article/comments
article/share
Haberler
Video
Kurtlar Vadisi 82. Bölümdeki Evin Manzarasının Yıllar İçindeki İnanılmaz Değişimi

Kurtlar Vadisi 82. Bölümdeki Evin Manzarasının Yıllar İçindeki İnanılmaz Değişimi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
04.08.2026 - 18:41

İçerik Devam Ediyor

google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Televizyon tarihine damga vuran ikonik diziler, yalnızca hikayeleriyle değil çekildikleri dönemle ve mekanlarla da hafızalarda yer ediniyor. Yıllar önce ekran başında izlediğimiz sahnelerin arka planında kalan sokaklar, binalar, o dönemin giyim tarzı adeta her birimizi geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. Kentlerin gelişim hızı ve mimari yapının değişimi, geçmişte çekilen kareler ile günümüzü karşılaştırdığımızda çok daha net ortaya çıkıyor. 

Kurtlar Vadisi’nin 82. bölümünde yer alan evin balkonu, Ataşehir’in 21 yıllık değişimini gözler önüne serdi. Bir içerik üreticisi, Ataçarşı’da bulunan mekandan aynı açıyla bir video çekerek 2005 ile 2026 yılları arasındaki farkı takipçileriyle paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Nereden nereye...

Nereden nereye...

2005 yılında çekilen sahnelerde arka planda sadece çayır, çimen ve kurak bir arazi görünürken, bugün aynı noktaya bakıldığında gökdelenlerin, dev iş merkezlerinin, üniversitelerin ve yoğun bulvar trafiğinin yer aldığı devasa bir finans merkezine dönüştüğü açıkça görülüyor. 2000'li yılların başında İstanbul'un oldukça tenha bir bölgesi olarak bilinen Ataşehir, modern şehir planlamaları, gayrimenkul yatırımları ve çeşitli projelerle birlikte kentin en değerli merkezlerinden biri haline geldi. Bu değişim, İstanbul'un sadece yıllar içinde ne kadar değiştiğini gözler önüne serdi.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın