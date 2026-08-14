Neden Her Kuşağın Kendi Müzik Tarzı Favorisi Olur?
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'Nerede o eski şarkılar' diyen anne babana ya da 'Bu nesil ne dinliyor böyle?' diye söylendiğin Z kuşağına hak vermenin zamanı geldi. Çünkü herkesin kendi döneminin müziğini 'en iyisi' sanmasının arkasında aslında tamamen biyolojik ve sosyolojik manipülasyonlar yatıyor!
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Onlu yaşlardaki müzikler beyne silinmez şekilde kazınır.
İlk aşklar ve heyecanlar şarkılarla eşleşerek ölümsüzleşir.
Her nesil ebeveynini çıldırtacak yeni bir tarz yaratır.
Gençler müzik zevkiyle kendilerini akranlarına kanıtlamak ister.
Savaşlar, krizler veya dijital yalnızlık şarkıların ritmini belirler.
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Müziği tüketme şekliniz doğrudan sevdiğiniz tarzı şekillendirir.
Hayat zorlaştıkça beynimiz gençliğin o tasasız şarkılarına sığınır.
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Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
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