200'den Fazla Kişinin Öldüğü Lanetli Gölün Altında Kalan Hayalet Kasabanın Hikayesi
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ABD'nin Georgia eyaletindeki Lake Lanier, her yıl 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan popüler bir tatil noktası. Ancak gölün sularının altında, 1912'de siyah sakinleri şiddetle sürülen Oscarville kasabasının toprakları bulunuyor ve göl, açıldığı günden bu yana yaşanan ölümler nedeniyle 'lanetli' olarak anılıyor.
Peki, Lake Lanier'ın altında neler var ve bu göl neden bu kadar ölümcül?
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Oscarville, 1912 yılında yaşanan olayların ardından siyah sakinlerinin şiddetle sürüldüğü bir kasabaydı.
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Oscarville'in de bulunduğu vadi, 1950'lerde Buford Barajı'nın inşasıyla sular altında bırakıldı.
Resmi kayıtlara göre 1994'ten bu yana gölde 200'den fazla kişi hayatını kaybetti.
Gölün karanlık geçmişi, zamanla "Gölün Hanımı" gibi pek çok efsanenin doğmasına neden oldu.
Göldeki olayları konu alan 2023 yapımı bir de film bulunuyor 👇
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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