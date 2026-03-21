Örümcek Ağlarının Mucizevi Etkisi Keşfedildi: Tedavisi Başladı!

Alex Woods tarafından kurulan girişim, örümcek ipeğini sinir onarımında kullanarak dikkat çeken bir adım attı. Yapılan çalışmada kopmuş sinirler, örümcek ipeğinden elde edilen ince liflerle yeniden bir araya getirildi. Bu lifler, sinir hücrelerinin büyüyebileceği bir 'yol' oluşturuyor.

Süreçte, hastanın kendi damarından elde edilen tüp benzeri yapı içine yüzlerce ipek lif yerleştiriliyor. Ardından kopmuş sinir uçları bu yapı ile birleştiriliyor. Sinir hücreleri zamanla bu lifler boyunca ilerleyerek yeniden bağlantı kuruyor. İpek ise görevini tamamladıktan sonra vücut içinde zararsız şekilde çözünüyor.

Normalde sinir iyileşmesi oldukça yavaş ilerler ve çoğu zaman yetersiz kalır. Özellikle geniş hasarlarda iyileşme neredeyse imkânsız kabul edilir. Ancak örümcek ipeği, doğal yapıya göre daha dayanıklı bir destek sunduğu için iyileşme sürecini mümkün hale getiriyor.