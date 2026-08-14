Show TV'nin İddialı Dizisinde Kadro Genişliyor! İki Oyuncuyla Daha Anlaşıldı
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Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ı Mirza ve Leyla rollerinde buluşturan Sevdan Bir Ateş'ten peş peşe haberler geldi. Kapadokya'da afiş çekimine çıkmaya hazırlanan Show TV dizisinin kadrosuna iki yeni oyuncu birden katıldı. Üstelik merakla beklenen ilk tanıtım için de geri sayım başladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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Show TV'nin yeni sezonda seyirciyle buluşturacağı Sevdan Bir Ateş dizisinin hazırlıkları devam ediyor.
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Show TV'nin yeni dizisi Sevdan Bir Ateş'e Oktay Korunan ve Dorukcan Sarıduman dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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