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Bennu Gerede Kimdir, Kaç Yaşında? Bennu Gerede Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Bennu Gerede Kimdir, Kaç Yaşında? Bennu Gerede Neden Gözaltına Alındı, Ne Dedi?

Şüheda Duran
Şüheda Duran - Onedio Üyesi
04.08.2026 - 12:32
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Sıra dışı yaşam tarzı ve özel hayatıyla medyanın her dönem yakından takip ettiği isimlerden biri olan Bennu Gerede, hakkında başlatılan soruşturma ve gözaltı kararıyla da adından söz ettiriyor. Fotoğrafçılık kariyerinin yanı sıra sinema ve oyunculuk geçmişiyle de tanınan eski Survivor yarışmacısı Gerede’nin kim olduğu ise merak konusu oldu. Peki, Bennu Gerede kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli? Bennu Gerede neden gözaltına alındı? 

İşte detaylar!

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Bennu Gerede Kimdir?

Bennu Gerede Kimdir?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Köklü bir aileden gelen Gerede’nin babası Birleşmiş Milletler doktoru Selçuk Gerede, annesi ise ünlü yönetmen ve senarist Canan Gerede’dir. Ayrıca dedesi, Kurtuluş Savaşı gazilerinden ve eski büyükelçi Hüsrev Gerede’dir.

Henüz altı aylık bir bebekken babasının işi nedeniyle ailesiyle birlikte New York'a taşınan Gerede, çocukluğunu ve gençliğini Amerika'da geçirdi. Üniversite eğitiminin ardından ablası Şiva ile İstanbul'a dönerek sanat camiasına hızlı bir giriş yaptı ve mankenlik, oyunculuk, fotoğrafçılık gibi birçok farklı alanda adından söz ettirdi.

Bennu Gerede Kaç Yaşında?

1971 doğumlu olan Bennu Gerede, 2026 yılı itibarıyla 54 yaşındadır.

Bennu Gerede Aslen Nereli?

Ailesinin köklü geçmişi ve doğumu itibarıyla aslen İstanbulludur.

Bennu Gerede'nin Kariyer Hayatı

Bennu Gerede'nin Kariyer Hayatı

Bennu Gerede, eğitimini dünyanın en prestijli sanat okullarından biri olan New York'taki Parsons School of Design'da fotoğrafçılık üzerine aldı. Türkiye'ye döndükten sonra fotoğraf sanatçısı olarak büyük başarılara imza attı ve dünyaca ünlü sergiler açtı.

Kamera arkası kadar kamera önünde de parlayan Gerede, oyunculuk kariyerine 1989 yılında TRT dizisi olan 'İz Peşinde' ile adım attı. Ardından 1991'de 'Kurt Kanunu' ile ilk sinema deneyimini yaşadı. En çok ses getiren projesi ise annesi Canan Gerede'nin yönettiği ve başrolünü Kadir İnanır ile paylaştığı 1994 yapımı 'Aşk Ölümden Soğuktur' oldu.

İşte Bennu Gerede Filmleri

İşte Bennu Gerede Filmleri

  • 1989 – İz Peşinde

  • 1991 – Kurt Kanunu

  • 1994 – Aşk Ölümden Soğuktur

  • 1997 – Ağır Roman (Konuk Oyuncu-Fotoğrafçı)

  • 1998 – Parçalanma

Bennu Gerede Survivor'a Mı Katıldı?

Bennu Gerede Survivor'a Mı Katıldı?

Evet, Bennu Gerede'yi yeni nesle tanıtan en büyük olaylardan biri Survivor oldu! 2013 yılında ekranlara gelen Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmasına katıldı.

Ünlüler takımında yarışan Gerede, zorlu ada şartlarında gösterdiği performans, farklı tarzı ve sakin tavırlarıyla uzun süre ekranlarda kalarak izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı.

Bennu Gerede Evli mi? Kaç Çocuğu Var?

Bennu Gerede Evli mi? Kaç Çocuğu Var?

Toplamda dört erkek çocuğu annesi olan Gerede'nin çok konuşulan ilişkileri ve evlilikleri şu şekilde:

  • Koray Erkaya ile Bedevi Düğünü: 1999 yılında fotoğrafçı Koray Erkaya ile Mısır'ın Sina Çölü'nde, Bedevi geleneklerine göre yapılan oldukça ilginç bir törenle dünyaevine girdi. Bu evlilikten 2000 yılında Daren ve Dilan adında ikizleri, 2001 yılında ise üçüncü oğulları Miro dünyaya geldi. Çift, 7 yıllık evliliklerinin ardından 2006 yılında boşandı.

  • Ahmet Ağaoğlu ile Aşkı: Koray Erkaya'dan ayrıldıktan sonra, yakın arkadaşı Zeynep Tunuslu’nun eski eşi Ahmet Ağaoğlu ile 2006 yılında sürpriz bir aşka yelken açtı. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu ilişkiden 2007 yılında dördüncü oğlu Kai dünyaya geldi.

  • Cem Büyükhanlı Evliliği: Bennu Gerede, 19 Mart 2010 tarihinde ünlü iş insanı Cem Büyükhanlı ile nikah masasına oturdu. Fakat bu evlilik uzun soluklu olmadı; çift yaklaşık bir yıl sonra, 6 Mayıs 2011 tarihinde resmi olarak yollarını ayırdı.

Özellikle büyük oğullarından Daren Gerede Erkaya'nın, Bilge Öztürk ile yaşadığı yaş farkı gözetmeyen aşk, son dönemde Bennu Gerede'nin çocuklarıyla birlikte magazin sayfalarında yeniden sıkça yer almasına neden oldu.

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Bennu Gerede Neden Gözaltına Alındı?

Bennu Gerede Neden Gözaltına Alındı?

Bennu Gerede, konuk olduğu bir YouTube programında yaptığı açıklamalar nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 4 Ağustos 2026 tarihinde gözaltına alındı.

Sürecin başlamasına neden olan olay, Gerede'nin program sırasında boynundaki kolyenin aslında portatif bir vibratör olduğunu belirtmesi ve kullanımına dair detaylar paylaşmasıydı. Bu görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçlamasıyla resen soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan Bennu Gerede'nin hukuki süreci devam ederken, savcılık söz konusu videoya ve yayının yapıldığı kanala erişim engeli getirilmesini de talep etti.

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Şüheda Duran
Şüheda Duran
Onedio Üyesi
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