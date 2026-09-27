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Yay Burcu right-white
28 Eylül 2026 - 4 Ekim 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 28 Eylül - 4 Ekim haftası Yay ve yükselen Yay burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 28 Eylül - 4 Ekim haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, kısa bir yolculuk ya da şehir dışında katılacağın bir program bu hafta para planını değiştirebilir. Bilet fiyatının yanında ulaşım, yemek ve kalacağın yer gibi masrafları da hesaba kattığında ilk düşündüğünden farklı bir rakam ortaya çıkabilir. Tarihin belliyse son dakikayı beklemeden seçeneklere bakmak cebini ciddi biçimde rahatlatabilir. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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