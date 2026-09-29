Dolaba Hırka Koyup Dramaya Başlayanların Şarkıları
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Hırkanın kollarını ellerine kadar çekip, kahve bardağına sarılarak uzaklara bakanlar; pencere camına vuran her yağmur damlasında eski sevgilisini hatırlayanlar burada mı?
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Teoman - Çoban Yıldızı
Şebnem Ferah - Hoşçakal
Pilli Bebek - Eylül Akşamı
Vega - Bu Sabahların Bir Anlamı Olmalı
Sezen Aksu - Tükeneceğiz
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Büyük Ev Ablukada - Hoşçakal Canım
Müslüm Gürses - Sigara
Mor ve Ötesi - Cambaz
Cem Adrian - Sarı Gelin
Model - Pembe Mezarlık
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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