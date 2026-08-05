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Merve Terim, Küçük Çocuğun Gözyaşlarına Kayıtsız Kalamadı: Elbisesiyle Denize Atladı!

Merve Terim, Küçük Çocuğun Gözyaşlarına Kayıtsız Kalamadı: Elbisesiyle Denize Atladı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2026 - 20:21
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Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, bu kez ailesiyle değil, Bodrum'da sergilediği örnek davranışla gündemde. Akşam yemeği sırasında topu denize kaçtığı için gözyaşlarına boğulan küçük bir çocuğun sesini duyan Terim, bir an bile düşünmeden elbisesiyle denize atladı. 

İşte duygulandıran o anların detayları...

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Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Fatih Terim, Galatasaray'da kazandığı sayısız şampiyonluk, UEFA Kupası zaferi ve A Milli Takım'daki başarılarıyla adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Fatih Terim, Galatasaray'da kazandığı sayısız şampiyonluk, UEFA Kupası zaferi ve A Milli Takım'daki başarılarıyla adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.

Yıllardır yalnızca kariyeriyle değil, ailesiyle de magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Terim; eşi Fulya Terim, kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim ile sık sık gündeme geliyor. Özellikle ailece verdikleri pozlar, özel gün kutlamaları ve sosyal medya paylaşımları uzun yıllardır büyük ilgi görüyor.

Küçük kızı Buse Terim sosyal medya ve dijital dünyadaki çalışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşırken, büyük kızı Merve Terim Çetin ise daha çok ailesiyle kurduğu sakin yaşamıyla tanınıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve babasına verdiği destekle adından söz ettiren Merve Terim Çetin, bu kez Bodrum'da yaşadığı duygulandıran bir olayla gündeme geldi.

Merve Terim Çetin, yıllar boyunca yalnızca Fatih Terim'in kızı kimliğiyle değil, annelik yolculuğunda yaşadığı zorlu süreçle de kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

Merve Terim Çetin, yıllar boyunca yalnızca Fatih Terim'in kızı kimliğiyle değil, annelik yolculuğunda yaşadığı zorlu süreçle de kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.

2014 yılında dünyaya gelen oğlu Yaman Çetin, henüz yaklaşık 6,5 aylıkken, yalnızca 945 gram ağırlığında doğdu. Yaklaşık üç ay boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Yaman'ın sağlık sürecini zaman zaman takipçileriyle paylaşan Merve Terim Çetin, o günlerde yaşadıklarıyla birçok aileye de umut olmuştu. Daha sonra yaptığı açıklamalarda, prematüre doğuma bağlı olarak oğlunun kas gelişimi, koordinasyon ve denge konusunda yaşıtlarının gerisinde kaldığını ancak gösterdiği azim sayesinde bu süreci büyük ölçüde geride bıraktığını anlatmıştı.

Eşi Ahmet Baran Çetin'in işleri nedeniyle uzun yıllardır Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Merve Terim Çetin, bugünlerde ailesiyle birlikte hayatını Florida'da sürdürüyor. Futbola büyük ilgi duyan oğlu Yaman da zamanla bu tutkusunu profesyonel seviyeye taşıyarak Orlando City Soccer altyapısında lisanslı futbolcu oldu. Hatta Merve Terim Çetin de oğlunun formasını giydiği minikler takımından gelen teklif üzerine takım menajerliğini üstlenmiş, ekibin Palm Beach Classic Turnuvası'nda şampiyonluk yaşadığı dönemde oğluyla birlikte büyük sevinç yaşamıştı. 

Oğlunun gelişimiyle ilgili paylaşımları ve ailesine verdiği destekle sık sık takdir toplayan Merve Terim Çetin, bu kez ise Bodrum'da yaşadığı sıcacık bir olayla gündeme geldi. Akşam yemeği sırasında duyduğu bir çocuğun ağlama sesi, gecenin seyrini tamamen değiştirdi.

Bodrum'da akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen Merve Terim Çetin, o sırada sahilden yükselen ağlama seslerini duydu.

Küçük bir çocuğun topu denize kaçmış, çocuk ise gözyaşları içinde 'Bu topla çok anılarım var.' diyerek topunun peşinden bakıyordu. Bu sözlerden etkilenen Merve Terim Çetin, hiç tereddüt etmeden bulunduğu yerden kalktı. Üzerindeki elbisesine aldırış etmeden denize giren Merve Terim Çetin, sürüklenen topa kısa sürede ulaştı. 

Topu sudan çıkararak yeniden küçük çocuğa teslim eden Terim'in bu hareketi, hem çocuğun hem de çevrede bulunanların yüzünü güldürdü. Tamamen içinden geldiği gibi hareket eden Merve Terim Çetin'in bu jesti sosyal medyada da kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı 'küçük bir iyilik, büyük bir mutluluk' yorumlarıyla Terim'e övgü dolu mesajlar paylaştı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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