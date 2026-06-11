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CHP'de Deprem: Özgür Özel ve Ekibi, Parti Meclisi'nden İstifa Etme Kararı Aldı

CHP'de Deprem: Özgür Özel ve Ekibi, Parti Meclisi'nden İstifa Etme Kararı Aldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.06.2026 - 10:51 Son Güncelleme: 11.06.2026 - 11:13
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Özgür Özel ve ekibi CHP Parti Meclisi'nden istifa etme kararı aldı. İstifa kararı sonrasın Özgür Özel ekibinden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi: 

'Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur.'

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Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı.

Seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Parti Meclisi (PM) ekibi, PM'den istifa etme kararı aldı.

Kararın 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için alındığı öğrenildi.

CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde, 'Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır' ifadeleri yer alıyor.

İstifa kararı sonrası Özgür Özel’in ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur.”

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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