10 Soruda Metal Müzik Hafızanı Zorluyoruz!
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Metal tarihine biraz yakından baktığında, yalnızca albümler ve şarkılardan çok daha fazlasıyla karşılaşıyorsun. Yıllar içinde değişen kadrolar, beklenmedik ayrılıklar, trajik olaylar, liste başarıları ve müzik tarihine geçen garip hikayeler de bu dünyanın bir parçası. Peki yıllardır dinlediğin metal müzikle ilgili ne kadar ayrıntı hatırlıyorsun? 👇
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1. Emperor'ın “Anthems to the Welkin at Dusk” albümü hangi yıl yayınlandı?
2. Judas Priest'in 1990'daki meşhur gizli mesaj davasında tartışmanın merkezinde hangi şarkı vardı?
3. Darkthrone'un “A Blaze in the Northern Sky” albümüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
4. “Left Hand Path” hangi grubun ilk stüdyo albümüdür?
5. Dissection'ın kariyerinde 1997 yılında yaşanan hangi olay grubun uzun süre faaliyet göstermemesine neden olmuştu?
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6. Rammstein'ın 1998 tarihli “Stripped” klibi neden tartışma yaratmıştı?
7. Metal tarihinin en çok satan albümlerinden biri olan “The Crimson Idol” hangi gruba aittir?
8. Type O Negative'in davulcusu Sal Abruscato, gruptan ayrıldıktan sonra hangi gruba katılmıştı?
9. Mötley Crüe'nun 1980'lerdeki çalkantılı döneminde, Vince Neil hangi olayın ardından kısa süreliğine gruptan ayrılmıştı?
10. 2010 yılında “Big Four” olarak aynı sahnede buluşan dört thrash metal grubu hangisiydi?
Metal müzik hafızanı tazelemen gerekiyor!
Hafızan hiç de fena sayılmaz!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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