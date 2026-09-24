En İyi Diş Macunu Markaları

Diş macununda ilk bakılması gereken şey ambalaj üzerindeki “tam koruma” veya “beyazlık” ifadelerinden çok kişisel ihtiyaç. Soğuk su içerken dişlerde sızlama oluyorsa hassasiyet odaklı bir ürün, fırçalarken diş eti kanaması yaşanıyorsa diş eti bakımına yönelik bir formül daha sağlıklı olabilir. Kahve ve çay kaynaklı yüzey lekelerinden şikâyet edenlerde ise beyazlatıcı ürünler gözden geçirilmeli.

Çürükten korunma açısından florür diş macunlarında en çok kullanılan aktiflerden biri. Amerikan Diş Hekimleri Birliği’nin kabul mührünü taşıyan ve çürükten koruma iddiası bulunan diş macunlarının florür içermesi gerekiyor.

Florür Nedir, Diş Macununda Ne Kadar Bulunmalı?

Florür, diş minesinin asit saldırılarına karşı direncini destekleyen ve çürük oluşma riskini azaltmaya yardımcı olan bir mineral. Günlük diş macunlarında 1000-1500 ppm civarında florürle sık karşılaşılıyor. NHS, yetişkinlerin en az 1350 ppm florür içeren diş macunu kullanmasını öneriyor.

Florürsüz diş macunları da Türkiye’de satılıyor ancak çürükten korunma öncelikliyse ürünün florür miktarına ayrıca bakmak gerekiyor. Bilimsel araştırmalarda da 1000 ppm ve üzerindeki florürlü diş macunlarının çürükten korunmada florürsüz ürünlere göre daha etkili olduğu görülüyor.

RDA Değeri Nedir? Aşındırıcılık Neden Önemli?

RDA, yani Relative Dentin Abrasivity, diş macununun dentin üzerindeki aşındırıcılığını değerlendirmek için kullanılan standart bir ölçü. Özellikle yüzey lekelerini temizlemeye yönelik formüllerde aşındırıcı bileşenler kullanılabildiği için beyazlatıcı diş macunları söz konusu olduğunda bu değer daha fazla merak ediliyor.

ADA’ya göre RDA değeri 250 veya altında olan diş macunları uygun kullanımda güvenli kabul ediliyor. Ancak RDA değerlerini kullanarak ürünleri “en güvenli” veya “en zararlı” şeklinde sıralamak doğru değil. Üreticiler de RDA bilgisini ambalaj üzerinde her zaman paylaşmıyor. Hassasiyet veya diş eti çekilmesi yaşayanlarda kullanılan macunun yanında fırçalama sırasında uygulanan baskı da önemli.

Beyazlatıcı Diş Macunları Mineye Zarar Verir mi?

Beyazlatıcı diş macunlarının birçoğu dişin doğal rengini değiştirmekten çok kahve, çay ve tütün gibi nedenlerle oluşan yüzey lekelerini azaltmaya odaklanıyor. Bazı formüller bunu aşındırıcı ve parlatıcı bileşenlerle yaparken bazı ürünlerde optik renk düzeltici pigmentler veya farklı beyazlatıcı bileşenler bulunabiliyor.

Bu yüzden üzerinde “beyazlatıcı” yazan her macunun diş minesine zarar verdiğini söylemek doğru olmaz. Ürünün formülü, aşındırıcılığı, kullanım sıklığı ve dişleri ne kadar sert fırçaladığınız birlikte önem taşıyor. Özellikle hassasiyet yaşayanların daha nazik fırçalama yapması ve kendilerine uygun bir ürün seçmesi gerekli.