Kendini Ana Karakter Sanan 6 Burç Belli Oldu

1. Aslan

Listenin zirvesi çoğu kişi için şaşırtıcı olmayacaktır. Güneş tarafından yönetilen Aslan burcu, ilgi odağı olmayı sever. Takdir edilmekten hoşlanır ve bulunduğu ortamda fark edilmediğini hissettiğinde motivasyonu düşebilir. Kendine güveni yüksek olduğu için çoğu zaman filmin başrolü gibi davranır.

2. Koç

Koç burcu beklemeyi sevmez; harekete geçer, risk alır ve liderliği üstlenmek ister. Bu cesur tavrı bazen çevresindekiler tarafından 'her şey onun etrafında dönüyor sanıyor' şeklinde yorumlanabilir. Ana karakter enerjisini kararlılığıyla yansıtır.

3. Yay

Yay burcu maceracı ruhu ve bitmek bilmeyen hikâyeleriyle dikkat çeker. Gittiği her yerde anlatacak bir anısı vardır. Kendini geri planda tutmak yerine deneyimlerini paylaşmayı sevdiği için çoğu zaman bulunduğu ortamın merkezine yerleşebilir.

4. Akrep

Akrep burcu yüksek sesle dikkat çekmek yerine gizemiyle ilgi toplar. Sessiz ama etkileyici tavırları, güçlü bakışları ve kontrollü duruşu sayesinde bulunduğu ortamda merak uyandırır. Kendini ana karakter gibi hissettiren şey ise sahip olduğu karizmatik aura olabilir.

5. İkizler

İkizler burcu sohbetin yıldızıdır. Esprileri, hızlı düşünmesi ve iletişim becerisi sayesinde bulunduğu ortamlarda dikkat çekebilir. Konuşmayı yönlendirmeyi sevmesi bazen 'sürekli sahnede olmak istiyor' izlenimi yaratabilir.

6. Terazi

Terazi burcu estetik anlayışı, sosyal becerileri ve zarif tavırlarıyla ilgi görmeyi başarır. İyi görünmeye ve olumlu izlenim bırakmaya önem verdiği için zaman zaman kendisini filmin romantik komedi başrolü gibi hissedebilir. Özellikle sosyal ortamlarda dikkat çekmekten rahatsız olmaz.