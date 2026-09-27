Sevgili Yay, kısa bir yolculuk ya da şehir dışında katılacağın bir program bu hafta para planını değiştirebilir. Bilet fiyatının yanında ulaşım, yemek ve kalacağın yer gibi masrafları da hesaba kattığında ilk düşündüğünden farklı bir rakam ortaya çıkabilir. Tarihin belliyse son dakikayı beklemeden seçeneklere bakmak cebini ciddi biçimde rahatlatabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…