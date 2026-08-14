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Show TV'nin İddialı Dizisinde Kadro Genişliyor! İki Oyuncuyla Daha Anlaşıldı

Show TV'nin İddialı Dizisinde Kadro Genişliyor! İki Oyuncuyla Daha Anlaşıldı

Show tv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
14.08.2026 - 22:53
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Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla rollerinde buluşturan Sevdan Bir Ateş'ten peş peşe haberler geldi. Kapadokya'da afiş çekimine çıkmaya hazırlanan Show TV dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu birden katıldı. Üstelik merakla beklenen ilk tanıtım için de geri sayım başladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.

Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı başrollerde buluşturan dizinin afiş çekimi Kapadokya'da yapılmaya hazırlanırken kadroya iki yeni oyuncu daha katıldı.

CNP Film imzalı, Murat Saraçoğlu'nun yönetmen koltuğunda oturacağı dizide Murat Ünalmış Mirza, Özge Özacar ise Leyla karakterine hayat verecek. Merakla beklenen Sevdan Bir Ateş'in oyuncu kadrosuna iki oyuncu daha dahil oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'e Oktay Korunan ve Dorukcan Sarıduman dahil oldu.

Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'e Oktay Korunan ve Dorukcan Sarıduman dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Oktay Korunan dizide Çakır karakterine hayat verecek. Çakır, Özge Özacar'ın canlandırdığı Leyla'nın babası olarak hikayede yer alacak.

Genç oyuncu Dorukcan Sarıduman ise Akif rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Akif'in, Sezin Bozacı'nın hayat verdiği Macide'nin oğlu olduğu öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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