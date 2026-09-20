article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Yay Burcu chevron-right-grey 21 Eylül - 27 Eylül Yay Burcu Haftalık Burç Yorumu

Yay Burcu right-white
21 - 27 Eylül 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.09.2026 - 17:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Yay ve yükselen Yay burçları 21 Eylül - 27 Eylül haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 21 Eylül - 27 Eylül haftan nasıl geçecek? Bu hafta Yay ve yükselen Yay burçlarını neler bekliyor?

İşte, Yay ve yükselen Yay burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta ufkunu genişletecek bir teklif kapını çalabilir; Terazi mevsiminin getirdiği uyumlu hava işbirliğini kolaylaştırıyor. Hafta sonuna doğru Mars'ın Aslan'a geçmesiyle, uzun süredir planladığın bir projeye girişken bir adım atabilirsin.

Maddi olarak bu hafta büyük bir plan yapmak yerine küçük ama gerçekçi adımlar atman daha akıllıca; Terazi'nin dengeleyici etkisi seni bu konuda destekliyor. Haftanın ortasındaki Koç Dolunayı, uzun süredir ertelediğin bir yatırım kararını netleştirebilir.

Peki ya aşk? İlişkisi olan Yaylar, haftanın ortasındaki Dolunay'la birlikte ilişkisinde yeni bir sayfa açma isteği duyabilir; birlikte bir plan yapmak ikinizi de heyecanlandıracak. Bekar Yaylar ise hafta sonuna doğru Mars'ın etkisiyle, hiç beklemediği bir ortamda biriyle tanışabilir.

Haftaya görüşmek üzere sevgiyle kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Yay Burcu Yorumu

Aylık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Yay Burcu Yorumu

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Yay Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Yay burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın