Hangi Rapçi En Yakın Arkadaşın Olmalı?

Sen arkadaşlıkta duygusal bağ arıyorsun. Herkesle eğlenebilirsin ama gerçekten yakın olduğun insanlara karşı oldukça korumacı ve sadıksın. Arkadaşının ne hissettiğini anlamak, onun hayatında neler olduğunu bilmek ve gerektiğinde yanında olmak senin için önemli. Bu yüzden senin yanında sadece parti yapabileceğin değil, gecenin sonunda oturup bütün hayatını anlatabileceğin bir arkadaş gerekiyor. Drake'in müziğinde sık sık işlediği ilişkiler, kırılganlık, dostluk ve duygusal karmaşalar düşünüldüğünde seninle uzun sohbetlere girecek arkadaş profiline oldukça yakın duruyor. Hatta muhtemelen bir noktada konu eski sevgililere gelir ve sabah olduğunu fark etmezsiniz. Senin arkadaşlığında yüzeysellik pek uzun ömürlü değil. Bir insan hayatına girdiyse onunla gerçekten bağ kurmak istiyorsun. Arkadaşının kötü gününde yanında olmak senin için bir görev değil, ilişkinin doğal bir parçası. Drake ile arkadaş olsaydınız muhtemelen bolca müzik dinler, geçmiş ilişkileri analiz eder ve insanların neden bu kadar karmaşık olduğunu çözmeye çalışırdınız.