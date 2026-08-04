Kendini Ana Karakter Sanan 6 Burç Belli Oldu
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Kimileri kalabalıkta fark edilmeden duramaz, kimileri ise bulunduğu her ortamın doğal lideri gibi davranır. Astrolojiye göre bazı burçlar, özgüvenleri, dikkat çekme istekleri ve güçlü karakterleriyle adeta hayatın başrolündeymiş gibi bir enerji yansıtıyor. Elbette bu değerlendirmeler astrolojik yorumlara ve popüler burç klişelerine dayanıyor. İşte sosyal medyada sık sık 'kendini ana karakter sanıyor' yorumlarıyla anılan burçlar...
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Bazı insanlar vardır; girdikleri ortamın enerjisini bir anda değiştirir, sohbetin merkezine oturur ve adeta hayatın başrolüymüş gibi davranır.
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İşte Kendini Ana Karakter Sanan Burçlar
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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