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Daha 17'ye Yeni Oyuncu! Genç İsim Kadroya Katıldı

Daha 17'ye Yeni Oyuncu! Genç İsim Kadroya Katıldı

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
05.08.2026 - 09:07
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Daha 17, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken oyuncu kadrosuna genç bir ismi daha kattı. Başarılı oyuncu Emir Sarıhan, dizide Doğukan karakteriyle hikayeye dahil olmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Pazar akşamlarının en çok konuşulan yapımları arasında yer alan diziye genç kuşağın dikkat çeken isimlerinden biri daha katıldı. Çağan Efe Ak, Ata Yaşat, Ceren Ayruk ve Helin Kandemir'in başrollerini paylaştığı Daha 17'nin kadrosuna sürpriz isim geliyor.

Genç oyuncu Emir Sarıhan, Daha 17 kadrosuna dahil oldu.

Genç oyuncu Emir Sarıhan, Daha 17 kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre aaha önce Selçuk Aydemir'in yönettiği Medeni Haller filminde rol alan Emir Sarıhan, dizide 'Doğukan' karakterine hayat verecek.

Emir Sarıhan'ın canlandıracağı Doğukan, Akkayalar'ın aile dostunun üniversiteli oğlu olarak hikayeye dahil olacak. Yeni karakterin, dizide dengeleri nasıl değiştireceği ise şimdiden merak konusu oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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