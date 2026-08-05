Merve Terim, Küçük Çocuğun Gözyaşlarına Kayıtsız Kalamadı: Elbisesiyle Denize Atladı!
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Fatih Terim'in büyük kızı Merve Terim Çetin, bu kez ailesiyle değil, Bodrum'da sergilediği örnek davranışla gündemde. Akşam yemeği sırasında topu denize kaçtığı için gözyaşlarına boğulan küçük bir çocuğun sesini duyan Terim, bir an bile düşünmeden elbisesiyle denize atladı.
İşte duygulandıran o anların detayları...
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Türk futbolunun gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörlerinden biri olarak gösterilen Fatih Terim, Galatasaray'da kazandığı sayısız şampiyonluk, UEFA Kupası zaferi ve A Milli Takım'daki başarılarıyla adını Türk spor tarihine altın harflerle yazdırdı.
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Merve Terim Çetin, yıllar boyunca yalnızca Fatih Terim'in kızı kimliğiyle değil, annelik yolculuğunda yaşadığı zorlu süreçle de kamuoyunun yakından takip ettiği isimlerden biri oldu.
Bodrum'da akşam saatlerinde bir restoranda yemek yiyen Merve Terim Çetin, o sırada sahilden yükselen ağlama seslerini duydu.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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