Bennu Gerede Kimdir, Kaç Yaşında? Bennu Gerede Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Köklü bir aileden gelen Gerede’nin babası Birleşmiş Milletler doktoru Selçuk Gerede, annesi ise ünlü yönetmen ve senarist Canan Gerede’dir. Ayrıca dedesi, Kurtuluş Savaşı gazilerinden ve eski büyükelçi Hüsrev Gerede’dir.

Henüz altı aylık bir bebekken babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte New York'a taşınan Gerede, çocukluğunu ve gençliğini Amerika'da geçirdi. Üniversite eğitiminin ardından ablası Şiva ile İstanbul'a dönerek sanat camiasına hızlı bir giriş yaptı ve mankenlik, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi birçok farklı alanda adından söz ettirdi.

Bennu Gerede Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Bennu Gerede, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Bennu Gerede Aslen Nereli?

Ailesinin köklü geçmişi ve doğumu itibarıyla aslen İstanbulludur.