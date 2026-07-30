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Jennifer Lopez'in 18 Yaşındaki İkizlerinin Son Hali Dikkat Çekti!

Jennifer Lopez'in 18 Yaşındaki İkizlerinin Son Hali Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.07.2026 - 19:33
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Jennifer Lopez'in 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, anneleriyle birlikte görüntülenince sosyal medyanın gündemine oturdu. Gözlerden uzak büyüyen ikizlerin yıllar içindeki değişimi dikkat çekerken, rahat ve sıra dışı tarzları da kullanıcıları ikiye böldü. 

İşte Jennifer Lopez'in çocuklarının konuşulan son halleri...

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Pop müziğin ve Hollywood'un en büyük yıldızlarından Jennifer Lopez, yaklaşık otuz yılı aşkın kariyeri boyunca çıkardığı hit şarkılar, gişe rekoru kıran filmleri ve sahne şovlarıyla adını pop kültür tarihine yazdırmayı başardı.

Pop müziğin ve Hollywood'un en büyük yıldızlarından Jennifer Lopez, yaklaşık otuz yılı aşkın kariyeri boyunca çıkardığı hit şarkılar, gişe rekoru kıran filmleri ve sahne şovlarıyla adını pop kültür tarihine yazdırmayı başardı.

'Jenny from the Block', 'On the Floor', 'Let's Get Loud' ve 'Ain't Your Mama' gibi parçalarla milyonların sevgisini kazanan yıldız isim, yıllar boyunca tarzı, güzelliği ve bitmek bilmeyen enerjisiyle de gündemden hiç düşmedi. Kariyeri kadar özel hayatıyla da magazin dünyasının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Lopez; evlilikleri, ilişkileri ve ailesiyle sık sık manşetlere taşındı.

Son yıllarda özellikle Ben Affleck'le yeniden başlayan aşkı ve ardından gelen evlilik süreci dünya basınında geniş yer bulurken, Jennifer Lopez'in en büyük önceliğinin ise her fırsatta çocukları olduğu biliniyor. Yoğun temposuna rağmen ikizleriyle geçirdiği zaman ve onlarla kurduğu güçlü bağ, hayranlarının da en çok takdir ettiği yönlerinden biri olmaya devam ediyor.

Jennifer Lopez, 2004 yılında şarkıcı Marc Anthony ile evlenmiş, çift 22 Şubat 2008'de ikizleri Emme Maribel Muñiz ve Maximilian David Muñiz'i kucaklarına almıştı.

Jennifer Lopez, 2004 yılında şarkıcı Marc Anthony ile evlenmiş, çift 22 Şubat 2008'de ikizleri Emme Maribel Muñiz ve Maximilian David Muñiz'i kucaklarına almıştı.

Uzun yıllar Hollywood'un en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen Lopez ve Anthony, 2011'de ayrılık kararı aldı; boşanmaları ise birkaç yıl sonra resmen sonuçlandı. Ayrılıklarına rağmen çocuklarını birlikte büyütmeye özen gösteren ikili, bugün hâlâ dostane bir ebeveynlik ilişkisi yürütüyor.

İkizler küçük yaşlardan itibaren zaman zaman annelerinin konserlerinde ve kırmızı halıda objektiflere yansısa da, Jennifer Lopez onları mümkün olduğunca göz önünde büyütmemeyi tercih etti. Özellikle Emme, annesiyle birlikte Super Bowl devre arası gösterisinde sahneye çıkarak uzun süre konuşulmuştu. Ancak bunun dışında ikizler, yaşıtları gibi sakin bir hayat sürmeyi seçti. Jennifer Lopez'in Ben Affleck'le yıllar sonra yeniden bir araya gelmesi ve evlenmesiyle birlikte karma aile düzenine adapte olan Emme ve Max, Affleck'in çocuklarıyla da sık sık birlikte görüntülendi. Çiftin yollarını yeniden ayırmasının ardından da Lopez'in en büyük destekçilerinin çocukları olduğu konuşuldu.

Jennifer Lopez'in 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, geçtiğimiz saatlerde anneleriyle birlikte görüntülenince sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Jennifer Lopez'in 18 yaşındaki ikizleri Emme ve Max, geçtiğimiz saatlerde anneleriyle birlikte görüntülenince sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Uzun süredir kameralardan uzak bir yaşam süren ikizlerin son halleri, özellikle ne kadar büyüdüklerini gören hayranlarını şaşırttı.

Paylaşılan karelerde Jennifer Lopez, desenli mini elbisesi, büyük güneş gözlüğü ve başörtüsüyle yaz stilini yansıtırken; Emme'nin pembe kısa kollu gömleği, bol kesim kot pantolonu ve kulaklıklarıyla oldukça rahat ve alternatif bir tarz benimsediği görüldü. Max ise beyaz tişörtü, açık renk şortu, beyzbol şapkası ve gözlüğüyle sade bir görünüm sergiledi. 

İkilinin gösterişten uzak, tamamen günlük kombinleri sosyal medyada kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Kimileri 'Tamamen kendi tarzlarını oluşturmuşlar' yorumunu yaparken, kimileri ise yıldız bir annenin çocukları olmalarına rağmen oldukça mütevazı ve sıra dışı stillerini konuştu. Çocukluklarından bu yana göz önünde büyüyen Emme ve Max'in 18 yaşındaki son halleri, tıpkı Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin tarzıyla dikkat çeken çocukları gibi magazin dünyasının en çok konuşulan karelerinden biri oldu.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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