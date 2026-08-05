Arabasını Havalimanı Otoparkına Bırakan İçerik Üreticisi 2,5 Günün Sonunda Ödediği Ücreti Paylaştı

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Kaynak: https://www.instagram.com/adabuyuk/
Seyahat süreçlerinde havalimanına ulaşım sağlamak ve aracı güvenli bir noktaya park etmek sürücüler için her zaman ciddi bir planlama gerektiriyor. Şehir merkezine uzaklığıyla bilinen devasa havalimanı komplekslerinde, özel araç kullanımının maliyeti sadece harcanan yakıtla sınırlı kalmıyor. Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin üzerine eklenen otopark tarifeleri, kısa süreli seyahatlerde dahi beklenmedik bütçeler çıkarabiliyor.
Aracını İstanbul Havalimanı otoparkına iki buçuk günlüğüne park edip seyahat dönüşü ödediği ücreti aşama aşama kaydeden Ada Büyük, pek çok kişinin aklındaki o soru işaretini giderdi.
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Peki havalimanına taksi ile gitmek mi mantıklı yoksa otoparkı kullanmak mı?
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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