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Eski Sevgiliyi Hatırlatan O Tanıdık Şarkılar

etiket Eski Sevgiliyi Hatırlatan O Tanıdık Şarkılar

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Editörü
27.09.2026 - 23:01
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Hepimizin bir şarkısı vardır; ilk notasını duyduğu anda aklına tek bir kişi gelir. Unutuldu sanılan anılar, yarım kalan cümleler ve eski güzel günler bir anda geri döner. Kimi zaman hafif bir tebessüm ettirir, kimi zaman da “nereden çıktı şimdi bu şarkı?” dedirtir. İşte eski sevgiliyi ve geçmişi hatırlatan o tanıdık melodiler...

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Sezen Aksu - Geri Dön

Minik Serçe bu şarkıyı sanki sırf sizin o eski mesajları okuyup ağlamanız için bestelemiş gibidir. Dinlerken telefona uzanmamak için büyük irade gerekir.

Gökhan Kırdar - Yerine Sevemem

90'lardan günümüze miras kalan en büyük duygusal enkazlardan biri. Bu şarkı çalarken başka birini sevebilme ihtimaliniz sıfıra iner.

Şebnem Ferah - Sil Baştan

Tam eski sevgiliye 'seni hayatımdan siliyorum' deme şarkısıdır ama bağırarak eşlik ederken gözden bir damla yaş mutlaka süzülür.

Yalın - Zalim

Hareketli gibi görünmesine aldanmayın, sözleri tam bir hesaplaşma manifestosudur. Giderken her şeyi yakıp yıkanlar için birebir.

Ayla Dikmen - Anlamazdın

'Anlamazdın, anlamazdın...' kısmı başladığı an, biten o ilişkinin tüm filmi gözünüzün önünden şerit gibi geçer.

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Hande Yener - Acele Etme

Melodisi oynatır ama sözleri 'Aşk bitti, geçmiş olsun canım' dedirtir. Eski sevgiliye laf sokmalı playlistlerin kraliçesidir.

Model - Değmesin Ellerimiz

'Bize ayrılıklar yakışır' cümlesiyle biten bir ilişkiyi rasyonalize etmeye çalışırken gizli gizli ağlama seanslarına birebirdir.

Sagopa Kajmer - Galiba

'Öpünce geçmeyen yaralar' listesinin baş tacıdır. Rap sevmeyeni bile eski sevgilisinin hasretinden melankolik yapar.

Tam bir 'Senden sonra yıkılmadım, bak ayaktayım' şarkısıdır. Dinlerken insana garip bir eski sevgiliyi engelleme gücü gelir.

Toygar Işıklı - Çok Geç

Bu şarkı çalmaya başladığı an ortamda bir aşk-ı memnu havası esiyor.

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Tarkan - Dön Bebeğim

Megastar’ın en tehlikeli şarkılarındandır. Gece 02.00’de bu şarkıyı dinleyip eski sevgiliye 'Uyudun mu?' mesajı atmayan bizden değildir.

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Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Editörü
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
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