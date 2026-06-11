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OnlyFans Soruşturmasında MASAK Detayları Ortaya Çıktı

OnlyFans Soruşturmasında MASAK Detayları Ortaya Çıktı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.06.2026 - 11:13
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Mustafa Kadir Mercan'ın haberine göre aralarında Merve Taşkın, Gizem Bağdaçiçek ve Ceyda Ersoy'un da bulunduğu 27 fenomen hakkında başlatılan OnlyFans ve Telegram üzerinden müstehcen içerik satışı soruşturmasındaki MASAK raporları ortaya çıktı. 24 şüphelinin toplam hesap hareket hacminin 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL olduğu tespit edildi.

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Toplam hesap hareket hacminin 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL

Toplam hesap hareket hacminin 1 milyar 88 milyon 610 bin 585 TL

Kübra Yurdakul’da: 133 milyon 455 bin 710 TL

Burçin Erol: 132 milyon 451 bin 107 TL

Yağmur Şimşek: 127 milyon 736 bin 501 TL

Eda Alboya: 85 milyon 255 bin 289 TL

Dilber Doğan: 72 milyon 727 bin 83 TL

Zeynep Alkan: 57 milyon 597 bin 417 TL

Merve Taşkın: 50 milyon 26 bin 204 TL

Gizem Avcı: 45 milyon 595 bin 442 TL

Cansu Bade Taş: 45 milyon 459 bin 580 TL

Azranur Ayvandan: 41 milyon 685 bin 115 TL

Ceyda Ersoy: 37 milyon 567 bin 954 TL

Gizem Bağdaçiçek: 36 milyon 830 bin 425 TL

Serpil Cansız: 30 milyon 878 bin 855 TL

Arzu Yılmaz: 28 milyon 114 bin 174 TL

Yaprak Meriç Yücel: 25 milyon 697 bin 384 TL

Öznur Güven: 24 milyon 909 bin 799 TL

Meltem Bakır: 18 milyon 256 bin 582 TL

Kadriye Değirmenci: 17 milyon 623 bin 137 TL

Lina Su Özgen: 17 milyon 623 bin 137 TL

Ebru Arman: 17 milyon 188 bin 426 TL

Emel Nur Süder: 16 milyon 504 bin 411 TL

Nisanur Kavak: 13 milyon 305 bin 939 TL

Tuğçe Cansu Parlak: 6 milyon 676 bin 783 TL

Tülin Arıkoğlu: 5 milyon 444 bin 120 TL

Soruşturmada ismi geçen diğer üç kişinin (Derin Gür, Kubilay Meriç Aydemir ve Zahide Güven) ise işlem hacimleri belirlenemedi.

Geçtiğimiz gün soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Geçtiğimiz gün soruşturmada yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Yetişkin içerikleri üreten 27 sosyal medya fenomeni hakkında 10’ar yıl hapis istemiyle dava açıldı. Burçin Erol, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Serpil Cansız ve Zeynep Alkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 14 ismin ise mal varlıklarına el konuldu.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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