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Hangi Rapçi En Yakın Arkadaşın Olmalı?

etiket Hangi Rapçi En Yakın Arkadaşın Olmalı?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
27.09.2026 - 23:01
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Herkesin arkadaşlık anlayışı farklı... Peki senin karakterine ve enerjine en uygun rapçi hangisi? Soruları cevapla, en yakın arkadaşın olması gereken rapçi kimmiş öğrenelim! Hazırsan başlıyoruz!

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1. Yeni bir ortama girdin. İlk yaptığın şey ne olur?

2. En yakın arkadaşın seni gece 02.00'de aradı. Ne olmuş olabilir?

3. Arkadaşlıkta senin için en önemli şey nedir?

4. Bu hayvanlardan birini seç bakalım!

5. Senin için müzik ne ifade ediyor?

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6. Arkadaşınla bütün gün boşsunuz. Ne yaparsınız?

7. Bir araç seç!

8. Son olarak, arkadaşının nasıl biri olmasını istersin?

Snoop Dogg!

Senin için arkadaşlık biraz aile gibidir ve hayatına aldığın insanın yanında kendin olabilmek istersin. Fazla kasıntı, sürekli rekabet halinde olan veya her şeyi gereğinden fazla ciddiye alan insanlarla uzun süre anlaşamazsın. Senin arkadaşın hem gerektiğinde akıl verecek hem de iki dakika sonra seninle saçma sapan bir şeye gülebilecek biri olmalı. İşte tam bu noktada Snoop Dogg devreye giriyor. Onun yıllardır koruduğu rahat, sosyal ve kendine özgü imajı, senin aradığın arkadaş enerjisiyle oldukça iyi örtüşüyor. Snoop'un müzik dünyasındaki uzun kariyeri boyunca farklı kuşaklarla ve farklı türlerden isimlerle kurduğu bağlantılar da onu tam bir sosyal kelebek profiline yaklaştırıyor. Sizin arkadaşlığınızda büyük ihtimalle kimse kimseye fazla hesap sormaz. Bir gün saatlerce sohbet eder, ertesi gün hiçbir plan yapmadan dışarı çıkarsınız. Senin için önemli olan, yanında olduğunda kendini rahat hissettiğin birinin olması.

Drake!

Sen arkadaşlıkta duygusal bağ arıyorsun. Herkesle eğlenebilirsin ama gerçekten yakın olduğun insanlara karşı oldukça korumacı ve sadıksın. Arkadaşının ne hissettiğini anlamak, onun hayatında neler olduğunu bilmek ve gerektiğinde yanında olmak senin için önemli. Bu yüzden senin yanında sadece parti yapabileceğin değil, gecenin sonunda oturup bütün hayatını anlatabileceğin bir arkadaş gerekiyor. Drake'in müziğinde sık sık işlediği ilişkiler, kırılganlık, dostluk ve duygusal karmaşalar düşünüldüğünde seninle uzun sohbetlere girecek arkadaş profiline oldukça yakın duruyor. Hatta muhtemelen bir noktada konu eski sevgililere gelir ve sabah olduğunu fark etmezsiniz. Senin arkadaşlığında yüzeysellik pek uzun ömürlü değil. Bir insan hayatına girdiyse onunla gerçekten bağ kurmak istiyorsun. Arkadaşının kötü gününde yanında olmak senin için bir görev değil, ilişkinin doğal bir parçası. Drake ile arkadaş olsaydınız muhtemelen bolca müzik dinler, geçmiş ilişkileri analiz eder ve insanların neden bu kadar karmaşık olduğunu çözmeye çalışırdınız.

Kendrick Lamar!

Sen arkadaşlık konusunda kaliteyi nicelikten üstün tutuyorsun. Herkesle iyi geçinebiliyor olsan da gerçek anlamda güvendiğin insan sayısı sınırlı. Senin için arkadaşının sadece eğlenceli olması yetmez, karakterinin de sağlam olması gerekir. Sana gerektiğinde doğruyu söyleyebilecek, seni pohpohlamak yerine gerçekten geliştirecek bir arkadaş arıyorsun. Kendrick Lamar'ın müziğinde ve kamuoyundaki duruşunda öne çıkan düşünsel taraf, toplumsal meselelerle ilgilenmesi ve kendini sorgulayan anlatımı bu arkadaşlık profilini tamamlıyor.Senin yanında gerektiğinde oturup hayat hakkında ciddi ciddi konuşan biri olmalı. Seninle arkadaş olmak biraz uzun vadeli yatırım gibidir. İlk başta çok fazla açılmayabilirsin ama güven oluştuğunda o insanı kolay kolay bırakmazsın. Arkadaşının yaptığı hatayı görmezden gelmek yerine yüzüne söylemeyi tercih edersin çünkü gerçek dostluğun biraz da bundan geçtiğine inanıyorsun. Kendrick ile arkadaşlığınızda müzikten topluma, ilişkilerden hayata kadar uzanan sohbetlerin sonu gelmezdi. Üstelik ikinizin de birbirinize karşı dürüst olması, arkadaşlığınızı oldukça sağlam hale getirirdi.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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