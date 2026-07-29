Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürek Dağladı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
MasterChef Türkiye'nin 2021 sezonunda yarışan ve 'Kızıl Sakal' lakabıyla tanınan Eren Kaşıkçı'nın ani vefatı MasterChef ailesini yasa boğdu. Acı haberin ardından ilk paylaşımı yapan Somer Sivrioğlu'nun ardından bu kez Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da duygu dolu mesajlarla eski yarışmacılarına veda etti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eren Kaşıkçı'nın Ardından Peş Peşe Veda Mesajları Geldi: Masterchef Eren Neden Öldü?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sivrioğlu'nun duygusal paylaşımının ardından geçtiğimiz dakikalarda bu kez Mehmet Yalçınkaya da sosyal medya hesabından eski yarışmacısına veda etti.
Mehmet Yalçınkaya'nın ardından bir paylaşım da MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyelerinden Danilo Zannadan geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın