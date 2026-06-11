OnlyFans Soruşturmasında MASAK Detayları Ortaya Çıktı
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Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre aralarında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek ve Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 fenomen hakkında başlatılan OnlyFans ve Telegram üzerinden müstehcen içerik satışı soruşturmasındaki MASAK raporları ortaya çıktı. 24 şüphelinin toplam hesap hareket hacminin 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL olduğu tespit edildi.
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Toplam hesap hareket hacminin 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL
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Geçtiğimiz gün soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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