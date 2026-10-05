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Bir Dönem Adriana Lima'yla Aşk Yaşıyordu: Metin Hara'nın Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Bir Dönem Adriana Lima'yla Aşk Yaşıyordu: Metin Hara'nın Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin ve TV Editörü
05.10.2026 - 23:59
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Takvimler 2017'yi gösterirken magazin dünyasının en beklenmedik çiftlerinden biriyle tanışmıştık. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın gönlünü Türkiye'den Metin Hara'ya kaptırması yalnızca bizde değil, yabancı basında da epey ses getirmişti. Bir dönem neredeyse attıkları her adım konuşulan ikilinin yolları ayrıldı, Hara da zaman içerisinde magazin dünyasından uzaklaştı. Uzun süredir kameralara yansımayan Metin Hara bu kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Aradan geçen yılların ardından Hara'nın son hali sosyal medyanın da dikkatini çekti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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2017 magazinini hatırlayanların kolay kolay unutamayacağı bir aşk varsa o da Adriana Lima ve Metin Hara ikilisidir!

2017 magazinini hatırlayanların kolay kolay unutamayacağı bir aşk varsa o da Adriana Lima ve Metin Hara ikilisidir!

Bir tarafta Victoria's Secret'ın en ikonik modellerinden, yıllardır dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Adriana Lima; diğer tarafta ise Türkiye'de yazarlık ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Metin Hara...

İkilinin aşk yaşadığı ortaya çıktığında haliyle herkes önce bir “Nasıl yani?” olmuştu. 2017 yılında başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının radarına giren Lima ve Hara, kısa sürede dönemin en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüştü. İstanbul'dan Bodrum'a birlikte görüntülendikleri her kare olay oluyor, ilişkileri Türkiye sınırlarını da aşarak yabancı magazin basınına taşınıyordu.

Öyle ki o dönem Metin Hara'yı tanımayanlar bile kısa süre içerisinde ismini öğrenmişti. Adriana Lima'nın Türkiye'ye gelişleri, ikilinin tatilleri ve birlikte verdikleri pozlar derken çift uzun süre magazin manşetlerinden inmedi.

Fakat bu çok konuşulan aşk sonsuza kadar sürmedi. İkilinin yolları ayrıldıktan sonra Lima kendi hayatına devam ederken Hara'nın magazin dünyasındaki görünürlüğü de giderek azaldı. Adriana Lima ise 2021'den beri birlikte olduğu Andre Lemmers'la hayatını birleştirdi; çiftin Cyan adında bir oğulları da bulunuyor.

Adriana Lima'yla yaşadığı ilişkinin ardından gözlerden uzaklaşan Metin Hara'yı uzun zamandır magazin kameralarında görmüyorduk.

Adriana Lima'yla yaşadığı ilişkinin ardından gözlerden uzaklaşan Metin Hara'yı uzun zamandır magazin kameralarında görmüyorduk.

Bir dönem neredeyse her gün başka bir karesiyle karşımıza çıkan Hara, ilerleyen yıllarda çok daha sakin ve kameralardan uzak bir yaşam sürmeye başladı. Derken yıllardır görmeye alışık olmadığımız Metin Hara, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Snob Magazin'in görüntülediği Hara'nın aracını beklediği sırada çekilen kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Tabii onu hala Adriana Lima'yla el ele magazin manşetlerini süslediği haliyle hatırlayanlar için aradan geçen yıllar kendisini hemen belli etti.

Uzun zamandır kameraların karşısına çıkmayan Hara'nın yıllar içerisindeki değişimi dikkat çekerken, sosyal medyada son halini görünce tanımakta zorlandığını söyleyenler de oldu. Bazı kullanıcıların yaptığı “Nereden nereye” yorumları da kısa sürede haberlere yansıdı.

Düşününce 2017'de Adriana Lima'yla aşkı ortaya çıktığında magazinin en çok konuştuğu isimlerden biriydi; bugün o günlerin üzerinden neredeyse 10 yıl geçmiş durumda.

Biz Metin Hara'yı zihnimizde biraz fazla 2017'de bırakmışız desek yeridir. 😅

İşte Nişantaşı sokakları ve Metin Hara!

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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