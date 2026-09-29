article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Dolaba Hırka Koyup Dramaya Başlayanların Şarkıları

etiket Dolaba Hırka Koyup Dramaya Başlayanların Şarkıları

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
29.09.2026 - 12:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hırkanın kollarını ellerine kadar çekip, kahve bardağına sarılarak uzaklara bakanlar; pencere camına vuran her yağmur damlasında eski sevgilisini hatırlayanlar burada mı?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Teoman - Çoban Yıldızı

Daha ilk saniyede hırkanın önünü ilikletiyor insana. Teoman bu şarkıda resmen sonbaharın griliğini, yalnızlığını ve o gitme isteğini 5 dakikaya sığdırmış.

Şebnem Ferah - Hoşçakal

Eğer dramayı sakin değil, bağıra çağıra yaşamak istiyorsan adres belli. Şebnem Ferah’ın o upuzun introsu ve ardından gelen 'Hoşçakal' haykırışı... Şarkının süresi uzun olduğu için hırkanın kollarını çekiştire çekiştire ağlamaya birebir!

Pilli Bebek - Eylül Akşamı

Adı üstünde, Eylül! Yaz bitmiş, hırkalar fora edilmiş. Solo gitar devreye girdiğinde o hırkanın içinde küçüldükçe küçülüyorsun. Zaman duruyor, dramanın dozu arşa çıkıyor. Behzat Ç. izlemiş kadar oluyorsun.

Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı

90'lar ve 2000'ler başı melankolisini hiçbir şeye değişmeyen hırkaseverler topluluğu buraya! Şarkının o yavaş ritmi, hırkana sarılıp yatakta yuvarlanırken 'Ben neden buradayım, neden hava bu kadar soğuk?' varoluşsal krizini tetikler.

Sezen Aksu - Tükeneceğiz

Mevzu dramaysa Minik Serçe'yi listeye almasak olmazdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Büyük Ev Ablukada - Hoşçakal Canım

'Ben modern bir hırkayım, benim dramam indie olur' diyenler için upuzun, hipnotik bir veda şarkısı.

Müslüm Gürses - Sigara

Müslüm Gürses babanın bu klasiği, hırka koyup drama başlatanların nihai zirvesidir.

Mor ve Ötesi - Cambaz

Şarkının orijinali zaten bir başyapıt ama o senfonik ya da yavaşlatılmış canlı versiyonları yok mu... Yaylılar devreye girdiği an, hırkanın içinde adeta bir yaprak gibi titremeye başlıyorsun.

Cem Adrian - Sarı Gelin

Cem Adrian’ın o insanüstü ses telleriyle hırka draması birleşince ortaya tam bir 'ciğer bırakma' seansı çıkıyor.

Model - Pembe Mezarlık

Listenin sonuna doğru dramanın dozunu iyice artırıyoruz. 'Affet bu gece ölmek istedim' cümlesi kulaklarında çınlarken, o hırkanın fermuarını sonuna kadar çeker ve adeta dış dünyaya kendini kapatırsın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın