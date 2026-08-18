Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Şansını Fransa’ya Bıraktı: Fenerbahçe 1-1 Lyon
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kadıköy’de karşılaştığı Fransız temsilcisi Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın rövanşı 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa’da oynanacak. Fransa’da oynanacak rövanş sonunda turu geçen takım Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkı kazanacak.
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Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçı 1-1’lik skorla sona erdi.
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Fenerbahçe'nin Lyon ile oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu maçını 12’si yabancı 175 medya mensubu takip etti.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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