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Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Tatlı Hangisi? İşte En Tatlı Burç!

Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Tatlı Hangisi? İşte En Tatlı Burç!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
29.09.2026 - 13:58
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Lav kekten tiramisuya, cheesecake'ten panna cotta'ya... Her burcun karakterine çokça yakışan enfes bir tatlısı var. Kimi yoğun ve çarpıcı, kimi zarif ve dengeli, kimi ise ilk lokmada kendini belli ediyor. Times of India'nın astroloji eşleştirmesine göre 12 burcun hangi tatlılarla eşleştirildiğine baktık. 

Bakalım sizin burcunuz hangi tatlı?

İşte detaylar.

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Koç: Lav Kek

Koç: Lav Kek

Koç burcunun tatlısı, dışarıdan masum bir çikolatalı kek gibi görünen ama kaşığı daldırdığınız anda içinden akışkan çikolata fışkıran sufle. Dünyada 'molten lava cake' yani lav kek olarak bilinen bu tatlı, Türkiye'de çoğu zaman sufle adıyla anılıyor. Tüm sırrı ise pişirme süresinde: Dışı pişip içi akışkan kalacak kadar kısa!

Peki, bu yakıcı tatlıyı Koç'la buluşturan ne?

Sufle, tıpkı Koç gibi cesur, ateşli ve beklenmedik. Her kaşıkta patlayan o yoğun çikolata, Koç'un tutkulu doğasını ve hayata duyduğu iştahı yansıtıyor. Zorluklara göğüs geren, girdiği her ortamda iz bırakan Koç'un enerjisi de bu tatlının sürprizli merkezinde saklı.

Boğa: Tiramisu

Boğa: Tiramisu

Boğa burcunun tatlısı, İtalyan mutfağının en sevilen klasiklerinden tiramisu. Espressoya batırılmış kedi dili bisküvileri, kadifemsi maskarpone peyniri ve üzerine serpilen kakao... İtalyanca “tirami su” ifadesinden gelen tiramisu, “beni yukarı çek” anlamına gelir ve “beni neşelendir” şeklinde de yorumlanır.

Huzur arayan Boğa burcu için bundan daha iyi bir eşleşme var mı?

Bildiğiniz gibi ayakları yere basan Boğa, aynı zamanda lükse ve duyulara hitap eden zevklere düşkün. Tiramisunun uyum içindeki katmanları da bu burcun hayattan aldığı keyfi anlatıyor. Üstelik tıpkı Boğa gibi, son kaşıktan sonra bile tadı uzun süre damakta kalıyor.

İkizler: Limonlu Beze Turtası

İkizler: Limonlu Beze Turtası

İkizler burcunun tatlısı, iki bambaşka katmanı tek dilimde buluşturan limonlu beze turtası. Altta mayhoş ve canlı bir limon kreması, üstte ise hafif, pamuk gibi bir beze... Tek ısırıkta hem ekşiyi hem tatlıyı yakalamak mümkün.

İkizler'in iki yüzü de bu turtada mı saklı?

Times of India'ya göre öyle! Limon kremasının keskin tadı İkizler'in hareketli ve canlı kişiliğini, havadar beze ise neşeli ve hafif tarafını temsil ediyor. İki farklı lezzetin bir arada uyum içinde durması da bu burcun meşhur ikiliğini ve çeşitliliğe olan tutkusunu anlatıyor.

Yengeç: Cheesecake

Yengeç: Cheesecake

Yengeç burcunun tatlısı, dünyanın dört bir yanında sevilen klasik cheesecake. Kremalı ve yoğun dolgusu, altındaki tereyağlı bisküvi tabanıyla birleştiğinde ortaya herkesin kendini evinde hissettiği bir lezzet çıkıyor.

Yengeç gibi, insana sıcak bir yuva hissi veren bir tatlı...

Cheesecake, pek çok kişide sıcaklık ve güven duygusu uyandırıyor. Tıpkı ev ve gelenek duygusunu çağrıştıran bu tatlı gibi, Yengeç de sevdiklerini empatisi ve içten ilgisiyle sarıp sarmalıyor. Onun yanında olmak, bir dilim cheesecake kadar huzur veriyor.

Aslan: Krem Brüle

Aslan: Krem Brüle

Aslan burcunun tatlısı, Fransızcada 'yakılmış krema' anlamına gelen krem brüle. Vanilyalı, ipeksi bir muhallebinin üzerinde karamelize edilmiş çıtır bir şeker tabakası... Kaşıkla o tabakayı kırdığınız an, bu tatlının asıl gösterisi başlıyor.

Peki, sahneyi seven Aslan neden bu tatlıyla eşleşti?

Times of India'ya göre krem brüle, zarafeti ve gösterişli sunumuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Aslan da tıpkı onun gibi karizmatik, asil ve dramaya yatkın. Girdiği her ortamda iz bırakan bu burcun manyetik kişiliği, çıtır kabuğun altındaki kadifemsi lezzette saklı.

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Başak: Meyveli Tart

Başak: Meyveli Tart

Başak burcunun tatlısı, her detayı özenle yerleştirilmiş meyveli tart. Tereyağlı bir hamur tabanı, içinde kremalı bir dolgu ve en üstte tek tek dizilmiş taze meyveler... Bu tatlıda hiçbir şey tesadüf değil.

Mükemmeliyetçi bir burcun tabağında başka ne olabilirdi ki?

Titiz ve detaycı Başak, meyveli tartın ustalık isteyen yapısında kendini buluyor. Her parçanın düşünülerek yerleştirilmesi, bu burcun estetiğe verdiği önemi ve hayatın her alanında düzen ile kusursuzluk arayışını yansıtıyor.

Terazi: Makaron

Terazi: Makaron

Terazi burcunun tatlısı, Fransız pastanelerinin rengarenk yıldızı makaron. Badem unuyla hazırlanan iki çıtır kabuk ve arasında yumuşacık bir dolgu... Pastel tonlardan canlı renklere kadar her zevke göre bir makaron var.

Denge ve güzellik arayan bir burç için biçilmiş kaftan!

Makaron, dışındaki çıtırlık ile içindeki yumuşaklık arasındaki dengesiyle Terazi'yi anlatıyor. İlişkilerinde ve çevresinde hep uyum arayan Terazi, tıpkı bu zarif tatlı gibi girdiği her ortama incelik ve şıklık katıyor.

Akrep: Bitter Çikolatalı Trüf

Akrep: Bitter Çikolatalı Trüf

Akrep burcunun tatlısı, bitter çikolatalı trüf. Dışı yoğun ve hafif acımsı bitter çikolatayla kaplı, içi ise kadifemsi bir ganajla dolu... Küçük ama etkisi büyük bir lokma.

Dışı sert, içi derin... Tanıdık geldi mi?

Daima yoğun ve tutkulu olan Akrep, bitter çikolatalı trüflerin derin lezzetiyle birebir örtüşüyor. Tıpkı ilk ısırıkta ortaya çıkan o gizli ganaj gibi, Akrep'in gizemli çekiciliği ve dönüştürücü doğası da onu tanımaya cesaret edenlerde unutulmaz bir iz bırakıyor.

Yay: Key Lime Pie

Yay: Key Lime Pie

Yay burcunun tatlısı, adını Florida Keys adalarında yetişen küçük misket limonlarından alan key lime pie. Bisküvi tabanın üzerinde ferahlatıcı, mayhoş bir limon dolgusu... Bu turta, 2006'da Florida'nın resmi eyalet turtası bile ilan edildi.

Peki, maceraperest Yay'ı bu turtayla buluşturan ne?

Lime pie'ın canlı ve ferah tadı, Yay'ın iyimser ve özgür ruhunu yansıtıyor. Tatlının çağrıştırdığı tropik kaçamak havası da yeni ufuklar arayan, farklı kültürleri ve deneyimleri keşfetmeye bayılan bu burcun tam da istediği şey!

Oğlak: Çikolatalı Mus

Oğlak: Çikolatalı Mus

Oğlak burcunun tatlısı, Fransızcada 'köpük' anlamına gelen çikolatalı mus. İpeksi, hafif ama bir o kadar da yoğun bir çikolata lezzeti... Kusursuz kıvamı yakalamak için sabır ve hassasiyet isteyen bir tatlı.

Sabır ve disiplin denince akla gelen ilk burç, tabağında da aynısını istiyor.

Disiplinli ve hırslı Oğlak, rafine zevkleriyle çikolatalı musa benziyor. Musun o pürüzsüz dokusunu elde etmek nasıl özen gerektiriyorsa, Oğlak da hayata aynı kararlılık ve mükemmellik arayışıyla yaklaşıyor.

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Kova: Gökkuşağı Pastası

Kova: Gökkuşağı Pastası

Kova burcunun tatlısı, dilimlendiği an herkesi şaşırtan gökkuşağı pastası. Rengarenk pandispanya katmanları üst üste diziliyor, üzeri vanilyalı kremayla kaplanıyor. Dışarıdan sade görünen bu pasta, içini gösterdiğinde bambaşka bir dünyaya açılıyor.

Kalıpları kıran bir burç için sıradan bir pasta olmazdı zaten!

Gökkuşağı pastası, Kova'nın yenilikçi ruhunu ve yaratıcılığa olan tutkusunu kutluyor. Tıpkı gelenekselin dışına çıkan bu pasta gibi, Kova da bireyselliğini sonuna kadar yaşıyor ve çevresine ilham veren ilerici fikirlerin peşinden gidiyor.

Balık: Panna Cotta

Balık: Panna Cotta

Balık burcunun tatlısı, İtalyancada 'pişmiş krema' anlamına gelen panna cotta. Vanilyayla tatlandırılan, ağızda eriyen ipeksi bir krema... Sade görünümüne rağmen bu tatlının asıl gücü inceliğinde.

Hayalperest bir ruh, ağızda eriyen bir tatlı...

Empatik ve hayalperest Balık, panna cottanın o zarif sadeliğiyle birebir örtüşüyor. Tıpkı bu tatlının yumuşacık dokusu gibi, Balık da şefkati ve hassasiyetiyle hayatın akıntılarında sezgileriyle yol alıyor. Karşısındakinin duygularına en derinden dokunabilen de yine o.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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