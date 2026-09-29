Başkasının Teknesinde Fotoğraf Çekilmek İsteyen Genç Sabit Olmayan Platform Açılınca Denize Düştü

Sosyal medyada havalı fotoğraf çekilmek artık herkes için bir amaç haline geldi. Hatta bazen insanlar sosyal medyada bir kare fotoğraf paylaşmak için kendilerini riske bile atabiliyorlar. Marinada yürürken bir teknede fotoğraf çektirmek isteyen gencin başına hiç beklenmedik bir kaza geldi.

Gece limanında demirli bir teknenin burnu, karaya çıkış için genelde beklenenden daha uzakta olabiliyor. Tekneye binmek için kullanılan platformlar da genel olarak sabitlenmiyor. Tüm bunları hesap etmeyen genç bir anda kendini denizde buldu. Düşmeden önce de ağzını betona sert bir şekilde vurdu. O anlar gencin havalı fotoğrafını çekmek için bekleyen arkadaşlarının kamerasına anbean yansıdı.