Üzgünken Seni Ayağa Kaldıracak O Şarkıyı Söylüyoruz!

Sen üzüntünü bir çöküş olarak değil, bir yakıt olarak kullanmayı bilenlerdensin. Evet, canın yandı, belki haksızlığa uğradın ya da hayal kırıklığı yaşadın... Ama senin yapında uzun süre kurban rolünde kalmak yok! Sen kendi özgürlüğünü, kendi değerini ve kimseden medet ummadan da ayağa kalkabileceğini hatırladığın an iyileşiyorsun. Bu şarkı sana kendi elini kendin tutabileceğini, kendi çiçeğini kendin alabileceğini ve kendi hayatının kahramanı olduğunu hatırlatacak. Şarkıyı aç, sesini sonuna kadar aç ve aynadaki o güçlü insana bakarak ritme katıl!