article/comments
article/share
Haberler
Video
Atina'da Yangın Söndürme Helikopterleri Havada Çarpıştı! Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Atina'da Yangın Söndürme Helikopterleri Havada Çarpıştı! Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 17:33

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yunanistan'ın başkenti Atina'da orman yangınlarına müdahale sırasında yaşanan kaza endişe yarattı. Havada çarpışan iki yangın söndürme helikopterinin ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre bir helikopterde bulunan iki pilot sağ olarak kurtarıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden orman yangınlarına müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da devam eden orman yangınlarına müdahale sırasında iki yangın söndürme helikopteri havada çarpıştı.

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, kaza Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde meydana geldi. Orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan iki helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştığı bildirildi.

Kazanın ardından ekipler, helikopterlerde bulunan mürettebata ulaşmak için hızla arama kurtarma operasyonu başlattı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, helikopterlerden birinde bulunan iki pilota sağ olarak ulaşıldı. Diğer helikopterdeki ekibin durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan iki helikopterin havada çarpıştığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın