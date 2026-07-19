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Bir Anne Doğumdan Sonra Fit Görünüme Kavuştuğu Azim Dolu Değişim Yolculuğunu Paylaştı

Bir Anne Doğumdan Sonra Fit Görünüme Kavuştuğu Azim Dolu Değişim Yolculuğunu Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2026 - 09:45

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Doğum sonrası dönem, kadınların hem fiziksel hem de zihinsel olarak büyük bir değişim ve yenilenme sürecinden geçtiği en özel zaman dilimlerinden biridir. Hamilelik boyunca alınan kilolar, değişen hormon dengesi ve vücut yapısı, doğumun ardından yerini eski forma kavuşma arzusuna bırakır. Bu süreçte sabırlı, istikrarlı ve düzenli bir çalışma yürütmek, eski fit görünüme sağlıklı bir şekilde dönmenin en temel anahtarı.

Doğum sonrası kilo verme sürecini, antrenman rutinlerini ve yaşadığı fiziksel dönüşümü aşama aşama kaydeden bir annenin paylaştığı video sosyal medyada büyük bir ilgi gördü. Bebeği kucağındayken yaptığı ev egzersizlerinden ağırlık antrenmanlarına kadar her detayı paylaşan kadının, tüm zorlu süreç ve emeğin sonucunda ulaştığı fit görünüm ilham verdi.

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Disiplini ve azmiyle hayran bıraktı.

Disiplini ve azmiyle hayran bıraktı.

Görüntülerde yer alan annenin karın bölgesindeki toparlanma, kas kütlesinin artışı ve eski sağlığına kavuşma anları, hamilelik kilolarından şikayetçi olan pek çok kadın için adeta bir rehber niteliği taşıyor. Doğum kilolarından kurtulmanın sihirli bir değnekle değil, tamamen disiplinli bir egzersiz planı ve doğru beslenme ile mümkün olduğunu kanıtlayan bu paylaşım, izleyenlerin takdirini topladı. Vücudun geçirdiği bu muazzam evrim, özellikle ev konforunda düzenli dambıl çalışmaları ve core bölgesini güçlendiren hareketlerle desteklendiğinde nasıl harika sonuçlar doğurabileceğini açıkça gösteriyor. Elbette bu süreçte bir uzmandan destek almak da büyük önem taşıyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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