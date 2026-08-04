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Tacın Yerini Beyaz Önlük Aldı: Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in Kızı Göz Kamaştırdı!

Tacın Yerini Beyaz Önlük Aldı: Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in Kızı Göz Kamaştırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.08.2026 - 18:59
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Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk, bu kez kızı Selin Gurdikyan'ın başarısıyla gündemde. Tıp eğitiminde beyaz önlüğünü giyerek meslek hayatına ilk adımını atan Selin Gurdikyan, hem annesine olan benzerliği hem de başarısıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Neşe Erberk'in duygusal paylaşımı da kısa sürede ilgi odağı oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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1980'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan Neşe Erberk, yalnızca güzelliğiyle değil, kariyeri boyunca attığı adımlarla da adından söz ettirmeyi başardı.

1980'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan Neşe Erberk, yalnızca güzelliğiyle değil, kariyeri boyunca attığı adımlarla da adından söz ettirmeyi başardı.

1983 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını takarak Türkiye'nin en güzel kadını seçilen Erberk, henüz bir yıl sonra bu başarısını uluslararası arenaya taşıdı ve 1984 Miss Europe (Avrupa Güzeli) unvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Böylece Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en başarılı isimlerden biri olarak tarihe geçti. 

Modellik kariyerinin zirvesindeyken podyumların aranan yüzlerinden biri olan Erberk, ilerleyen yıllarda yalnızca ekranlarda ve defilelerde kalmayı tercih etmedi. Kurduğu modellik ajansı ve eğitim kurumlarıyla sektöre çok sayıda genç isim kazandırdı. Yıllar boyunca güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yapan, modellik eğitimi veren ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Neşe Erberk, bugün hâlâ zarafeti, duruşu ve başarı hikâyesiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor. Güzellik tacını yıllar önce bırakmış olsa da, adından söz ettirmeyi hiç bırakmayan Erberk, bu kez çocuklarının başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Neşe Erberk, 1999 yılında iş insanı Ayk Gurdikyan ile evlendi.

Neşe Erberk, 1999 yılında iş insanı Ayk Gurdikyan ile evlendi.

Aynı yıl çiftin hayatı, dünyaya gelen üçüz kızları Alin, Lara ve Selin Gurdikyan ile bambaşka bir döneme girdi. Üçüzlerini gözlerden uzak ama eğitim odaklı bir anlayışla büyüten Erberk, yıllar boyunca yaptığı açıklamalarda en büyük önceliğinin çocuklarının kendi ayakları üzerinde duran bireyler olması olduğunu sık sık dile getirdi. 

Yıllar sonra annelerinin zarafeti ve güzelliğiyle dikkat çeken üçüzler de kamuoyunun ilgisini çekmeye başladı. Özellikle Selin Gurdikyan, 2022 yılında Miss Turkey yarışmasına katılarak annesinin izinden gitti. Yarışmayı üçüncü sırada tamamlayan Selin, Miss Supranational Türkiye unvanını kazanarak ülkemizi Polonya'da düzenlenen uluslararası yarışmada temsil etti. O dönem hem annesine olan benzerliği hem de tıp fakültesi öğrencisi olmasıyla büyük ilgi gören Selin, 'güzelliğin yanında eğitimi de önceleyen' tavrıyla övgü toplamıştı. Kardeşi Lara da modellik dünyasına ilgi duyan isimlerden biri olurken, Alin ise akademik kariyerini psikoloji alanında sürdürmeyi tercih etti. Böylece Erberk'in üçüz kızları, her biri farklı alanlarda kendi yollarını çizmeyi başardı.

Neşe Erberk'in en küçük gururlarından biri olan Selin Gurdikyan, şimdi de meslek hayatına attığı ilk adımla gündemde.

Neşe Erberk'in en küçük gururlarından biri olan Selin Gurdikyan, şimdi de meslek hayatına attığı ilk adımla gündemde.

Florida International University Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini başarıyla tamamlayan genç isim, beyaz önlüğünü giyerek doktorluk yolculuğuna resmen başladı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Neşe Erberk ise duygularını 'Yolun açık olsun bebeğim' sözleriyle dile getirdi. 

Paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken, birçok kullanıcı Selin Gurdikyan'ın hem annesine olan benzerliğine hem de başarılarına dikkat çekti. Miss Turkey'de derece elde ettikten sonra isterse modellik kariyerine ağırlık verebilecekken tıp eğitimini tamamlayıp doktorluk mesleğini seçmesi de takdir topladı. 'Annesinin güzelliğini almış, başarısını da', 'Hem tescilli güzel hem doktor' ve 'Neşe Erberk'in en büyük gururu' yorumları peş peşe geldi.

Bir dönem güzellik tacıyla adından söz ettiren Neşe Erberk'in ailesinde bu kez gündemin merkezinde podyum değil, beyaz önlük vardı. Güzelliğiyle olduğu kadar eğitim hayatındaki başarısıyla da dikkat çeken Selin Gurdikyan'ın meslek hayatına attığı ilk adım, sosyal medyada binlerce beğeni ve tebrik mesajıyla karşılandı.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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