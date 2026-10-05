Bir Dönem Adriana Lima'yla Aşk Yaşıyordu: Metin Hara'nın Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!

Bir tarafta Victoria's Secret'ın en ikonik modellerinden, yıllardır dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen Adriana Lima; diğer tarafta ise Türkiye'de yazarlık ve kişisel gelişim alanındaki çalışmalarıyla tanınan Metin Hara...

İkilinin aşk yaşadığı ortaya çıktığında haliyle herkes önce bir “Nasıl yani?” olmuştu. 2017 yılında başlayan ilişkileriyle magazin dünyasının radarına giren Lima ve Hara, kısa sürede dönemin en çok konuşulan çiftlerinden birine dönüştü. İstanbul'dan Bodrum'a birlikte görüntülendikleri her kare olay oluyor, ilişkileri Türkiye sınırlarını da aşarak yabancı magazin basınına taşınıyordu.

Öyle ki o dönem Metin Hara'yı tanımayanlar bile kısa süre içerisinde ismini öğrenmişti. Adriana Lima'nın Türkiye'ye gelişleri, ikilinin tatilleri ve birlikte verdikleri pozlar derken çift uzun süre magazin manşetlerinden inmedi.

Fakat bu çok konuşulan aşk sonsuza kadar sürmedi. İkilinin yolları ayrıldıktan sonra Lima kendi hayatına devam ederken Hara'nın magazin dünyasındaki görünürlüğü de giderek azaldı. Adriana Lima ise 2021'den beri birlikte olduğu Andre Lemmers'la hayatını birleştirdi; çiftin Cyan adında bir oğulları da bulunuyor.