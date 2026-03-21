onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Örümcek Ağlarının Mucizevi Etkisi Keşfedildi: Tedavisi Başladı!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.03.2026 - 16:02

Örümcek ağları çoğu kişi için rahatsız edici görüntülerden ibaret. Ama bilim dünyası için durum bambaşka bir yere evriliyor. İngiltere merkezli bir girişim, örümcek ipeğini kullanarak insan sinirlerini onarmayı başardı. Üstelik sonuçlar, alışılmış tedavi yöntemlerinin ötesine geçen bir tablo ortaya koyuyor. İlk denemelerde hastaların kaybettikleri hisleri geri kazandığı görüldü. Hatta bazı vakalarda hareket yetisi bile yeniden ortaya çıktı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Örümcek ipeği, kopan sinirleri yeniden bağlamak için “iskele” görevi görüyor

Alex Woods tarafından kurulan girişim, örümcek ipeğini sinir onarımında kullanarak dikkat çeken bir adım attı. Yapılan çalışmada kopmuş sinirler, örümcek ipeğinden elde edilen ince liflerle yeniden bir araya getirildi. Bu lifler, sinir hücrelerinin büyüyebileceği bir 'yol' oluşturuyor.

Süreçte, hastanın kendi damarından elde edilen tüp benzeri yapı içine yüzlerce ipek lif yerleştiriliyor. Ardından kopmuş sinir uçları bu yapı ile birleştiriliyor. Sinir hücreleri zamanla bu lifler boyunca ilerleyerek yeniden bağlantı kuruyor. İpek ise görevini tamamladıktan sonra vücut içinde zararsız şekilde çözünüyor.

Normalde sinir iyileşmesi oldukça yavaş ilerler ve çoğu zaman yetersiz kalır. Özellikle geniş hasarlarda iyileşme neredeyse imkânsız kabul edilir. Ancak örümcek ipeği, doğal yapıya göre daha dayanıklı bir destek sunduğu için iyileşme sürecini mümkün hale getiriyor.

İlk sonuçlar şaşırtıcı: Hastalar yeniden his kazandı, hareket geri döndü

Gerçekleştirilen ilk denemelerde beş hasta üzerinde uygulama yapıldı. Sinir hasarı nedeniyle his kaybı yaşayan hastalarda, operasyon sonrası yeniden duyarlılık oluştu. Vakalardan birinde ise yalnızca his değil, hareket kabiliyeti de geri geldi.

Araştırma lideri Alex Woods, sonuçların özellikle dikkat çekici olduğunu vurguluyor. Çünkü bu seviyedeki sinir hasarlarında normal şartlarda iyileşme beklenmiyor. Elde edilen veriler, mevcut tıbbi yaklaşımların ötesine geçen bir tablo sunuyor.

Örümcek ipeğinin fiziksel özellikleri de bu başarıda önemli rol oynuyor. Çelikten daha dayanıklı, Kevlar kadar güçlü ve aynı zamanda esnek bir yapı sunuyor. Ayrıca vücutta bağışıklık tepkisi oluşturmaması ve bakteri tutmaması, onu derin doku uygulamaları için uygun hale getiriyor.

Araştırmaların genişletilmesi planlanıyor. Eğer süreç aynı şekilde ilerlerse, örümcek ipeği temelli sinir tedavilerinin birkaç yıl içinde yaygınlaşabileceği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın