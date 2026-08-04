Tacın Yerini Beyaz Önlük Aldı: Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in Kızı Göz Kamaştırdı!
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Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk, bu kez kızı Selin Gurdikyan'ın başarısıyla gündemde. Tıp eğitiminde beyaz önlüğünü giyerek meslek hayatına ilk adımını atan Selin Gurdikyan, hem annesine olan benzerliği hem de başarısıyla sosyal medyada büyük beğeni topladı. Neşe Erberk'in duygusal paylaşımı da kısa sürede ilgi odağı oldu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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1980'li yıllara damga vuran isimlerden biri olan Neşe Erberk, yalnızca güzelliğiyle değil, kariyeri boyunca attığı adımlarla da adından söz ettirmeyi başardı.
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Neşe Erberk, 1999 yılında iş insanı Ayk Gurdikyan ile evlendi.
Neşe Erberk'in en küçük gururlarından biri olan Selin Gurdikyan, şimdi de meslek hayatına attığı ilk adımla gündemde.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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