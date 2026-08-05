Daha 17'ye Yeni Oyuncu! Genç İsim Kadroya Katıldı
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Daha 17, yeni bölümleriyle ekrana gelmeye devam ederken oyuncu kadrosuna genç bir ismi daha kattı. Başarılı oyuncu Emir Sarıhan, dizide Doğukan karakteriyle hikayeye dahil olmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Kanal D'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Daha 17, oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
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Genç oyuncu Emir Sarıhan, Daha 17 kadrosuna dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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