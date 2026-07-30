Jennifer Lopez'in 18 Yaşındaki İkizlerinin Son Hali Dikkat Çekti!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Jennifer Lopez'in 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, anneleriyle birlikte görüntülenince sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözlerden uzak büyüyen ikizlerin yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, rahat ve sıra dışı tarzları da kullanıcıları ikiye böldü.
İşte Jennifer Lopez'in çocuklarının konuşulan son halleri...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Pop müziğin ve Hollywood'un en büyük yıldızlarından Jennifer Lopez, yaklaşık otuz yılı aşkın kariyeri boyunca çıkardığı hit şarkılar, gişe rekoru kıran filmleri ve sahne şovlarıyla adını pop kültür tarihine yazdırmayı başardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Jennifer Lopez, 2004 yılında şarkıcı Marc Anthony ile evlenmiş, çift 22 Şubat 2008'de ikizleri Emme Maribel Muñiz ve Maximilian David Muñiz'i kucaklarına almıştı.
Jennifer Lopez'in 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, geçtiğimiz saatlerde anneleriyle birlikte görüntülenince sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın