Jennifer Lopez'in 18 Yaşındaki İkizlerinin Son Hali Dikkat Çekti!

'Jenny from the Block', 'On the Floor', 'Let's Get Loud' ve 'Ain't Your Mama' gibi parçalarla milyonların sevgisini kazanan yıldız isim, yıllar boyunca tarzı, güzelliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle de gündemden hiç düşmedi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lopez; evlilikleri, ilişkileri ve ailesiyle sık sık manşetlere taşındı.

Son yıllarda özellikle Ben Affleck'le yeniden başlayan aşkı ve ardından gelen evlilik süreci dünya basınında geniş yer bulurken, Jennifer Lopez'in en büyük önceliğinin ise her fırsatta çocukları olduğu biliniyor. Yoğun temposuna rağmen ikizleriyle geçirdiği zaman ve onlarla kurduğu güçlü bağ, hayranlarının da en çok takdir ettiği yönlerinden biri olmaya devam ediyor.