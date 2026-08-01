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Bir Sağlık Çalışanı İlk Ameliyathane Deneyimini Paylaştı

Bir Sağlık Çalışanı İlk Ameliyathane Deneyimini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
01.08.2026 - 16:54

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Sağlık sektöründe göreve başlamak, teorik bilginin pratikle buluştuğu en kritik eşiklerden biri. Yıllar süren zorlu eğitimlerin, uykusuz nöbetlerin ve yoğun çalışma temposunun ardından gelen o 'ilk gün' heyecanı, her meslek mensubu için unutulmaz elbette. Özellikle sağlık çalışanları için o ilk gün heyecanı bambaşka bir boyutta yaşanıyor. İnsan hayatının doğrudan ellerinizin arasında olduğu ameliyathane ortamı, stresi ve sorumluluğu en üst düzeyde hissettiriyor. 

Bir sosyal medya kullanıcısı görev yaptığı hastanedeki ilk ameliyat gününde çekilen görüntülerini paylaştı. Sağlık çalışanının yaşadığı duygusal ve fiziksel yükü, sağlık çalışanı olmayanlar bile hissetti.

Kaynak

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervenurgunes...
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Bu sadece bir alışma süreci.

Bu sadece bir alışma süreci.

Tıp dünyasında ameliyathane ortamı, hiyerarşinin son derece sıkı olduğu ve her hareketin kuralına göre yapılması gerektiği steril bir alan. Göreve yeni başlayan hemşireler, teknikerler ya da asistan doktorlar için bu alana ilk adımı atmak büyük bir psikolojik eşik haliyle. Ameliyathane gibi yoğun, stresli ve alışık olunmayan görüntülerin bir arada olduğu bir ortamda mesleğe ilk adımı atmak gerçekten hiç kolay değil. Özellikle ilerde yapacakları meslek için bir seçim aşamasında olan öğrenciler için, tercih dönemlerinde bu tarz deneyimlerin paylaşıldığı videolar oldukça yol gösterici olabiliyor. Herkesin benzer korkuları yaşayabileceğini, bunların üstesinden zamanla gelinebileceğini gören öğrenciler, yollarını daha net çizebiliyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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