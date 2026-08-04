Kurtlar Vadisi 82. Bölümdeki Evin Manzarasının Yıllar İçindeki İnanılmaz Değişimi

Televizyon tarihine damga vuran ikonik diziler, yalnızca hikayeleriyle değil çekildikleri dönemle ve mekanlarla da hafızalarda yer ediniyor. Yıllar önce ekran başında izlediğimiz sahnelerin arka planında kalan sokaklar, binalar, o dönemin giyim tarzı adeta her birimizi geçmişe bir yolculuğa çıkarıyor. Kentlerin gelişim hızı ve mimari yapının değişimi, geçmişte çekilen kareler ile günümüzü karşılaştırdığımızda çok daha net ortaya çıkıyor.

Kurtlar Vadisi’nin 82. bölümünde yer alan evin balkonu, Ataşehir’in 21 yıllık değişimini gözler önüne serdi. Bir içerik üreticisi, Ataçarşı’da bulunan mekandan aynı açıyla bir video çekerek 2005 ile 2026 yılları arasındaki farkı takipçileriyle paylaştı.