CHP'de Deprem: Özgür Özel ve Ekibi, Parti Meclisi'nden İstifa Etme Kararı Aldı

Kararın 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi için alındığı öğrenildi.

CHP tüzüğünün 24/3 maddesinde, 'Parti Meclisinde boşalan üyelikler, sırasıyla yedek üyelerle doldurulur. Parti Meclisine bütün yedek üyeler çağrıldıktan sonra, üye sayısı, üye tam sayısının üçte ikisinin (2/3) altına düştüğünde, Parti Meclisi için seçim yapılmak üzere Genel Başkan kırk beş (45) gün içinde kurultayı toplantıya çağırır' ifadeleri yer alıyor.

İstifa kararı sonrası Özgür Özel’in ekibinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Böylece, Parti Tüzüğünün 24/3 maddesi uyarınca hem Parti Meclisi hem de onun içinden seçilen Merkez Yönetim Kurulu resmen düşmüş oldu. Parti Tüzüğüne göre, Parti Meclisi üye sayısının, üye tam sayısının 3’te 2’sinin (40’ın) altına düşmesi durumunda 45 gün içinde kurultaya gidilmesi zorunludur.”