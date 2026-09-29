Burcunuza Göre Sizi Yansıtan Tatlı Hangisi? İşte En Tatlı Burç!

Koç burcunun tatlısı, dışarıdan masum bir çikolatalı kek gibi görünen ama kaşığı daldırdığınız anda içinden akışkan çikolata fışkıran sufle. Dünyada 'molten lava cake' yani lav kek olarak bilinen bu tatlı, Türkiye'de çoğu zaman sufle adıyla anılıyor. Tüm sırrı ise pişirme süresinde: Dışı pişip içi akışkan kalacak kadar kısa!

Peki, bu yakıcı tatlıyı Koç'la buluşturan ne?

Sufle, tıpkı Koç gibi cesur, ateşli ve beklenmedik. Her kaşıkta patlayan o yoğun çikolata, Koç'un tutkulu doğasını ve hayata duyduğu iştahı yansıtıyor. Zorluklara göğüs geren, girdiği her ortamda iz bırakan Koç'un enerjisi de bu tatlının sürprizli merkezinde saklı.