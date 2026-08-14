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Üzgünken Seni Ayağa Kaldıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

etiket Üzgünken Seni Ayağa Kaldıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
14.08.2026 - 22:01
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O üzgün anında seni ayağa kaldıracak, küllerinden doğmanı sağlayacak ve hayata döndürecek o şarkı hangisi mi? Bunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Kötü ve üzücü bir haber aldığında ilk tepkin genellikle ne olur?

2. Yağmurlu ve gri bir günde canın çok sıkkınken hangisini yapmak istersin?

3. Birisi seni derin bir düş kırıklığına uğrattı diyelim... Ona karşı takındığın tavır hangisi olur?

4. Şu an içindeki üzüntünün en büyük sebebi neye benziyor?

5. Zihnin çok doluyken ve hüzünlüyken vücudunda bunu en çok nerede hissedersin?

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6. Üzgün bir arkadaşına destek olurken en sık kullandığın cümle bunlardan hangisi?

7. Sence bir insanın moralini en çabuk düzelten şey bunlardan hangisi?

8. Biri sana "Geçer, takma" dediğinde içinden ne geçirirsin?

Miley Cyrus - Flowers

Sen üzüntünü bir çöküş olarak değil, bir yakıt olarak kullanmayı bilenlerdensin. Evet, canın yandı, belki haksızlığa uğradın ya da hayal kırıklığı yaşadın... Ama senin yapında uzun süre kurban rolünde kalmak yok! Sen kendi özgürlüğünü, kendi değerini ve kimseden medet ummadan da ayağa kalkabileceğini hatırladığın an iyileşiyorsun. Bu şarkı sana kendi elini kendin tutabileceğini, kendi çiçeğini kendin alabileceğini ve kendi hayatının kahramanı olduğunu hatırlatacak. Şarkıyı aç, sesini sonuna kadar aç ve aynadaki o güçlü insana bakarak ritme katıl!

Pharrell Williams – Happy

Senin üzüntüyle baş etme yöntemin, o karanlık havayı olabildiğince çabuk dağıtıp hayatın neşesine odaklanmak. Karanlık düşüncelerin içinde boğulmak sana göre değil... Sen kafanı dağıtmaya, hareket etmeye ve modunu yükseltecek enerjileri hayatına çağırmaya ihtiyaç duyuyorsun. Bazen sadece zihni kapatmak ve bedeni ritme bırakmak en büyük terapidir. Bu şarkı senin üzerindeki o ağır, kasvetli bulutları tek bir hamlede dağıtacak. Şimdi oturduğun yerden kalk, o omuzları silkelen ve hayatın hüzünden çok daha büyük bir eğlence olduğunu kendine hatırlat!

Coldplay – Fix You

Senin üzüntün derin, zarif ve şefkate muhtaç. Sen yaşadığın hüznü halı altına süpürmek istemiyorsun... Anlaşılmak, hissettiklerinin geçerli olduğunu bilmek ve kırılan parçalarının sevgiyle toplanmasını istiyorsun. Sen ayağa kalkmadan önce o gözyaşının akmasına, kalbinin o sızıyı hissetmesine izin vermelisin. Bu şarkı, karanlığın en zifiri olduğu anda bile seni eve götürecek bir ışığın her zaman var olduğunu fısıldıyor. Bırak şarkı yavaşça yükselsin, içindeki o kırgınlığı şefkatle sarıp sarmalasın ve bittiğinde sana her şey düzelecek hissini versin.

Billie Eilish – everything i wanted

Sen üzüntünü zihninin derinliklerinde yaşayan, karmaşık ve analitik bir ruha sahipsin. Yüzeysel neşelendirme çabaları ya da sahte gaza getirmeler sana sökmez. Senin iyileşmek için önce o karanlığın derinliğine inmen, kabullenmen ve içsel bir huzur bulman gerekiyor. Billie Eilish'in bu atmosferik ve sakin parçası, zihninde dönüp duran o gürültülü düşüncelere adeta bir melhem olacak. Şarkının o yumuşak ritmi seni incitmeden dinlendirecek, yalnız olmadığını hissettirecek ve zihnin durulduğunda kendi kendine, sakince ayağa kalkmanı sağlayacak.

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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