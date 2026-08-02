Atina'da Yangın Söndürme Helikopterleri Havada Çarpıştı! Arama Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Kazanın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Yunanistan İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, kaza Atina'nın batısındaki Psatha bölgesinde meydana geldi. Orman yangınını söndürme çalışmalarına katılan iki helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle havada çarpıştığı bildirildi.

Kazanın ardından ekipler, helikopterlerde bulunan mürettebata ulaşmak için hızla arama kurtarma operasyonu başlattı. Yerel basında yer alan bilgilere göre, helikopterlerden birinde bulunan iki pilota sağ olarak ulaşıldı. Diğer helikopterdeki ekibin durumuna ilişkin çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Öte yandan iki helikopterin havada çarpıştığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Kazanın kesin nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.