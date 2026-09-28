Metallica’nın Sert ve Güçlü “Black Album”ünü İnceliyoruz!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Metal müzik tarihini 'Black Album öncesi' ve 'Black Album sonrası' diye ikiye ayıralım, çünkü bu albüm resmen bir milat! 1991 yılında çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran bu başyapıtın arkasındaki ilginç olayları listeledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Albümün prodüktörüyle resmen savaştılar.
Şarkı süreleri kasıtlı kısaldı.
Enter Sandman
Sad But True
The Unforgiven ezberleri tamamen bozdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Wherever I May Roam aidiyetsizliği anlatır.
Holier Than Thou tam bir diss şarkısıdır
James bu şarkıyı gizli tuttu.
Moskova'da resmen tarih yazdılar.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın