Bir Dönem Adriana Lima'yla Aşk Yaşıyordu: Metin Hara'nın Yıllar Sonraki Hali Gündem Oldu!
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Takvimler 2017'yi gösterirken magazin dünyasının en beklenmedik çiftlerinden biriyle tanışmıştık. Dünyaca ünlü model Adriana Lima'nın gönlünü Türkiye'den Metin Hara'ya kaptırması yalnızca bizde değil, yabancı basında da epey ses getirmişti. Bir dönem neredeyse attıkları her adım konuşulan ikilinin yolları ayrıldı, Hara da zaman içerisinde magazin dünyasından uzaklaştı. Uzun süredir kameralara yansımayan Metin Hara bu kez Nişantaşı'nda görüntülendi. Aradan geçen yılların ardından Hara'nın son hali sosyal medyanın da dikkatini çekti.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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2017 magazinini hatırlayanların kolay kolay unutamayacağı bir aşk varsa o da Adriana Lima ve Metin Hara ikilisidir!
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Adriana Lima'yla yaşadığı ilişkinin ardından gözlerden uzaklaşan Metin Hara'yı uzun zamandır magazin kameralarında görmüyorduk.
İşte Nişantaşı sokakları ve Metin Hara!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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