, dünyanın en güzel şehirleri arasında gösterilen tek Türk şehri oldu.

Not: Bu sıralama, Architectural Digest tarafından 2024 yılında yayımlandı ve derginin şehirlerin tarihi mirası, mimarisi, kültürel zenginliği ve doğal güzelliklerini esas alarak hazırladığı son liste olma özelliğini taşıyor. Henüz 2025 veya 2026 yılına ait güncellenmiş bir sıralama yayımlanmadı.

İşte dünyanın en güzel 20 şehri

İşte dünyanın en güzel 20 şehri

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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