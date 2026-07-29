Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın Eren Kaşıkçı Paylaşımı Yürek Dağladı

Instagram hesabından Eren Kaşıkçı için özel bir gönderi paylaşan Mehmet Yalçınkaya, genç şefle ilgili duygularını satırlara dökerken büyük üzüntü yaşadığı her halinden belli oldu. Kaşıkçı'nın iyi kalbini ve hayata bakışını anlatan Mehmet Şef, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'ALLAH VAR GAM YOK dedin hep, karıncayı bile incitmeyecek kalbe sahip canım kardeşim. Dünya malında hiç gözün olmadı. Canım yandı ateş düştü içime. Rabbim mekanını cennet eylesin. 😔 Çok üzgünüm çok. 😔'

Yalçınkaya'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alırken, sosyal medya kullanıcıları da ünlü şefin duygularına ortak oldu.