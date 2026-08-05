4 Kere Burnu Kırılan Dövüş Sporcusu Hastanın Burun Ameliyatı Sonrası İnanılmaz Değişimi

Özellikle yüz bölgesindeki yapısal deformasyonlar, öz güven kayıplarından sağlık problemlerine kadar uzanan pek çok sıkıntıyı beraberinde getiriyor. Sağlıklı bir nefes alabilmek ve aynı zamanda aynadaki görüntüyle barışmak, modern tıp teknolojileri sayesinde artık oldukça basit.

Geçmişte dövüş sporlarıyla ilgilenen ve burnu tam 4 kez kırılan bir gencin estetik operasyon sonrası yaşadığı muazzam değişim paylaşıldı. Hastanın ameliyat öncesi ve hemen sonrasındaki görüntüsü 'Değişim budur!' dedirtti.