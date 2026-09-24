Örümcekler Öldüğünde Bacakları Neden İçe Doğru Kıvrılır?
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Evin bir köşesinde ölü bir örümcek gördüğünüzde, bacaklarının neredeyse her zaman gövdesinin altına doğru kıvrıldığını fark etmişsinizdir. Bunun nedeni, örümceklerin bacaklarını açmak için kas yerine vücutlarındaki sıvı basıncını kullanması.
Peki, bu sistem nasıl çalışıyor ve bilim insanları bu özelliği nasıl bir robota dönüştürdü?
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Örümceklerin bacaklarında, insanlardaki gibi birbirine karşı çalışan kas çiftleri bulunmuyor.
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Örümcek öldüğünde basınç ortadan kalkıyor ve bükücü kaslar bacakları içe doğru çekiyor.
Rice Üniversitesi'ndeki mühendisler, bu özellikten yararlanarak ölü bir örümceği tutucu bir robota dönüştürdü.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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