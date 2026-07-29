article/comments
article/share
Haberler
TV
Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürek Dağladı

Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürek Dağladı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.07.2026 - 22:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı MasterChef ailesini yasa boğdu. Acı haberin ardından ilk paylaşımı yapan Somer Sivrioğlu'nun ardından bu kez Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da duygu dolu mesajlarla eski yarışmacılarına veda etti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Eren Kaşıkçı'nın Ardından Peş Peşe Veda Mesajları Geldi: Masterchef Eren Neden Öldü?

Eren Kaşıkçı'nın Ardından Peş Peşe Veda Mesajları Geldi: Masterchef Eren Neden Öldü?

MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışarak izleyicilerin sevgisini kazanan, 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan şef Eren Kaşıkçı'dan gelen acı haber, MasterChef ailesini ve ekran başındaki milyonlarca izleyiciyi derinden sarstı. Yarışma boyunca hazırladığı başarılı tabakların yanı sıra güler yüzü, mütevazı kişiliği ve yarışmacılarla kurduğu samimi dostluklarla hafızalara kazınan Kaşıkçı'nın vefatı, programa emek veren isimleri adeta tek yürek yaptı.

Mustafa Kadir Mercan'ın özel haberine göre, Kilyos'taki evinde tek başına yaşayan Eren Kaşıkçı'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, başarılı şefi evinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemelerinde Kaşıkçı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Şüpheli ölüm üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenilirken, kesin ölüm nedeninin yapılacak adli incelemelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.

Acı haberin duyulmasının ardından MasterChef Türkiye adeta yasa büründü. Eren Kaşıkçı'nın yarıştığı 2021 sezonundaki arkadaşlarının yanı sıra, farklı sezonlarda yarışan onlarca eski MasterChef yarışmacısı da sosyal medya hesaplarından peş peşe paylaşımlar yaparak duydukları büyük üzüntüyü dile getirdi. Yarışma günlerinden kareler paylaşan isimler, Kaşıkçı'nın yardımseverliğini, içtenliğini ve herkese dokunan güzel kalbini anlattıkları mesajlarla ona veda etti. 

Jüri üyelerinden yarışmacılara kadar MasterChef çatısı altında yolu Eren Kaşıkçı ile kesişen pek çok isim, genç şefin ardından duygu dolu paylaşımlarda bulunurken, sosyal medya kısa sürede başsağlığı mesajlarıyla dolup taştı. MasterChef ailesinin tek yürek olduğu o paylaşımlar, Eren Kaşıkçı'nın geride ne kadar güzel anılar ve dostluklar bıraktığını gözler önüne serdi.

Eren Kaşıkçı'nın vefat haberinin ardından ilk taziye mesajı jüri üyesi Somer Sivrioğlu'ndan gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sivrioğlu'nun duygusal paylaşımının ardından geçtiğimiz dakikalarda bu kez Mehmet Yalçınkaya da sosyal medya hesabından eski yarışmacısına veda etti.

Sivrioğlu'nun duygusal paylaşımının ardından geçtiğimiz dakikalarda bu kez Mehmet Yalçınkaya da sosyal medya hesabından eski yarışmacısına veda etti.

Instagram hesabından Eren Kaşıkçı için özel bir gönderi paylaşan Mehmet Yalçınkaya, genç şefle ilgili duygularını satırlara dökerken büyük üzüntü yaşadığı her halinden belli oldu. Kaşıkçı'nın iyi kalbini ve hayata bakışını anlatan Mehmet Şef, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'ALLAH VAR GAM YOK dedin hep, karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. 😔 Çok üzgünüm çok. 😔'

Yalçınkaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları da ünlü şefin duygularına ortak oldu.

Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir paylaşım da MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zannadan geldi.

Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir paylaşım da MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zannadan geldi.

Yıllar önce Eren Kaşıkçı'nın şampiyon olduğu gecede birlikte çektirdikleri kareyi paylaşan Zanna, eski yarışmacısına duyduğu sevgiyi ve özlemi satırlarına yansıttı.

Duygusal paylaşımında Eren Kaşıkçı'nın güler yüzünü, samimiyetini ve çevresinde bıraktığı güzel izleri anlatan Danilo Zanna, şu ifadeleri kullandı:

'Canım Eren… Seni tanımış olmaktan hep büyük mutluluk duydum. Güler yüzün, samimiyetin ve güzel kalbin hep aklımda kalacak. Geride bıraktığın güzel anılar ve insanların kalbinde bıraktığın iz asla silinmeyecek. Başımız sağ olsun. Seni hiç unutmayacağız. Ailene ve seni seven herkese sabır ve başsağlığı diliyorum. Güzel kalbin nurlar içinde kalsın.'

Danilo Zanna'nın paylaşımı da kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, binlerce kullanıcı yorumlarda Eren Kaşıkçı için başsağlığı dileklerini iletti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın