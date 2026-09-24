Örümcekler Öldüğünde Bacakları Neden İçe Doğru Kıvrılır?

Evin bir köşesinde ölü bir örümcek gördüğünüzde, bacaklarının neredeyse her zaman gövdesinin altına doğru kıvrıldığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, örümceklerin bacaklarını açmak için kas yerine vücutlarındaki sıvı basıncını kullanması.

Peki, bu sistem nasıl çalışıyor ve bilim insanları bu özelliği nasıl bir robota dönüştürdü?

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