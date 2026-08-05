Merve Terim, Küçük Çocuğun Gözyaşlarına Kayıtsız Kalamadı: Elbisesiyle Denize Atladı!

Yıllardır yalnızca kariyeriyle değil, ailesiyle de magazin ve cemiyet dünyasının yakından takip ettiği isimlerden biri olan Terim; eşi Fulya Terim, kızları Merve Terim Çetin ve Buse Terim ile sık sık gündeme geliyor. Özellikle ailece verdikleri pozlar, özel gün kutlamaları ve sosyal medya paylaşımları uzun yıllardır büyük ilgi görüyor.

Küçük kızı Buse Terim sosyal medya ve dijital dünyadaki çalışmalarıyla geniş bir kitleye ulaşırken, büyük kızı Merve Terim Çetin ise daha çok ailesiyle kurduğu sakin yaşamıyla tanınıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlar ve babasına verdiği destekle adından söz ettiren Merve Terim Çetin, bu kez Bodrum'da yaşadığı duygulandıran bir olayla gündeme geldi.