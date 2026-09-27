Eski Sevgiliyi Hatırlatan O Tanıdık Şarkılar
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Hepimizin bir şarkısı vardır; ilk notasını duyduğu anda aklına tek bir kişi gelir. Unutuldu sanılan anılar, yarım kalan cümleler ve eski güzel günler bir anda geri döner. Kimi zaman hafif bir tebessüm ettirir, kimi zaman da “nereden çıktı şimdi bu şarkı?” dedirtir. İşte eski sevgiliyi ve geçmişi hatırlatan o tanıdık melodiler...
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Sezen Aksu - Geri Dön
Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem
Şebnem Ferah - Sil Baştan
Yalın - Zalim
Ayla Dikmen - Anlamazdın
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Hande Yener - Acele Etme
Model - Değmesin Ellerimiz
Sagopa Kajmer - Galiba
Toygar Işıklı - Çok Geç
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Tarkan - Dön Bebeğim
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Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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