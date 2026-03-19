onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Andersen Masalları'nın Meşhur Yazarı İstanbul'u 'Masallar Diyarı' Olarak Anlatmış

Andersen Masalları'nın Meşhur Yazarı İstanbul'u 'Masallar Diyarı' Olarak Anlatmış

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 15:33

Andersen Masalları ile tanınan Hans Christian Andersen, yalnızca hayal gücüyle değil, seyahat notlarıyla da dikkat çeken bir isim. Avrupa’yı dolaştığı yolculuk sırasında İstanbul’a da uğrayan yazar, gördüklerini detaylı şekilde kaleme aldı. Şehirle ilgili yaptığı betimlemeler, klasik bir gezi yazısından çok daha fazlasını sunuyor. Onun kaleminde İstanbul, adeta gerçek ile hayal arasında bir yere konumlanıyor. 

Ortaya çıkan tasvirler ise bugün bile etkisini koruyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İstanbul’un doğası ve sessizliği Andersen’i derinden etkiledi

İstanbul’un doğası ve sessizliği Andersen’i derinden etkiledi

Andersen’in en çok etkilendiği şeylerden biri, şehrin gece hali. Sessizlik, doğa ve manzara öyle bir anlatılıyor ki, okurken bile o atmosfer hissediliyor.

'Pera'nın daracık aka sokaklarında dolaşırken karşılaştığımız görkemli, müthiş ve harikulade manzara, Kuzey'de ancak rüyalarda görülür. Önünde durmakta olduğumuz binalardan, aşağılara deniz kıyısına kadar bir kabristan ya da başka bir deyişle koynunda kömür karası geceyi dinlendiren, ulu ve sık ağaçlı bir servi ormanı uzanıyordu. Ulu ağaçların altında, insan adımları ve at nallarıyla çiğnenmiş dar bir patika, kâh mezar taşlarının arasından, kâh devrilmiş taşların ardından geçerek engebeli arazide yokuş aşağı kıvrılmaktaydı. Bu karanlık fonda, yer yer kırmızı yahut mavi bir fener belirip kayboluyordu. Kabristanın içinde bulunan birkaç yalnız evin ışığı pencerelerden ve balkonlardan bize yansıyordu.'

Pera’dan baktığı manzara, Andersen’e göre "gerçek olamayacak kadar güzel"

Pera’dan baktığı manzara, Andersen’e göre "gerçek olamayacak kadar güzel"

Şehrin manzarası ise Andersen’in anlatımında iyice masalsı bir yere kayıyor:

'Pera kulesinin altından, dans eden dervişlerin manastırına doğru ilerledik ve gözlerimizin önüne muhteşem bir manzara serildi. Ay ışınlarıyla aydınlanmış tüm Marmara Denizi önümüzde uzanıyordu ve orta mesafede, minareleri İstanbul'dakiler gibi birçok lambayla parıldayan Üsküdar yükseliyordu. 

Dört minareli Ayasofya Camii ve altı minareli Ahmed Camii, her bir kulesi çift veya üçlü parıldayan yıldız çelenkleriyle taçlandırılmış, özel bir ihtişamla öne çıkıyordu. Sanki Boğaz'a doğru uzanan, yıldızsız bir gece kadar karanlık olan Saray bahçesini çevreliyorlardı. Kıyıya yakın sultanların sarayında hiçbir ışık yoktu; ancak Haliç'in bittiği yerde, suları kızıl bir parıltıyla aydınlatan bir alev kılıcı yükselmişti.'

Yazarın gözünde İstanbul, düpedüz masalsı bir şehirdi

Yazarın gözünde İstanbul, düpedüz masalsı bir şehirdi

Yazar o kadar etkileniyor ki, İstanbul’u doğrudan hayal gücünün ürünü bir şehir gibi tarif ediyor. Zaten en çarpıcı kısmı da biraz burada başlıyor...

Andersen şöyle yazıyor:

“Sayısız küçük tekne, kırmızı, yeşil veya mavi kağıt fenerlerle neşeyle süslenmiş halde, iki kıtanın kıyıları arasında ateş böcekleri gibi hızla hareket ediyordu. Tüm büyük savaş gemileri lambalarla parıldıyordu; her gemi, hatta her halat ve direk, ateşli renklerle çizilmiş hatlarıyla açıkça görülebiliyordu. Üsküdar ve İstanbul, parıldayan kıvılcım sıralarıyla ışıldayan sularla birleşmiş gibiydi. Masallar diyarı, hayaller kentiydi burası. Büyülü bir ılık her tarafı kaplamıştı gece tüm sırlarıyla yalnızca iki yere hâkimdi; Asya yakasında Üsküdar sırtlarındaki kabristan ve Avrupa yakasında saray bahçesi. Bu iki yerde de gece ve rüyalar vardı.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın