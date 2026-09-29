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10 Soruda Metal Müzik Hafızanı Zorluyoruz!

etiket 10 Soruda Metal Müzik Hafızanı Zorluyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Editörü
29.09.2026 - 22:01
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Metal tarihine biraz yakından baktığında, yalnızca albümler ve şarkılardan çok daha fazlasıyla karşılaşıyorsun. Yıllar içinde değişen kadrolar, beklenmedik ayrılıklar, trajik olaylar, liste başarıları ve müzik tarihine geçen garip hikayeler de bu dünyanın bir parçası. Peki yıllardır dinlediğin metal müzikle ilgili ne kadar ayrıntı hatırlıyorsun? 👇

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1. Emperor'ın “Anthems to the Welkin at Dusk” albümü hangi yıl yayınlandı?

2. Judas Priest'in 1990'daki meşhur gizli mesaj davasında tartışmanın merkezinde hangi şarkı vardı?

3. Darkthrone'un “A Blaze in the Northern Sky” albümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4. “Left Hand Path” hangi grubun ilk stüdyo albümüdür?

5. Dissection'ın kariyerinde 1997 yılında yaşanan hangi olay grubun uzun süre faaliyet göstermemesine neden olmuştu?

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6. Rammstein'ın 1998 tarihli “Stripped” klibi neden tartışma yaratmıştı?

7. Metal tarihinin en çok satan albümlerinden biri olan “The Crimson Idol” hangi gruba aittir?

8. Type O Negative'in davulcusu Sal Abruscato, gruptan ayrıldıktan sonra hangi gruba katılmıştı?

9. Mötley Crüe'nun 1980'lerdeki çalkantılı döneminde, Vince Neil hangi olayın ardından kısa süreliğine gruptan ayrılmıştı?

10. 2010 yılında “Big Four” olarak aynı sahnede buluşan dört thrash metal grubu hangisiydi?

Metal müzik hafızanı tazelemen gerekiyor!

Şarkıları ve grupları biliyor olsan da iş metal tarihindeki detaylara geldiğinde birkaç bilgi birbirine karışmış gibi görünüyor. Özellikle albüm dönemleri, grupların geçmişleri ve yaşanan önemli olaylar konusunda biraz daha detaya inmeye ihtiyacın var. Bu testte sorulan bilgilerin bir kısmı günlük dinleme sırasında akılda kalmayabiliyor. Birkaç sevdiğin grubun eski albümlerine ve hikayelerine odaklanırsan bu bilgiler de daha kolay yerine oturacaktır.

Hafızan hiç de fena sayılmaz!

Metal dünyasına oldukça hakimsin ama bazı bilgiler birbirine karışmış gibi. Farklı türlerden ve dönemlerden gelen soruların çoğunu doğru cevaplamış olman, uzun zamandır metal dinlediğini belli ediyor. Özellikle kaçırdığın sorular biraz daha az bilinen albüm veya olaylara denk gelmiş olabilir. Daha dikkatli düşündüğünde birkaç cevabı aslında bildiğini fark etmiş olman da mümkün!

Metal müzik hafızana güvenebilirsin!

Tebrikler! 👏 Sen metal müzik konusunda detaylara oldukça hakimsin ve güncel kalmaya da devam ediyorsun. Sadece sevdiğin grupları değil, metal dünyasının genelini de takip ediyorsun. Muhtemelen yeni bir grup keşfettiğinde yalnızca şarkılarını değil, geçmişini ve diskografisini de kurcalıyorsun. Bu testte ise özellikle yıllar önce yaşanmış olayları ve eski albümlerle ilgili detayları hatırlamak kolay iş değil! Yıllardır metal dinleyen biri olarak oldukça sağlam bir hafızan var.

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Editörü
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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