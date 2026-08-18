article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Şansını Fransa’ya Bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Lyon

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Şansını Fransa’ya Bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Lyon

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 23:52 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 23:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy’de karşılaştığı Fransız temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa’da oynanacak. Fransa’da oynanacak rövanş sonunda turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 1-1’lik skorla sona erdi.

Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 1-1’lik skorla sona erdi.

Kadıköy Chobani Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada konuk takım 40. dakikada Openda’nın attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimizin eşitliği getiren golü 47. dakikada Greenwood’dan geldi. 

1-1 sona eren karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa’da Groupama Stadyumu’nda oynanacak.

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 12’si yabancı 175 medya mensubu takip etti.

Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 12’si yabancı 175 medya mensubu takip etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Fransız ekibi Lyon ile karşılaşıyor. Kadıköy'de oynanan karşılaşmaya yazılı ve görsel basın ilgi gösterdi. Muhabir ve foto muhabirlerden 12'si yabancı toplam 175 medya mensubu müsabakaya akredite edildi.

Sarı-lacivertlilerin 6 sezon sonra yeniden kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, bu sezon ilk kez bir resmi maçta 11'de forma giydi. Yaz kampında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süre takımdan ayrı kalan Vedat, Sturm Graz ile oynanan maçta ilk kez forma giyerken, ligdeki Gençlerbirliği müsabakasında da 30 dakika görev aldı.

Brezilyalı kaleci Ederson, bu sezon ilk kez kaleyi korudu. Geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda Fenerbahçe ile 36 maça çıkan Ederson, 2026 Dünya Kupası'nda da Brezilya Milli Takımı ile mücadele ettiği için takıma geç döndü. Yaşadığı hafif sakatlığı da atlatan deneyimli eldiven, Lyon maçıyla birlikte kaleyi devraldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Süper Lig'de son oynadıkları Gençlerbirliği maçı 11'ine göre Lyon müsabakasına 6 değişiklik ile çıktı. Teknik Direktör İsmail Kartal, Süper Lig'in ilk haftasında Gençlerbirliği ile oynanan maçın 11'inden 6 değişikliğe gitti. Kalede Ederson'a görev veren Kartal, Mert Müldür, Levent Mercan, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın'ın yerine ise Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muriqi'e şans verdi.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
1
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın