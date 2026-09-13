Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter özgürlük ihtiyacınızı biraz daha yükseğe çekiyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Yaylar, partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; bunu bir kaçış gibi değil, ilişkiyi daha sağlıklı sürdürmenin bir yolu gibi anlatmayı deneyin. Bekar Yaylar için hafta, seyahat planları veya yeni bir çevre içinde beklenmedik bir kıvılcımın peşinden gitme haftası. Dürüstlüğünüz bazen fazla keskin geliyor; söylediklerinizin doğruluğu kadar söyleyiş biçiminiz de bu hafta önem kazanıyor. Maceraya atılmadan önce bir kez de yanınızdakinin ne istediğine kulak verin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…