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Yay Burcu right-white
14 - 20 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.09.2026 - 18:01
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Yay ve yükselen Yay burçlarının aşkla imtihanını ve 14 Eylül - 20 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Yay ve yükselen Yay burçlarının 14 Eylül - 20 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Yay ve yükselen Yay burcu haftalık aşk yorumları

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Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bu hafta Jüpiter özgürlük ihtiyacınızı biraz daha yükseğe çekiyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Yaylar, partnerinden istediği alanı tanımlamakta zorlanabilir; bunu bir kaçış gibi değil, ilişkiyi daha sağlıklı sürdürmenin bir yolu gibi anlatmayı deneyin. Bekar Yaylar için hafta, seyahat planları veya yeni bir çevre içinde beklenmedik bir kıvılcımın peşinden gitme haftası. Dürüstlüğünüz bazen fazla keskin geliyor; söylediklerinizin doğruluğu kadar söyleyiş biçiminiz de bu hafta önem kazanıyor. Maceraya atılmadan önce bir kez de yanınızdakinin ne istediğine kulak verin.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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