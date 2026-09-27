Sevgili Yay, hareketli programın nedeniyle bu hafta dışarıda daha fazla zaman geçirebilirsin. Uzun süre ayakta kaldığın bir günün sonunda ayaklarında şişme hissedersen eve geldiğinde hemen yeniden koşturmaya başlamak yerine ayakkabılarını çıkarıp bir süre rahat bırak. Gün içinde çok sıkı ayakkabı veya çorap kullanmamak da yardımcı olabilir. Tek taraflı ve belirgin şişlik yaşarsan bunu sıradan bir gün sonu şişliği olarak görme ve tıbbi yardım al. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…