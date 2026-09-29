10 Soruda Metal Müzik Hafızanı Zorluyoruz!

Tebrikler! 👏 Sen metal müzik konusunda detaylara oldukça hakimsin ve güncel kalmaya da devam ediyorsun. Sadece sevdiğin grupları değil, metal dünyasının genelini de takip ediyorsun. Muhtemelen yeni bir grup keşfettiğinde yalnızca şarkılarını değil, geçmişini ve diskografisini de kurcalıyorsun. Bu testte ise özellikle yıllar önce yaşanmış olayları ve eski albümlerle ilgili detayları hatırlamak kolay iş değil! Yıllardır metal dinleyen biri olarak oldukça sağlam bir hafızan var.