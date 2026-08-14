Neden Her Kuşağın Kendi Müzik Tarzı Favorisi Olur?

Ergenlik dönemi, insanın 'Ben kimim ve bu dünyadaki yerim ne?' sorusuna deli gibi cevap aradığı bir varoluşsal kriz evresidir. İşte müzik tarzları tam bu dönemde imdada yetişir ve gençlere hazır bir kimlik sunar. Rocker mısın, Rapçi mi, pop müziğin renkli dünyasında mısın yoksa yeraltı kültüründe mi? Dinlediğin müzik tarzı sayesinde hem kendi sınırlarını çizer, ailenden farklı bir birey olduğunu kanıtlarsın; hem de okulda, sokakta senin gibi düşünen kendi akran grubunu jet hızıyla bulup o gruba ait olursun.