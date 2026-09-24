200'den Fazla Kişinin Öldüğü Lanetli Gölün Altında Kalan Hayalet Kasabanın Hikayesi

ABD'nin Georgia eyaletindeki Lake Lanier, her yıl 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan popüler bir tatil noktası. Ancak gölün sularının altında, 1912'de siyah sakinleri şiddetle sürülen Oscarville kasabasının toprakları bulunuyor ve göl, açıldığı günden bu yana yaşanan ölümler nedeniyle 'lanetli' olarak anılıyor.

Peki, Lake Lanier'ın altında neler var ve bu göl neden bu kadar ölümcül?

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