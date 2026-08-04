Tacın Yerini Beyaz Önlük Aldı: Eski Türkiye Güzeli Neşe Erberk'in Kızı Göz Kamaştırdı!

1983 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birincilik tacını takarak Türkiye'nin en güzel kadını seçilen Erberk, henüz bir yıl sonra bu başarısını uluslararası arenaya taşıdı ve 1984 Miss Europe (Avrupa Güzeli) unvanını kazanarak büyük bir gurur yaşattı. Böylece Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden en başarılı isimlerden biri olarak tarihe geçti.

Modellik kariyerinin zirvesindeyken podyumların aranan yüzlerinden biri olan Erberk, ilerleyen yıllarda yalnızca ekranlarda ve defilelerde kalmayı tercih etmedi. Kurduğu modellik ajansı ve eğitim kurumlarıyla sektöre çok sayıda genç isim kazandırdı. Yıllar boyunca güzellik yarışmalarında jüri üyeliği yapan, modellik eğitimi veren ve birçok sosyal sorumluluk projesinde yer alan Neşe Erberk, bugün hâlâ zarafeti, duruşu ve başarı hikâyesiyle örnek gösterilen isimler arasında yer alıyor. Güzellik tacını yıllar önce bırakmış olsa da, adından söz ettirmeyi hiç bırakmayan Erberk, bu kez çocuklarının başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.