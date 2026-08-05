4 Kere Burnu Kırılan Dövüş Sporcusu Hastanın Burun Ameliyatı Sonrası İnanılmaz Değişimi

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Özellikle yüz bölgesindeki yapısal deformasyonlar, öz güven kayıplarından sağlık problemlerine kadar uzanan pek çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Sağlıklı bir nefes alabilmek ve aynı zamanda aynadaki görüntüyle barışmak, modern tıp teknolojileri sayesinde artık oldukça basit.
Geçmişte dövüş sporlarıyla ilgilenen ve burnu tam 4 kez kırılan bir gencin estetik operasyon sonrası yaşadığı muazzam değişim paylaşıldı. Hastanın ameliyat öncesi ve hemen sonrasındaki görüntüsü 'Değişim budur!' dedirtti.
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Büyüme çağında 4 kez burnunu kırmış!
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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