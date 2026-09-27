Coldplay’in "Siz Bu Şarkıları Nasıl Yazdınız?" Dedirten, Baştan Sona Kusursuz O Albümü
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Bazı albümlerde iki üç şarkıyı dinler, gerisini usulca geçersin. Parachutes öyle bir albüm değil. 2000 yılında çıkan bu albümü bir kez başlattığında “Bunu da geçmeyeyim” diye diye sonuna kadar geliyorsun.
Hazırsan Coldplay’in daha ilk albümünde nasıl böyle bir iş çıkardığına beraber bakalım.
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1. Don't Panic
2. Shiver
3. Spies
4. Sparks
5. Yellow
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6. Trouble
7. Parachutes
8. High Speed
9. We Never Change
10. Everything's Not Lost
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