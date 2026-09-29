Ekim 2026 Astroloji Takvimi ve Burç Yorumları: Venüs ve Merkür Retrosu Geçmişi Canlandırıyor!

Koç

Bu ay ilişkiler gündeminin tam ortasında! 10 Ekim'deki Terazi Yeni Ayı ilişkiler evinde doğuyor ve hem aşkta hem iş ortaklıklarında yeni bir sayfa açıyor. Ama Venüs'ün geri hareketi ortak paralar, krediler ve borçlar konusunda eski hesapları masaya getirebilir; imza atmadan önce her detayı gözden geçir. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise kendi kazancına odaklanmanı ve emeğinin karşılığını istemeni söylüyor. Aslan'daki Mars sayesinde aşkta ateşin hiç sönmüyor!

Boğa

Yönetici gezegenin Venüs geri gidiyor ve bunu en çok ilişkilerinde hissedeceksin. Eski bir sevgili, geçmişte bozulan bir ortaklık ya da yarım kalmış bir anlaşma yeniden gündemine gelebilir. Terazi Yeni Ayı çalışma düzenini ve sağlığını toparlamak için harika bir başlangıç sunuyor. 26 Ekim'deki Dolunay ise tam burcunda! Kendi ihtiyaçlarını başkalarının beklentilerinin önüne koyacağın, 'Ben ne istiyorum?' sorusuna net bir cevap vereceğin bir dönüm noktasındasın. Evde ve ailede ise Mars'ın etkisiyle tansiyon yükselebilir.

İkizler

Aşk hayatında güneşli günler seni bekliyor! Terazi Yeni Ayı romantizm ve yaratıcılık evinde doğuyor; yeni bir flört, bir hobi ya da uzun zamandır ertelediğin bir proje için ideal zaman. Yönetici gezegenin Merkür'ün 24 Ekim'de geri gitmesiyle iş yerinde yanlış anlaşılmalar ve aksayan planlar gündeme gelebilir. Mesajlarını göndermeden önce bir kez daha okumakta fayda var! Boğa Dolunayı ise perde arkasında taşıdığın yorgunlukları bırakman gerektiğini hatırlatıyor.

Yengeç

Ev, aile ve kökler... Terazi Yeni Ayı sana yuvanda yeni bir düzen kurma fırsatı veriyor. Taşınma, ev dekorasyonu ya da aileyle ilgili önemli bir karar bu ay netleşebilir. Venüs retrosu ise aşk evinde ilerliyor; geçmişte kalan bir aşk kapını çalarsa hiç şaşırma! 26 Ekim'deki Dolunay arkadaş çevrende kimin gerçekten yanında olduğunu açıkça gösterecek. Aslan'daki Mars harcamalarını artırabilir, kartını kullanırken iki kez düşün.

Aslan

Mars ve Jüpiter burcunda! Enerjin, öz güvenin ve cesaretin zirvede. Terazi Yeni Ayı iletişim evinde doğuyor; yeni bir eğitim, önemli bir sözleşme ya da kısa bir seyahat seni heyecanlandırabilir. 15 Ekim'de Güneş'in Jüpiter'le uyumu şansını ikiye katlıyor. Ancak Venüs retrosu evde ve aile ilişkilerinde çözülmemiş eski meseleleri su yüzüne çıkarabilir. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise kariyerinde bir dönemin kapandığını gösteriyor: Emeklerinin karşılığını almanın tam zamanı.

Başak

Bütçeni yeniden yapılandırma zamanı! Terazi Yeni Ayı para evinde doğuyor; yeni bir gelir kapısı, zam görüşmesi ya da tasarruf planı için 10 Ekim sonrası çok verimli. Venüs'ün ve ardından yönetici gezegenin Merkür'ün retrosu iletişim evinde gerçekleşiyor. Eski mesajlar, yarım kalmış konuşmalar ve kardeşlerle ilgili meseleler yeniden açılabilir. Boğa Dolunayı yurt dışı, eğitim ya da hukuki bir konuda beklediğin sonucu getirebilir. Mars'ın gizli evinde ilerlemesi seni biraz yorabilir, dinlenmeyi ihmal etme.

Terazi

Yılın en önemli Yeni Ayı tam senin burcunda! 10 Ekim; kişisel hedeflerini belirlemek, imajını yenilemek ve hayatına dair büyük bir karar almak için çok güçlü bir tarih. Ancak yönetici gezegenin Venüs'ün geri gitmesi para konularında temkinli olmanı gerektiriyor; büyük harcamaları ve riskli yatırımları ertelemek iyi bir fikir. 25 Ekim'de Venüs geri hareketle burcuna döndüğünde ise kendinle ilgili eski bir meseleyle yüzleşebilirsin. Dış görünüşünde radikal bir değişiklik için Kasım ortasını beklemek daha doğru olabilir. Boğa Dolunayı ise ortak paralar ve krediler konusunda netlik getiriyor.

Akrep

Gökyüzünün ışıkları bu ay tam senin üzerinde! Venüs burcunda geri gidiyor, ay sonunda Merkür de ona katılıyor. Kim olduğunu, ilişkilerde neye ihtiyaç duyduğunu ve kendine ne kadar değer verdiğini derinden sorguluyorsun. Terazi Yeni Ayı perde arkasında sessiz bir arınma sunuyor. 23 Ekim'de Güneş burcuna geçerken doğum günü dönemin başlıyor. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise ilişkiler evinde gerçekleşiyor: Bir bağlılık kararı ya da bir vedalaşma kapıda olabilir. Kariyerde Mars'ın etkisiyle hırsın oldukça yüksek.

Yay

Sosyal çevren genişliyor! Terazi Yeni Ayı arkadaşlıklar ve hedefler evinde doğuyor; yeni bir topluluk, bir ekip ya da ortak bir proje seni heyecanlandıracak. Mars'ın ve yönetici gezegenin Jüpiter'in Aslan'da ilerlemesi, yurt dışı, eğitim ve seyahat konularında şansını artırıyor. Venüs retrosu ise gizli evinde; geçmişte bastırdığın duygular ya da kimseye anlatmadığın bir hikaye yeniden aklına düşebilir. Boğa Dolunayı çalışma temponu ve sağlığını gözden geçirmen için sana bir uyarı gönderiyor.

Oğlak

Kariyerinde yeni bir sayfa açılıyor! Terazi Yeni Ayı zirve evinde doğuyor; yeni bir pozisyon, önemli bir teklif ya da iş hayatında görünürlüğünü artıracak bir fırsat kapıda. Ancak yönetici gezegenin Satürn'ün bu Yeni Ay'la karşıt konumda olması, iş ile ev arasında denge kurmanı gerektiriyor. Venüs retrosu arkadaşlık evinde ilerliyor; uzun zamandır görüşmediğin bir dost ya da eski bir grup yeniden hayatına girebilir. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise aşk hayatında duygularını açıkça ifade etmen için sana cesaret veriyor.

Kova

Ufkun genişliyor! Terazi Yeni Ayı yurt dışı, eğitim ve hukuki konular evinde doğuyor; yeni bir kursa başlamak, bir seyahat planlamak ya da uzun vadeli bir hedef belirlemek için harika bir zaman. 16 Ekim'de Plüton burcunda ileri harekete geçiyor ve içindeki dönüşüm yeniden hız kazanıyor. Venüs retrosu kariyer evinde; eski bir iş teklifi, eski bir yönetici ya da geçmişte vazgeçtiğin bir proje yeniden gündemine gelebilir. Boğa Dolunayı ev ve aile hayatında önemli bir kararı netleştirecek. Mars'ın ilişkiler evinde olması ise partnerinle tartışmalara dikkat etmeni gerektiriyor.

Balık

Derin dönüşümlerin ayı! Terazi Yeni Ayı ortak paralar, krediler ve mahremiyet evinde doğuyor; bir borcu kapatmak, ortak bir yatırım yapmak ya da bir ilişkide daha derin bir bağ kurmak için fırsatlar kapıda. Venüs ve Merkür retrosunun uzak yolculuklar ve eğitim evinde ilerlemesi, seyahat planlarında ve yurt dışıyla ilgili işlerde aksamalara yol açabilir; biletlerini ve belgelerini son ana bırakma. Uzak mesafeli eski bir aşk da yeniden kapını çalabilir. 26 Ekim'deki Boğa Dolunayı ise zihnindeki karmaşayı netleştiriyor ve söylemek istediklerini dile getirme cesareti veriyor. İş yerinde Mars'ın etkisiyle tempon artıyor.