Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Tatlı Hangisi? İşte En Tatlı Burç!
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Lav kekten tiramisuya, cheesecake'ten panna cotta'ya... Her burcun karakterine çokça yakışan enfes bir tatlısı var. Kimi yoğun ve çarpıcı, kimi zarif ve dengeli, kimi ise ilk lokmada kendini belli ediyor. Times of India'nın astroloji eşleştirmesine göre 12 burcun hangi tatlılarla eşleştirildiğine baktık.
Bakalım sizin burcunuz hangi tatlı?
İşte detaylar.
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Koç: Lav Kek
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Boğa: Tiramisu
İkizler: Limonlu Beze Turtası
Yengeç: Cheesecake
Aslan: Krem Brüle
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Başak: Meyveli Tart
Terazi: Makaron
Akrep: Bitter Çikolatalı Trüf
Yay: Key Lime Pie
Oğlak: Çikolatalı Mus
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Kova: Gökkuşağı Pastası
Balık: Panna Cotta
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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