Eski Sevgiliyi Hatırlatan O Tanıdık Şarkılar

Hepimizin bir şarkısı vardır; ilk notasını duyduğu anda aklına tek bir kişi gelir. Unutuldu sanılan anılar, yarım kalan cümleler ve eski güzel günler bir anda geri döner. Kimi zaman hafif bir tebessüm ettirir, kimi zaman da “nereden çıktı şimdi bu şarkı?” dedirtir. İşte eski sevgiliyi ve geçmişi hatırlatan o tanıdık melodiler...