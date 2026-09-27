Hangi Rapçi En Yakın Arkadaşın Olmalı?
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Herkesin arkadaşlık anlayışı farklı... Peki senin karakterine ve enerjine en uygun rapçi hangisi? Soruları cevapla, en yakın arkadaşın olması gereken rapçi kimmiş öğrenelim! Hazırsan başlıyoruz!
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1. Yeni bir ortama girdin. İlk yaptığın şey ne olur?
2. En yakın arkadaşın seni gece 02.00'de aradı. Ne olmuş olabilir?
3. Arkadaşlıkta senin için en önemli şey nedir?
4. Bu hayvanlardan birini seç bakalım!
5. Senin için müzik ne ifade ediyor?
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6. Arkadaşınla bütün gün boşsunuz. Ne yaparsınız?
7. Bir araç seç!
8. Son olarak, arkadaşının nasıl biri olmasını istersin?
Snoop Dogg!
Drake!
Kendrick Lamar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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