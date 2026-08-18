Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Şansını Fransa’ya Bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Lyon

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 12'si yabancı toplam 175 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Sarı-lacivertlilerin 6 sezon sonra yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi. Yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Vedat, Sturm Graz ile oynanan maçta ilk kez forma giyerken, ligdeki Gençlerbirliği müsabakasında da 30 dakika görev aldı.

Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ilk kez kaleyi korudu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Ederson, 2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımı ile mücadele ettiği için takıma geç döndü. Yaşadığı hafif sakatlığı da atlatan deneyimli eldiven, Lyon maçıyla birlikte kaleyi devraldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Lyon müsabakasına 6 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın 11'inden 6 değişikliğe gitti. Kalede Ederson'a görev veren Kartal, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine ise Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'e şans verdi.