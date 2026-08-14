Üzgünken Seni Ayağa Kaldıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!
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O üzgün anında seni ayağa kaldıracak, küllerinden doğmanı sağlayacak ve hayata döndürecek o şarkı hangisi mi? Bunu öğrenmek için yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Kötü ve üzücü bir haber aldığında ilk tepkin genellikle ne olur?
2. Yağmurlu ve gri bir günde canın çok sıkkınken hangisini yapmak istersin?
3. Birisi seni derin bir düş kırıklığına uğrattı diyelim... Ona karşı takındığın tavır hangisi olur?
4. Şu an içindeki üzüntünün en büyük sebebi neye benziyor?
5. Zihnin çok doluyken ve hüzünlüyken vücudunda bunu en çok nerede hissedersin?
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6. Üzgün bir arkadaşına destek olurken en sık kullandığın cümle bunlardan hangisi?
7. Sence bir insanın moralini en çabuk düzelten şey bunlardan hangisi?
8. Biri sana "Geçer, takma" dediğinde içinden ne geçirirsin?
Miley Cyrus - Flowers
Pharrell Williams – Happy
Coldplay – Fix You
Billie Eilish – everything i wanted
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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