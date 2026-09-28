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Metallica’nın Sert ve Güçlü “Black Album”ünü İnceliyoruz!

etiket Metallica’nın Sert ve Güçlü “Black Album”ünü İnceliyoruz!

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
28.09.2026 - 20:01
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Metal müzik tarihini 'Black Album öncesi' ve 'Black Album sonrası' diye ikiye ayıralım, çünkü bu albüm resmen bir milat! 1991 yılında çıkan ve tüm dünyayı kasıp kavuran bu başyapıtın arkasındaki ilginç olayları listeledik.

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Albümün prodüktörüyle resmen savaştılar.

Albümün prodüktörüyle resmen savaştılar.

Grup, albümün yapımcısı Bob Rock ile stüdyoda o kadar çok kavga etti ki, Bob Rock albüm bittikten sonra 'Bir daha bu çocuklarla asla çalışmam' dedi.

Şarkı süreleri kasıtlı kısaldı.

Şarkı süreleri kasıtlı kısaldı.

Grup, 9 dakikalık karmaşık şarkılar yazmaktan yorulmuştu. Daha kısa, daha net ve doğrudan dinleyicinin yüzüne vuran 4-5 dakikalık stadyum marşları yapmak istediler.

Enter Sandman

Giriş riffi Kirk Hammett tarafından sabaha karşı uykulu bir şekilde bulunan bu parça, çocukluk korkularını ve kabusları anlatır. Şarkıdaki 'Bebek duası' bölümü parçaya ürpertici bir hava katar.

Sad But True

Metallica’nın yazdığı en ağır ve en güçlü 'groove' parçadır. James bu şarkıda insanın içindeki o karanlık, kontrol edilemeyen ikinci kişiyle hesaplaşmasını anlatır.

The Unforgiven ezberleri tamamen bozdu.

Klasik rock ballad'larında kupleler yumuşak, nakaratlar sert olurdu. Metallica bu şarkıda tam tersini yaptı; kupleleri sert tutarken, nakaratı acıklı ve melodik bir ağıda dönüştürdü.

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Wherever I May Roam aidiyetsizliği anlatır.

Şarkı, sürekli turnelerde geçen, evi barkı olmayan bir göçebenin özgür ruhunu işler. Girişteki elektro gitarla çalınan sitar (Hint çalgısı) sesi şarkıya gizemli bir hava verir.

Holier Than Thou tam bir diss şarkısıdır

Grup bu şarkıda, kendilerini sürekli eleştiren, 'en doğruyu ben bilirim' havalarında gezen kibirli insanlara ve din bezirganlarına çok sert bir şekilde haddini bildirir.

James bu şarkıyı gizli tuttu.

James Hetfield, 'Nothing Else Matters' şarkısını turne sırasında evini ve sevgilisini özlediği için yazmıştı. Şarkıyı gruba dinletmeye bile utanıyordu çünkü Metallica için fazla duygusaldı.

Moskova'da resmen tarih yazdılar.

Albüm çıktıktan hemen sonra, Eylül 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Moskova'da verdikleri dev konsere tam 1.6 milyon kişi katıldı. Bu, müzik tarihinin en kalabalık açık hava konserlerinden biridir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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