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Arabasını Havalimanı Otoparkına Bırakan İçerik Üreticisi 2,5 Günün Sonunda Ödediği Ücreti Paylaştı

Arabasını Havalimanı Otoparkına Bırakan İçerik Üreticisi 2,5 Günün Sonunda Ödediği Ücreti Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
05.08.2026 - 13:46 Son Güncelleme: 05.08.2026 - 14:32

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Seyahat süreçlerinde havalimanına ulaşım sağlamak ve aracı güvenli bir noktaya park etmek sürücüler için her zaman ciddi bir planlama gerektiriyor. Şehir merkezine uzaklığıyla bilinen devasa havalimanı komplekslerinde, özel araç kullanımının maliyeti sadece harcanan yakıtla sınırlı kalmıyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin üzerine eklenen otopark tarifeleri, kısa süreli seyahatlerde dahi beklenmedik bütçeler çıkarabiliyor. 

Aracını İstanbul Havalimanı otoparkına iki buçuk günlüğüne park edip seyahat dönüşü ödediği ücreti aşama aşama kaydeden Ada Büyük, pek çok kişinin aklındaki o soru işaretini giderdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/adabuyuk/
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Peki havalimanına taksi ile gitmek mi mantıklı yoksa otoparkı kullanmak mı?

Peki havalimanına taksi ile gitmek mi mantıklı yoksa otoparkı kullanmak mı?

Bu sizin seyahat süreniz, bulunduğunuz konum ve konfor tercihlerinize göre değişir elbette. Hangisini tercih etmeniz gerektiğini şu kriterler ile değerlendirebilirsiniz;

Kısa Süreli Seyahatlerde Özel Araç 

1 ila 3 gün süren kısa seyahatlerde kendi aracınızla gitmek ve havalimanı otoparkını kullanmak genellikle daha mantıklıdır. Videodaki gibi 2,5 günlük bir park ücreti gidiş-dönüş taksi maliyetiyle hemen hemen aynı seviyeye gelir. Bu durumda taksi sırası beklemeden kendi aracınızın sağladığı konforu tercih etmek öne çıkar.

Uzun Süreli Seyahatlerde Taksi 

4 gün ve üzerindeki seyahatlerde ise taksi veya toplu taşıma, transfer alternatiflerini seçmek çok daha ekonomik olur. Otopark ücreti gün sayısı arttıkça katlanarak artacağı için, gidiş-dönüş taksi tutarı toplam otopark maliyetinin belirgin şekilde altında kalır.

Mesafe ve Bağlantı Yolları Maliyeti 

Havalimanına olan uzaklığınız ve kullanacağınız güzergah tercihinizi doğrudan etkiler. Çok uzak bir konumdan gelindiğinde taksimetre ve otoyol, köprü ücretleri birleşerek otopark masrafını aşabilir. Ancak yanlışlıkla girilen pahalı paralı yollar özel araç kullanımında beklenmedik sürpriz maliyetler çıkarabilir.

Konfor ve Park Stresi Dengesi 

Ulaşım konforu açısından bakıldığında özel araç bagaj taşıma ve dönüşte anında yola çıkma kolaylığı sağlarken, büyük havalimanlarında park yeri aramak veya dönüşte aracı bıraktığınız katı, bloğu bulmak zaman alabilir. Taksi ise park yeri bulma, yön tabelalarını takip etme ve otopark içi yürüme stresini tamamen ortadan kaldırır.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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